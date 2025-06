Světlo na konci tunelu zvaném nedostatek lékařů

Další články autora

Je to parafráze na kdysi úderné heslo, že „U Madridu se bojuje za Prahu“. Až na to, že tentokrát je to skutečnost.

Nejdůležitější otázka (povídka na neděli)

Poslední, co si pamatoval, byla elektrická rána do hrudníku. I když záchranka přijela rychle, nebyla šance to nějak zvrátit. To bylo poslední, co si uvědomil a věděl to docela jistě.