Sudetské Němce u nás nechceme !
I když je termín jejich srazu v Brně plánován až na květen, již nyní je předmětem bouřlivých protestů, které se přenesly i na půdu magistrátu. S blížícím se datem lze očekávat nárůst demonstrací, veřejných projevů různých „vůdců z lidu“, kteří budou apelovat na zrušení tohoto setkání. Dramatický průběh zasedání zastupitelů v Brně v odkazu pod článkem.
Je třeba si připomenout několik základních dat.
1. Německé obyvatelstvo žilo v Brně po staletí, tvořilo podstatnou část tehdejší populace.
2. S nástupem nacionálního socialismu se značná část německého obyvatelstva začala chovat vůči Čechům (Moravanům) odpudivným a neávistným způsobem, podílela se na jejich vraždění, odsunu Židů, Romů atd. do koncentračních táborů, kde zahynuli. V Kounicových kolejích byli čeští vlastenci popravováni.
3. Po skončení války na pokyn tehdejšího presidenta JUDr. Beneše nastal divoký odsun, který zejména v Pohořelicích skončil masovým vražděním civilního obyvatelstva (převážně žen a starců).
4. Od těchto událostí uplynulo 80 let, takže je téměř jisté, že přímí účastníci z obou stran se počítají na jednotky.
5. Krajanské sdružení sudetských Němců vyjádřlio opakovaně lítost a žádost o odpuštění hrůz z II. světové války a současně se vzdalo všech nároků na jakýkokoliv návrat či majetkové požadavky.
Suma sumárum – letošní plánované setkání tohoto sdružení není politickým aktem, ale spíše jakýmsi folklórním festivalem potomků těch, kteří zde kdysi žili a kteří jsou dávno mrtví.
Nic z toho nebrání některým jedincům, aby se na této akci patřičně zviditelnili, protože naše média jsou vždy tam, kde někdo začne hlasitě křičet a poukazovat na cosi, čemu on sám už prakticky nemůže rozumět či rozumět nechce. Stačí si přečíst pár floskulí, vzít do ruky prapor s moravskou orlicí a nahlas volat „no pasaran“. Diváků, kteří mají rádi, když se něco děje, se vždy několik sejde.
Pokud bychom byli důslední, je třeba ve Slezku na výročí obsazení části Ostravy polskou armádou v předvečer II. války zapálit pochodně a třeba rozbít okna polskému konzulátu. Koneckonců, Švédové v době Třicetileté války naši zem poměrně značně zpustošili, včetně zabíjení zdejších obyvatel, takže by bylo vhodné tu a tam udělat třeba na Václavském náměstí happening s rituální spálením švédské vlajky. Co Francouzi, táhnoucí s Napoleonem na Rusko? Taky se nechovali gentlemansky.
Co naši slovanští „bratři“, kteří přišli v noci z 20. na 21. srpna 1968, aby naši zem znásilnili, pozabíjeli několik stovek nevinných civilistů a z naší zemi udělali na 20 let svou gubernii ? Nějaké protesty každý rok? A veřejné hanobení doposud žijících českých vlastizrádců?
Setkání Krajanského sdružení sudetských Němců nestojí náš stát ani halíř. Naopak, lze očekávat plné hotely, restaurace, tedy kýžený příjem pro město Brno, potažmo naši zem s 310 miliardovým deficitem.
Toto vše si neuvědomuje věčný kašpar české politiky Miroslav Sládek, řada alterantivních inteligentů, rekrutujících se z politické strany vedené polovičním Japoncem a nepochybně řada dalších, kteří si potřebují zvednout sebevědomí pokřikem na německé důchodce. Budiž, máme demokracii, nechť konají. Je jim však třeba sdělit, že by bylo fajn si obléct strakatý kostým a na nos si připnout červenou bambuli.
Protože přesně tento oděv je bude identifikovat.
Tomáš Vodvářka
Tomáš Vodvářka
Tomáš Vodvářka
Tomáš Vodvářka
Tomáš Vodvářka
