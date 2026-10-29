Státnický projev
Ten kdo chtěl, tak naslouchal a slyšel. Nebyly to osobní účty s protivníky, které jsme slýchávali od jeho předchůdce, jenž se ostentativně na tato slavnostní setkání nedostavuje. Nebyly to falešné konstrukty či apologeze některých jeho činů.
Byl to projev ke všem občanům naší země, avšak zejména k těm, kteří drží moc a možnost v naší zemi provádět změny. Byl to apel na jejich skutečnou odpovědnost, jež je jim svěřena a s níž – jak často vidíme – neumí zacházet či ji přímo zneužívají. Byla to kritika sobectví, jímž projídáme budoucnost a zhoršujeme vyhlídky našich potomků, kteří se budou muset vypořádat s dědictvím otců.
Bylo to důrazné upozornění, že musíme mnohem více dbát na to, že naše klidné časy, ono dolce far niente, mohou náhle skončit a my na tuto nepopulární variantu musíme být připraveni. Že strkat hlavu do písku a po švejkovsku se přikrčit a vyčkat se už nemusí vyplatit.
Nicméně vedle těchto poměrně ostrých slov se dostalo i na ty, kteří byli včera vyznamenáni. Opět na rozdíl od jeho přechůdce už nešlo o kamarády, pochlebovače a podivné existence, které byly spjaty s temnou minulostí. Bez výjimky to byli ti, kteří naši zem pozvedli či proslavili ve světě, lidé, kteří se pustili do čehosi s nejistým výsledkem a svou pílí, umem a vytrvalostí přispěli k tomu, čemu se říká společenské blaho. Byli to LIDÉ v tom neryzejším smyslu slova, před nimiž lze jen smeknout a stát v úctě.
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