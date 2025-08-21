Svět podle Vidláka
Představitel hnutí Stačilo, které má nejspíše šanci se dostat v příštích volbách do parlamentu, se v den výročí okupace naší země vojsky Varšavského paktu, nechal slyšet v projevu, kterým relativizuje následných cca 20 let dějin naší země.
|
Elektrikáři si stavěli vily, hájil Sterzik sovětskou okupaci. Nic prý nebagatelizuje
Nemá přiliš smysl polemika s jeho slovy, už to učinil mimo jiné i Jan Ziegler v blogu. Chci psát o čemsi jiném.
Je to jako v medicíně a v lidském těle. Pokud má organismus dostatečnou imunitu, ubrání se i závažné nemoci a jeho nositel – člověk – se cítí dobře a v pohodě. Pokud se však objeví nová nemoc, na níž protilátky nemá, případně jeho imunita opakovanými chorobnými insulty začne selhávat, nemoc se projeví a v kritickém případě může svého nositele zahubit.
Zdravá společnost má sílu odolávat podobným jedincům, jako je pan Sterzik. Protože ví, že jde o pouťového mámiče, nabízející „štěstíčko“ v jakési krabičce, z níž vypadne maximálně papírek s nějakým nesmyslem. Ve zdravem systému je tento jedinec odsouzen k posměchu. Vzpomeňme na Miroslava Sládka, který v dobách před cca 25 lety rovněž žvanil na různých náměstích, ale tehdejší společnost byla odolná a silná a on skončil po zásluze ve společenské senkruvně.
Nemocná společnost, která si neví rady sama se sebou, hledá zmateně nějaké pevné body, o něž by se mohla opřít, případně osobnosti, jež by svým jednoznačným hlasem řekly podstatu problému a navrhly řešení. Tyto body sice existují, ale jsou právě podobnými jedinci tyou pana Sterzika relativizovány, znehodnocovány či přímo tupeny. Stejně tak je i naše současná společnost chudá na osobnosti, které by jasně řekly, kam bychom měli směřovat a proč.
Svět podle Sterzika – Vidláka je jednoduchý. Všechno, co je teď, je špatně, dejte mi hlas a já to spravím. Naše minulost – ta totalitní – byla vlastně fajn, byla práce, zubaři, nebyla nezaměstanost. Už samozřejmě neřekne, že ta plná zaměstnanost byla k ničemu, práce se flikovala jak se dalo, lékařská péče stála za psí štěk, protože nebyly přístoje a léky a řada čestných lidí místo své odborné a kvalifikované práce topila v kotelnách. Čím dál od těchto dob, tím méně pamětníků a nejspíše i více posluchačů, kterým se sdělí jen ta sladká šlehačka na povrchu a již ne ta sedlina dole u dna.
Je to zase něco, co naše společnost potřebuje zase prožít?
Tomáš Vodvářka
Cirkus jménem Gazawood
Že jste o něm zatím neslyšeli? Ale to se mýlíte, dnes a denně vidíte v médiích, co se děje v šapitó. Pojďme ale do maringotek..
Tomáš Vodvářka
Sehnat vyšetření v ambulanci je dnes terno
Znáte to všichni, bez rozdílu. Máte problém, praktický lékař doporučí vyšetření u specialisty a ten vás nepřijme.
Tomáš Vodvářka
Ubohá Margit
„Tak dlouho se zaklekává, až se nakonec klekne“, řekla by možná pověstná teta Kateřina po zjištění, co se v ANO děje.
Tomáš Vodvářka
Šaškárna na Aljašce
Nejsa frekventant Prognostického ústavu, zkusím tak trochu zafušovat do oboru, v němž vynikali m.j naši dva expresidenti
Tomáš Vodvářka
Je čas vydávat opět Der Stürmer
Znalci vědí, že šlo o protižidovský časopis, vydávaný v letech nacismu Juliem Streicherem, zvlášť odporným jedincem.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Lavrov varuje Evropu před „intervencí“ na Ukrajině, viní ji z podkopávání summitu
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil evropské spojence Ukrajiny ze snahy podkopat údajný...
KOMENTÁŘ: F35, nebo jídlo pro děti? Jaké jsou priority? ptá se Okamura
Média a Brusel slaví dohodu s USA – 15procentní cla jsou prý výhra. Ano, je to výhra, ale pro USA,...
Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let
Krajský soud v Plzni vyměřil pětadvacetiletému Dominikovi Danyimu sedmnáctileté vězení za...
Požadavek na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu není na stole, říká Černochová
Česko bude ochotno poslat vojáky na Ukrajinu v rámci mírových jednotek, zatím ale takový požadavek...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1127
- Celková karma 32,07
- Průměrná čtenost 2500x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd