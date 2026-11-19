Tak Rusky si neškrtnou
Dnes zveřejnila média informaci, že na nadcházejícím mistrovství světa hráček do 18 let, které se koná v lednu 2027 v Ostravě, bude chybět ruská representace. Nedostane víza a ministr vnitra Metnar prohlásil, že je připraven i na variantu, že by se ruský tým dostal do Schengenského prostoru jinak, než přímo do České republiky. Stejné stanovisko uvedl i ministr zahraničí Macinka.
Stejně dopadli i junioři do 20 let v Kanadě, kde je zabránění vstupu do země přeci jen snadnější.
Jistě se objeví řada těch, kteří zopakují obvyklou mantru, že politika do sportu nepatří. Je to sice hezké pořekadlo, pohříchu platné naposledy tak před 100 lety.
Olympijské hry v Berlíně v roce 1936 měly být dokladem nadřazenosti árijské rasy nad zbylou populací všude ve světě. Německo již bylo plně promořeno virem nacionálního socialismu, Židé již pociťovali blížící se nebezpečí a koncentrační tábory, byť ještě ne vyhlazovací, již úspěšně tři roky plnily svou funkci, tedy odchyt a věznění těch, kteří měli na společenské dění odlišný názor. Svět o nich nevěděl, či spíše vědět nechtěl. To, že černoch Jesse Owens porazil své árijské soupeře, muselo být pro Hitlerovu propagandu hodně rmutné.
V roce 1968 byla mexická olympiáda ve stínu invaze vojsk Varšavského paktu do jedné suverénní země. Snímek odvážné Věry Čáslavské, která místo na vítěznou vlajku okupační moci hleděla do země, je dobře znám a byl projevem její osobní statečnosti.
V roce 1972 skupina arabských vrahů vnikla do ubikací sportovců státu Israel, aby je zprvu měla za rukojmí a díky zpackané operaci německé policie posléze přišlo o život jedenáct z nich.
V roce 1980 nepřijela do Moskvy řada západních zemí jako protest proti vpádu CCCP do Afghánistánu, o 4 čtyři roky později došlo k odvetě „spřátelených zemí proletářského internacionalismu“ v podobě zákazu startu jejich sportovců v Los Angeles.
Uvedené jasně dokladuje, že ona mantra o nepřípustnosti míchání politiky do sportu je vyčpělá a dávno překonaná.
Účast Ruska na jakékoli mezinárodní sportovní události je de facto legitimizací jeho počínání na Ukrajině. Protože tito sportovci jsou svým způsobem vyslanci, kteří nebojují za sebe, ale za svou zem, která vede téměř 5 let dobyvačnou válku proti suverénní zemi. Válku, která sportovcům ničené země vraždí její sportovce, v lepším případě jim znemožňuje adekvátní přípravu. Představa ruských vlajek v hledišti či na stožárech (třeba vedle té ukrajinské), by byla mimo vší logiku a elementární etiku vůči padlým.
Nehledě na možnost agrese (a to nejspíše nejen slovní) v hledišti, kde by horkokrevní fans nenechali ruské výbuchy vášní bez povšimnutí.
Opravdu je na místě zvát na mistrovské zápasy sportovce země, když jejich veřejnoprávní televize tu a tam dává v pořadu slovo jistému Solovjevovi, který si libuje v expresivních výzvách k bombardování evropských metropolí jadernými zbraněmi?
V našich médiích se občas objeví anketa o tomto tématu a drtivá většina občanů České republiky s absencí ruské representace na uvedených šampionátech souhlasí.
Smutnit tak bude nejspíše jen Václav Klaus, který má trvalé potíže označit Rusko za agresora a do zblbnutí opakuje ruské mantry. Druhým bude předseda parlamentu Tomio Okamura, který by v rámci Ficovy teorie o čtyřech azimutech nejspíše uvítal v hledišti i samotného vůdce Ruska.
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