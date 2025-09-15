Tak nám zapíchli Vueltu, paní Müllerová
Minulý týden skončila Vuelta, jeden ze tří podniků Grand Tour. Zatímco Giro d´Italia a Tour de France byly skutečným svátkem profesionální cyklistiky, ta poslední z trojice uzavřela letošní rok naprostým fiaskem. Média přinesla otřesné záběry zběsilého davu, který opakovně znemožnil dojetí etapy do předem daného cíle. Finále v Madridu pořadatelé předčasně ukončili.
Je asi obtížné se vcítit do mysli těch cyklistů, kteří měli stát na stupních vítězů a užívat si pár minut slávy. Místo triumfálního dojezdu sesedli předčasně z kol a odebrali se do hotelů, zatímco „demonstranti“ demolovali bariéry v plánovaném místě dojezdu.
Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel
Příčina byla zřejmá. Na Vueltě startoval mezi jinými tým z Israele s názvem Israel Premier Tech. Stejně jako letos na obou dalších zmíněných cyklistických závodech. Zatímco V Itálii a Francii se nedělo zhola nic, ve Španělsku samotná účast vyvolala od samého začátku v tomto sportu nevídané protesty. Psychopati s vlajkami neexistujícího státu proráželi bezpečnostní bariéry, likvidovali dojezdové prostory. Několik jejich akcí skončilo pádem cyklistů a výše uvedenou změnou – zkrácením etap.
O tom, že ředitel závodu Vuelty Kiko Garcia a ministr zahraniční Španělska doporučili odstoupení israelského týmu ze závodu, psal ve svém blogu pan Lubomír Stejskal. Odkaz Stejně jako o vstřícném kroku týmu odstranit z dresu název země. Odkaz Nic z toho by nemělo žádný smysl, jak se později ukázalo. Závod skončil fiaskem a je otázka, jak tomu bude příští rok.
Jistě dané situaci pomohlo i prohlášení španělského ministerského předsedy, jenž – v jisté nadsázce – litoval, že Španělsko nemá atomovou bombu, kterou by ukončilo boje v pásmu Gaza Odkaz
Je obtížné se vcítit do myslí jedinců, kteří se v rámci jistého pomatení mysli snaží ublížit jezdcům týmu, v němž – světě div se – jede jen jediný sportovec státu, proti kterému demonstrují. Jedním z členů týmu byl m.j. i český reprezentant Hirt. Jistě by bylo příhodnější a účelnější, aby svou energii zaměřili kupříkladu na sbírku financí pro strádající děti v pásmu Gaza nebo vybrali peníze na učebnice pro malé děti (raději s kontrolou textu, kde se zvykle Žid označuje jako subjekt nutný k vyhlazení). Ti zásadovější by rozhodně měli zahodit své flash disky, doma vyházet všechna LED světla, okamžitě vypnout své mobilní navigace GPS a přestat používat řadu medicínských přístrojů k monitoraci svého stavu. Protože toto všechno jsou vynálezy, vyvinuté ve státě zla – Israeli. Když být zásadový, tak bez výjimky.
Jsou i další možnosti.
Možná zhlédnout film o masakru civilistů dne 7.10.2023 v jižním Israeli. Možná se vyhojit z nově klasifikované nemoci zvanou „posedlost z Israele“ třeba prostou úvahou, že pokud by Israel skutečně prováděl genocidu občanů pásma Gaza, bylo by hotovo za týden a nepadl by jediný voják IDF. Třeba zamyšlením, jak je možné, že když je tam už dva roky hladomor, děti na snímcích nevypadají jako ty z Afriky, kde opravdu není co do úst. Což ovšem předpokládá zapojení kritického myšlení a aspoň špetku inteligence. Zatím tomu tak není a ti, co se jim konání státu Israel nelíbí, se vybíjejí primitivním násilím tam, kde je to zbytečné.
Nevím, jak bude vypadat Vuelta příští rok. Pokud ještě platí aspoň bazální solidarita mezi týmy, měly by tento podnik bojkotovat. Protože není vůbec jisté, že třeba v roce 2026 kohosi napadne, že stáj UAE, jež má sídlo ve Spojených arabských emirátech, je reprezentantem země, který dělá cosi, co se jim nelíbí a ten rumrejch začne nanovo.
Letošní ročník byl hanebný a vinu na tom nese primitivní antisemitismus, podporovaný státem Španělsko. Že by na té poznámce, že jeho inkvizice ze středověku tak nějak stále přežívá, bylo cosi pravdivého?
Tomáš Vodvářka
