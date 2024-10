Stát Israel je vinen. Tím, že existuje.

Asi každý zná Krylovovu bajku o beránku a vlkovi. Analogie je i po třech stech letech docela aktuální.

V minulém blogu s názvem „Rok poté“ se v diskusi na serveru Neviditelný pes objevily některé poznámky, jež obviňovaly stát Israel z genocidy, z vyvolávání šarvátek se svými sousedy, z toho, že jde o teroristický stát atd.

Zdá se, že některá nesmyslná tvrzení mají po mnoho století jen stěží uvěřitelnou životaschopnost. I když Protokoly sionských mudrců a podřezávání křesťanských panen za účelem zisku jejich krve na výrobu macesů už nejsou jaksi aktuální, řada dalších se těší nehynoucí popularitě.

Tak třeba zmíněná genocida – tedy vybíjení jistého etnika, národa a to definitivním sofistikovaným způsobem – byla právě u Židů v období německého nacismu dovedena do té doby k nebývalé dokonalosti. Židé v té době nikomu nijak nevyhrožovali, nedělali si zálusk na něčí území, nebyli nijak agresivní proti většinové populaci. Přesto základem jejich eliminace byla jen rasová příslušnost. Současná vojenská aktivita IDF v pásmu Gaza není zaměřena na civilní arabské obyvatelstvo z důvodu jejich původu, ale pouze a jen snahou o eliminaci organizace, která v Gaze vládne 20 let a jehož raison d´etre je zničení vedlejšího státu. Jak na ČT 24 uvedla pracovnice české Charity, jež není zásadně nakloněna ssoučasné aktivitě Israele v Gaze, humanitární pomoc v současné době směřuje do pásma – ze státu Israel. Nějak jsem nezachytil žádnou informaci, že by kupříkladu arabští bratři či Írán nějak soucítili a ekonomicky pomáhali strádajícím gazanským dětem. Opravdu je kdokoli schopen tvrdit, že činnost IDF je genocidní? Opět je třeba připomenout jeden již opomíjený fakt, že se v pásmu Gaza již rok nachází necelá stovka rukojmích. Jejich okamžité propuštění by jednoznačně změnilo současný tristní stav. Zdá se však, že žádný občan pásma Gaza není ochoten sdělit israelské rozvědce, kde se rukojmí nacházejí a tím přispět k ukončení strádání svých dětí a bližních. I přes destrukci obydlí a infrastruktury je nejspíše cennější věznit děti a ženy z vedlejšího státu.

Stran „šarvátek“ je opět třeba připomenout jednu základení mantru, že korelace není kauzalita. Pakliže IDF cíleně na podkladě zpravodajských informací likviduje sklady raket, jde o preventivní obranný krok. Israel je malá země a není kam ustupovat. Jestliže je odpaliště raket Hamásu umístěno kupříkladu na nemocničním dvoře či škole, což je mimochodem oblíbená lokalita, nemá IDF příliš na vybranou. I přesto dopředu upozorňuje civilní obyvatelstvo, že by mělo z daného místa odejít. Existuje nějaký jiný stát na světě, který toto dělá? To, že odpověď je mnohem silnější, než předchozí útok, je logické. Dělal by to každý stát na světě, jen by vynechal ono předchozí varování.

V Íránu jsou popravováni odpůrci teokratického režimu po stovkách. Případně bohatě stačí k této násilné smrti i jen čouhající vlasový příčesek. V Israeli nemají trest smrti i pro mnohonásobné vrahy dětí. Opravdu si někdo myslí, že toto je znakem státního terorismu?

Přesto se ve světě stále nacházejí tisíce jedinciů, kteří budou skandovat hesla o nutnosti likvidace malého židovského státu. A to bez ohledu na to, že je v jejich zemích ohrožují právě ti, kterým tak fandí. Francie, Německo, USA a řada dalších zemí zažívají tu a tam ataky fanatiků, kteří své zločiny provádějí právě ve jménu jakéhosi neexistujícího palestinského státu. S provoláváním hesel, které hlásají nadvládu nad většinovým obyvatelstvem, zavádění chalifátu a likvidaci křesťansko-židovského fundamentu zmíněných zemí. Dle poslední zprávy mají někteří nizozemští policisté „problém“ s ochranou židovských modliteben. Možná by si měli poslechnout některá kázání imámů v mešitách, aby byli lépe orientováni.

Důvodem toho všeho je prohra Israele v mediálním prostoru. Mrtvola, zakrytá plátnem na náměstí je účinnější, než fotky z kibucu, z něhož byly pietně odklizeny spálené mrtvoly a odkud jsou publikovány s ohledem na příbuzné jen rozstřílené zdi a vypálené domy. Produkce Pallywoodu je naopak silně rozšířená, pravda bez šotů, kde po skončení přenosu mrtví zázračně oživají.

Jak se zdá, vina Israele je v tom, že vůbec existuje. Kdyby jej všichni nechali být, asi bychom o něm ani nevěděli. Přesto je vinen, stejně jako ten beránek z Krylovovy bajky.