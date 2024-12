Tak v Katyni vraždili Němci

Aspoň si to myslí Josef Skála a další dva jeho kumpáni, amatérský historik Juraj Václavík a pan Kapal ze Svobodného rádia.

Mají to ti pánové těžké. Sami se presentují jako badatelé, kteří nalézají rozpory mezi oficiální historií a dalšími „fakty“, jež mohou onu bestiální událost vysvětlit zcela jinak, v podstatě opačně, než se dnes uvádí.

Za své odvážné postoje vyfasovali podmínku. Obrátli se na Ústavní soud, který s nimi – obrazně řečeno – zametl. Pan Josef Skála, stalinista nejtvrdšího zrna, se sám přirovnal k Giordanu Brunovi, jenž byl za svůj postoj stran popření postavení nebeských těles upálen katolickou církví jako heretik.

Ve zdůvodnění Ústavní soud napsal, že prokázaná pravda se nezpochybňuje a že vydávat opačná tvrzení s rámci svobody projevu je prostě nemístné. Mezi řádky pak soud označil pana Skálu za jedince poněkud mdlého rozumu.

Shrňme krátce fakta. V době bolševické revoluce se Rudá armáda dostala pod vedením maršála Tuchačevského až před Varšavu. Stalin oslabil tato vojska tím, že chtěl nejprve dobýt Lvov. Nejen toto rozhodnutí vedlo k drtivé porážce bolševiků u Varšavy, ale současně i postup polských vojsk pod vedením generála Pilsudského směrem na východ a obsazení části území. Stalin toto ponížení nesl nejspíše velmi těžce a Poláky nenáviděl.

Po zákeřném vpadnutí do zad bránící se polské armádě dne 17.9.1939 přispěla Rudá armáda k rychlé kapitulaci Polska a zem si na základě paktu Molotov-Ribbentrop rozdělili. NKVD pak pozatýkala polské důstojníky, vědce, duchovní, učitele, vysokoškolské profesory, zkrátka polskou elitu. Byli umístěni v zajateckých táborech v Bělorusku a Ukrajině.

Dne 5.3.1940 bylo na schůzi politbyra za účasti Stalina, Beriji, Molotova, Kalinina a Kaganoviče rozhodnuto pod spisovým číslem 794/B o likvidaci zajatců jako nepřátelů bolševického Sovětského svazu. Z internačních táborů ve Starobělsku, Ostaškovu a Kozelsku byli Poláci postupně odváženi pod záminkou návratu na polské území na místa popravišť, kde byli zastřeleni ranou do týla. Jedním z hlavních popravčích byl dle pramenů soudruh Vasilij Blochin, který během 28 dní vlastnoručně zastřelil 6000 lidí.

Brzy po popravách začala polskou exilovou vládou sháňka po polských vojácích, Stalin však sděloval, že všichni byli propuštěni a jsou na cestě domů, případně, že se nacházejí v Mongolsku či za polárním kruhem.

Na jaře 1943 jsou v Katyni nalezeny masové hroby. Nacisté využili tohoto nálezu, aby dokumentovali ruský přístup k řešení „problému“ polských zajatců, situace na válečném poli však nedovolila spojencům zpochybňovat Stalinovu verzi. Tento stav vzdor jasným důkazům a polským protestům vydržel i do Norimberského procesu, kde byl Katyňský masakr přičten z ruské strany Němcům a spojenci, kteří již znali pravdu, jej raději nechtěli projednávat. Polský generál Sikorski, který jako člen exilové vlády neustále trval na zjištění osudu polských zajatců, za dodnes nejasných podmínek zahynul v r 1943 při letecké nehodě.

I po válce, kdy se východní a střední Evropa stala satelitem ruského impéria, se o Katyni nesmělo mluvit a to ani v Polsku. Byla k dispozici jen ruská verze o popravených Polácích německými nacisty. Jakákoli snaha o rozkrytí pravdy byla perzekvována.

Teprve po rozpadu SSSR v roce 1990 tehdejší president Michail Gorbačov uvolnil tajné dokumenty, kde bylo jasně doloženo, že vyvraždění polské inteligence a armádních velitelů bylo provedeno členy NKVD. Po počáteční naději, že dojde k úplnému rozkrytí celé katyňské tragédie se archívy ruských tajných služeb opět uzavřely.

Tato fakta jsou nezpochybnitelná a definitivní. Jejich relativizace proruskými jedinci, kteří se zaštiťují svobodou slova, jsou nehorázností a de facto zneuctěním těch desítek tisíc povražděných Poláků.

