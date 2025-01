Trestní stíhání T. Okamury je stupidní stejně jako jako jeho činy

Nejspíše nás čeká opět parlamentní show. Na stole je žádost Policie ČR o zbavení imunity a trestní stíhání předsedy SPD. Máme se na co těšit.

Meritorní je podnět Policii ČR k trestnímu stíhání za vyvěšení obřích billboardů na Václavském náměstí, na nichž byli vyobrazeni jednak muž s krvavým nožem, který měl zobrazit „chirurga“ k nám emigrovavšího a poté žáci, kterým je lhostejná školní docházka.

Je třeba hned na počátku sdělit zásadní premisu, že podobné jednoduché zobrazování některých společenských jevů je stupidním projevem a je nejspíše určeno pro jedince, kteří vidí problémy rovněž jednoduše, stejně jako jejich řešení. Migrace je samozřejmě problém Evropy, nicméně naší zemi se díky zákonům, přístupu úřadů a koneckonců i životní úrovní vyhýbá. Záškoláctví je rovněž problém nejspíše už od zavedení povinné školní docházky Marií Terezií, přesto si nemyslím, že je nějak zásadní.

Je rovněž třeba sdělit další premisu, že primárním důvodem není upozornění na tyto dva společenské problémy, ale snaha vyvolat strach a paniku. Koneckonců, pan Okamura není první. Bývalá hlava státu to měla tu a tam v novoročních projevech a různí křiklouni a prodavači strachu toho hojně využívají při svých projevech na náměstích našich měst.

Přemýšlivý občan, který dobře ví, že některé jevy prostě nemají snadná řešení, tento plakát mine obloukem a pomyslí si cosi o stupiditě zobrazeného. Nelze však vyloučit, že někteří to tak nevidí a výsledkem může být zase nějaká další kláda na kolejích a rozházené papíry s nápisem Alláh akbar.

Přes napsané si myslím, že vydání pana Tomia Okamury k trestnímu stíhání je nesmyslem. On při své žvanivosti (kdo z nás na to má, aby v kuse řečnil 11 hodin?) bude zaplavovat média proklamacemi o cenzuře, pronásledování jiných názorů, šikaně atd. Místo seriosní práce v parlamentu uslyšíme opět hodinové projevy o tom, jaký je to chudák.

Všechno nakonec skončí nějakým napomenutím, případně pokutou. Pan Okamura bude mít svých několik hodin prime time v médiích, diváci budou zase o něco více otráveni a dojdou k přesvědčení, že politika je vlastně rovněž stupidní záležitost, vhodnou jen pro exhibicionisty. .

Ideální by bylo to nechat být. Vyjma vystoupení našich předních psychiatrů třeba v Otázkách V.Moravce, kteří by posluchačům objasnili, co za tím vším vlastně vězí.