Tak Israel páchá v Gaze genocidu
Dovolím si v úvodu přepis toho, jak genocidu definuje Wikipedie. Genocida (latinsky genocidium) je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské, nebo národnostní skupiny“,[1] ačkoliv co znamená „část“ je předmětem debaty právníků.[2] Příčinami mohou být např. náboženská zatvrzelost, primitivní ideologie, ignorace vědeckých argumentů nebo jejich zkreslování, ale také touha po moci. Genocidu definuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN.
Zastavme se u první věty. Ve státu Israel žije početné arabské etnikum. Dle posledního sčítání žije na území státu zhruba 3/4 jedinců, hlásících se k judaismu, cca 1/5 arabů a 2% křesťanů a o cosi méně Drúzů. Pokud bychom přisuzovali Židům genocidní chování, nejspíše by začali u té pětiny svých arabských obyvatel. Arabové mají svou politickou stranu a jsou zastoupeni ve vysokých státních funkcích. Že by byli v zemi pronásledováni jedinci, vyznávající islám, křesťanství či například Bahá-í, nelze rovněž doložit, a to z jednoduchého důvodu, protože tomu tak není.
To, se v pásmu Gaza děje, je reakcí (odvetou, chcete -li) za zcela bezprecedntní čin, který se odhrál před necelými dvěma roky. Jako příklad lze uvést nadšení jednoho z útočníků, který z mobilu oběti, kterou práce zabil, volal nadšeně svým rodičům, že zabil 10 Židů. Odkaz
Jsem si jist, že právě tento humanoid, který byl v minulých dnech poslán k Alláhovi, který mu - jak doufám – vysvětlí jeho životní omyl, splňuje definici genocidního chování. Ti, co 7.10.2023 vnikli do jižného Israele, hubili bez rozmyslu všechny, co jim přišli před hlaveň, nůž, případně troubu. Pokrytectví světa se vůbec nenamáhá označit toto chování za genocidu.
Přední evropští intelektuálové z polstrovaných křesel mlčí k genocidě v Sýrii (jde o etnickou skupinu Drúzů) – odkaz pod článkem, Jemenu, nicméně mají plná ústa rad Israelcům, jak se mají chovat, jak silná má být jejich odpověď a co by měli dělat jinak a lépe a to vše za situace, kdy v podzemních tunelech – snad – ještě přežívá hrstka zajatých před 2 lety. Odkaz Rady těch, kterým nikdo nezabil manžela, neznásilnil manželku, neupekl dítě v troubě před očima rodičů, stojí tak akorát za použitý toaletní papír.
Benny Gantz, generál ve výslužbě a politik to řekl jasně. Nelze uhasit 3/4 požáru. Pokud jej neuhasíte celý, rozhořet se může kdykoliv znovu.
Pokrytecký svět mlčel ke genocidě v Rwandě Odkaz, v Kambodži Odkaz a mnoha jiných zemích. Mlčí k tomu, že v Číně se likviduje náboženství v Tibetu, etnická skupian Ujgurů je dána na „převýchovu“ do táborů. Odkaz
Všichni dobře vědí, že pokud by se podobný útok stal třeba na území státu Čína, byla by její reakce rychlá a definitivní a svět by ani nešpitl.
K Israeli vyplouvá opět loď s pomatenou Gretou Thurnberg, která odmítá sledovat filmové záběry, pořízené israelskými záchranáři, kteří natočili řadu šotů a které z etických důvodů nechtějí zveřejnit a raději si omotává hlavu kefijou za přítomnosti světových agentur. Média se předhánějí o líčení hladomoru v pásmu Gaza. Tak trochu střela do vlastní nohy i u renomovaného časopisu Respekt, který článek o zoufalé situaci nedospělců v pásmu Gaza doplnil fotografiemi jistě hladem nestrádajících dětí. Odkaz
Do pásma Gaza směřuje dostatek potravin Odkaz, což nebrání všem možným světovým agenturám v líčení katastrofy. Tak nějak se pomíjí, že Israel je snad první zemí na světě, která do nepřátelského území posílá potraviny, léky, očkuje děti atd. Ať mi kdokoli v diskusi napíše, jestli to někdo v dějinách světa dělal.
Takže....opravdu genocida?
|
Drúzové a genocida. Ve stínu dění v Gaze proběhla další syrská krize
Tomáš Vodvářka
SPD hlásá, že je čas na změnu
Nějaký vtipálek mi vzdor zákazu reklam do schránky hodil jako vždy před volbami předvolební slibováček - od SPD
Tomáš Vodvářka
Ambulantní specialista na odpis
Nejsem masochista a nesleduji příliš politické debaty. Otázky VM dne 31.8.2025 mne však tématem zaujaly a vyděsily.
Tomáš Vodvářka
Israel dělá svět bezpečnější
V době mediálního šílenství a rostoucího antisemitismu je třeba mluvit o nepochybném přínosu tohoto státu pro světové společenství.
Tomáš Vodvářka
Ráno 4.října 2025 začne nový život
Probudil jsem se zimou, venku byla ještě tma. Pomalu jsem z plesnivého spacáku vysunul ruce a zapálil svíčku...
Tomáš Vodvářka
Svět podle Vidláka
Kdysi pravil Jan Werich, že si občas něco přečte a má pocit, že je mu osm. Slova pravdivá a silně universální.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Český lezec se zranil při pádu ze skály u rakouského masivu. Povolilo mu jištění
Devětadvacetiletý český alpinista se zranil při pádu ze skály v rakouské obci Mühlbach am...
Trump se tiše chystá do Asie. Může se tam setkat s Kimem i Si Ťin-pchingem
Na říjnovou cestu do Jižní Koreje se potichu připravuje americký prezident Donald Trump a jeho...
Ikonický bombardovací obr předvede průlety nad mošnovským letištěm
Pro letecké nadšence půjde o lahůdku, která je k vidění velmi vzácně. Americký strategický...
Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu
V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili...
Specialista/ka na životní pojištění
Tomáš Fanta
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč
- Počet článků 1132
- Celková karma 33,84
- Průměrná čtenost 2501x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd