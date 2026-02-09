Statečný boj Íránců proti genocidě
Na půdě OSN jsou prakticky denně přijímány resoluce, které odsuzují brutální útlak prostých Íránců. Rada bezpečnosti OSN přijala jednomyslně usnesení o nepřípustnosti podobného postupu agresorů, semknutých pod praporem náboženského fanatismu, který je koneckonců vyobrazen na oficiální vlajce v podobě nechutně ostrých šavlí.
Představitelé zločinného režimu byli Mezinárodním soudním dvorem v Haagu označeni jako trestuhodní a byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Světovým mocnostem bylo důrazně doporučeno, aby přerušily s Íránem veškeré styky a to jak politické, ekonomické, tak i kulturní. K tomuto prohlášení se přidaly i některé známé osobnosti kultury, jako třeba člen skupiny Genesis Roger Waters, který nazval vůdce země velmi nelichotivým jménem a doporučil kolegům, aby v této zemi nikdy nekoncertovali.
Fotbalový tým Íránu, který se účastnil všeasijského mistrovství, byl po jednání organizace Asian Football Association okamžitě vyloučen z dalších zápasů a odjel domů, přičemž policie musela zasahovat na letišiti v Teheránu proti rozzuřeným fanouškům všech ostatních týmů a dohlédnout, aby odletěli bez úhony. Cyklistický tým Iran Bike Lions byl ve Vueltě napadán diváky, kteří prakticky znemožnili dojezd etap a závod tak musel být zkrácen.
Ve světových metropolích (Londýn, Řím), došlo k násilnostem, kdy statisícový rozvášený dav po zhlédnutí videa z márnic v Teheránu zaútočil na íránské velvyslanectví a zapálil několik automobilů a okolní obchody. Íránci, žijící v západoevropských zemích, byli terčem několika brutálních útoků a bylo jim doporučeno, aby skryli svou identitu a vydávali se z bezpečnostních důvodů raději za černochy.
Ze španělských přístavů vyplul konvoj lodí s humanitární pomocí, vedený českou sexuální koučkou, jež je již proslulá svou dobročinností z jiných oblastí. Konvoj míří do přístavu Busehr, kde se pokusí prolomit blokádu tzv. revolučních gard a dovézt strádajícímu a hladovějícímu lidu Persie sušené maso, léky a zdravotnický materiál. Jelikož je všeobecně známá brutalita členů Revolučních gard, lze se oprávněně obávat o život těchto statečných jedinců, kteří riskují své životy za projev své nepopiratelné humanity a empatie se strádajícím lidem.
Představitelé Evropské unie vyčlenili částku půl miliardy eur na pomoc strádajícímu lidu. Tyto peníze budou převedeny na konto Iranian National Bank poté, co se EU dostalo ujištění od vládnoucích kruhů, že ani cent nebude použit na nákup zbraní, hloubení případných tunelů apod. a všechny peníze půjdou na pomoc pozůstalým po ostrých střelbách v ulicích íránských měst.
Světové společenství vyjadřuje naději, že provedená opatření změní současnou tragickou situaci k lepšímu a zavládne celosvětový mír a klid.
P.S. Jakákoli podobnost s jinou zemí je čistě náhodná
P.S.S. Dělám si srandu.
Tomáš Vodvářka
Hlavní je mít politické zkušenosti
Vždy, když byl kdosi do nějaké funkce instalován proti vůli Václava Klause, objevila se věta, že dotyčný nemá politické zkušenosti.
Tomáš Vodvářka
Otevřený dopis ministrovi kultury Klempířovi
Ahoj Oldo, doufám, že se neurazíš, když tě oslovím jménem, kterým Tě kryla jistá organizace, která jako rakovina prolezla celým společenským systémem v době tzv. normalizace.
Tomáš Vodvářka
27. leden je Dnem památky obětí holocaustu
Zdálo by se, že jde o historické datum, jehož přímí pamětníci se díky běhu času dají spočítat na prstech jedné ruky. Jde však bohužel o syrovou skutečnost, nabírající na síle.
Tomáš Vodvářka
Rozsudek jménem republiky
Soudce povstal a pronesl onu známou formulku, aby uzavřel další případ a mohl jít v klidu domů na večeři.
Tomáš Vodvářka
Skončí palestinský humbuk?
Pokud by nešlo o zmařené lidské životy, šlo by o absurdní drama, hodné Eugena Ionesca či Václava Havla.