Soudruh Josef Skála to zkoušel již dříve. Kupříkladu v roce 2016 byl pozván do rozhlasu. Redaktor Alan Hejma z rádia Impuls si jej jako hosta pozval ve výroční den, kdy byla popravena Milada Horáková. I když zvát do médií členy strany, která má v názvu ideologii, projevující se třídním bojem a třídní nenávistí, je poněkud nevkusné, je docela užitečné si vyslechnout názory člověka, který kandidoval na předsedu.

Užaslý posluchač se dozvěděl některé neuvěřitelné věci, které si dovoluji shrnout do následujících bodů:

1. Násilí, prováděné komunisty prakticky ihned po válce, bylo dáno tlakem protistrany, která měla připravené jaderné pumy ke svržení na Prahu. Protože v té době ještě SSSR nedisponoval podobně rozsáhlým jaderným arzenálem, museli „hoši zvláštního ražení“ poněkud přitvrdit. Je jen škoda, proč soudruh Skála neuvedl podrobnosti, čím ohrožovaly stát ševcovské dílny či řádové sestry v klášterech. Rovněž nijak nekomentoval ony desítky tisíc vězňů v lágrech.

2. Soudruh Skála uvádí, že výrazným skokem bylo přemístění děveček z maštalí do bytových jednotek. Uvádí dojemný příběh, jak se nádeník budil ráno v maštali s pokálenou hlavou. Bohužel, opět neuvedl aspoň náznakem, že toto bylo možné jen za provedení krádeže /tedy odejmutí půdy, hospodářských budov, dobytka a strojů jejím právoplatným vlastníkům/. Na rozdíl od soudruha Skály si pamatuji vyprávění starších lidí o dřině na polích JZD, kde se musel odpracovat určitý počet jednotek, aby si člověk aspoň cosi vydělal. Ony rozesmáté tváře družstevníků byly jen na plakátech, realita byla stejná, nová byla jen hesla.

3. Na dotaz, proč se válkou rozbité Německo postavilo na nohy mnohem rychleji a do současného stavu než relativně netknutá ČSR uvádí soudruh Skála ony legendární obyvatele Wall streetu. Že nám byla nabídnuta stejná šance v podobě Marshallova plánu, ale my ji hrdě /tedy na příkaz Moskvy/ odmítli, už soudruh Skála nedodal.

4. Soudruh Skála uvedl, že onen nepoměr mezi rozvinutým Západem a zaostalým Východem byl dán větší obětí ze strany SSSR než západních spojenců v průběhu války. Opět taktně vynechal roky 1939 až 1941, kdy Stalin i Hitler byli ve své agresi vůči jiným zemím naprosto stejně založení. To, že padlých vojáků Rudé armády byl tak obrovský počet bylo dáno posouzením hodnoty života. Ten ruský - z pohledu velitele - nestál za nic.

5: Odpovědi na otázku, proč tedy z onoho kapitalistického pekla neutíkali do socialistického ráje statisíce vykořisťovaných, ale že proud byl spíše opačný, se soudruh Skála vyhnul.

6. Největší šok přichází na závěr, kdy soudruh Skála sdělil informaci, že stranický předseda Milouš Jakeš jezdil do Moskvy přesvědčovat Gorbačova, aby stáhl svá vojska z okupovaného Československa. Nejspíše se tuto informaci podařilo až do dnešních dnů utajit, neboť představa, že by ji legendární brepta nikde a nikdy neřekl, je v rovině sci-fi.

Bohužel, soudruh Skála nedostal některé další dotazy. Proč třeba chodí někteří jeho spolustraníci každoročně lkát na hrob člověka, který podepisoval rozsudky smrti nejen svých bývalých satrapů /kde to bylo aspoň trochu historicky spravedlivé/, ale i zcela nevinných lidí, kteří měli jen jiné názory. Proč do posledních dnů vládnutí pronásledovala StB jinak smýšlející občany. Proč byla naše země oplocena dráty a při pokusu o jejich překonání byl odvážlivec zabit.

Shrnuto: Josef Skála byl potrestán českým soudem a jeho trest potvrdil i Ústavní soud. Trest je podmíněný, musí se tedy po dobu 15 měsíců zdržet jakýchkoliv historických témat, v nichž – jak je vidět – velmi tápe, respektive úmyslně překrucuje fakta a vyviňuje Rusko či Sovětský svaz ze zločinů, které provázejí tuto zem více jak 100 let.

Hnus, který na něm ulpěl, z něj však žádný soud ani odvolání už nesejme.

Psáno pro www.blogosfera.cz, blog idnes a přemýšlivé čtenáře