SPD hlásá, že je čas na změnu
Je to číslo 12/ letní vydání 2025, náklad 4 900 000 kusů. Při letmé četbě směrem k modrému kontejneru jsem tuto reinkarnaci zaniklého Dikobrazu prolistoval. Jak praví vždy protagonista streamu Luděk Staněk na Seznamu – přečetl jsem to za Vás, abyste už Vy nemuseli.
Abych předešel shitstormu za to, že rozebírám svou oblíbenou stranu (tedy pardon pseudokoalici, kterýžto systém vybudil u šéfa SPD před 4 lety spravedlivý hněv směrem k Pětikoalici, aby o 4 roky později již s klidnou hlavou učinil totéž – je totiž třeba ctít zásady), zatím doposud nemám k dispozici žádný další zdroj pobavení, SPD je první na pásce.
Jsem si vědom, že předvolební sliby jsou založeny na modrém z nebe, ale neměly by obsahovat zřetelné pitomosti. Možná však SPD volí formu zrušeného Dikobrazu, který jako jediný za socialismu přinášel do rodinných večeru kapku osvěžujícího humoru, samozřejmě pečlivě dávkovaného, aby čtenáře příliš nerozhodil.
Tak třeba slova paní Šafránkové hned , že „SPD není jen politika, ale životní styl“. Emotivně nám sděluje, jak se protloukala trudným životem bez budoucnosti, muži a ženy se míjeli jako stíny a přitom všichni toužili po blízkosti. Žádná erotika, žádné pohledy do očí atd. Všichni jeli v práci na 100% a ono pořád nic. Tma vůkol, budoucnost v troskách. Ale ona – po letech trudnomyslnosti - konečně nalezla pomocnou ruku a tu jí podala SPD. Myslím, že se jí po 8 letech v poslanecké směnovně konečně nalezla to pravé ořechové, jak žít naplno jako spokojený člověk. Ve svém vstupu tvrdí, že „peníze lidem, ne zlodějům. SPD stojí za tebou“. (Možná by se měla opatrně poptat pana Okamury, kam přišly peníze za Úsvit, ale to by zase mohla spadnout mezi ty mátohy v úvodu, tak raději nic. I když je to strana demokratická, některé věci se prostě nesmí. Za odlišný názor se v SPD banuje a vyhazuje /Volný, Kobza, Blaško/. Tak opatrně, Lucie, ať ta dolce vita neskončí.....).
Pan Radim Fiala pak popisuje český venkov, „provoněný čerstvým chlebem a jablky, co se lenivě ohřívají na slunci a kravičky, které se líně otáčeji za dětmi, co se smějí cestou do školy. Ani nepotřebují vytahovat mobil, aby měly dobrou náladu.“ No, ať se přihlási ten, kdo si myslí, že pan Fiala (Radim, ne ten profláklý intoš z Brna), není básník, kterého je nám v tom spolku ukřičených technokratů ve sněmovně třeba jako dotací pro Agrofert. Má plán, jak podporou českých farmářů vrátí každému ročně 30.000,- Kč. No neberte to, pětičlenná rodina má vystaráno na luxusní dovolenou za Krétě. Stačí jen hodit ten správný hlas do škatulky.
Docent Ševčík nostalgicky vzpomíná na večer u kamen, v nichž praskalo levné dřevo, táta dělal palačinky a byl klid. Celá ta pozitivní energie jeho života skončila pohledem na složenky za plyn a elektřinu. Pryč jsou ony sladké chvíle s rodinou, vůkol je mráz a beznaděj. Spraví to státní obchodník s energiemi. Pak zase nastane čas rozdmychat stará kachlová kamna kdesi na Šumavě a buřt na prutu.
Odborník na zdravotnictví MUDr. Jan Síla se zavazuje v případě vítězství ve volbách „prodloužit v příštích pěti letech zdravý život občana ČR o dva roky“. Pokud by to dokázal, Nobelovak za medicínu je v jeho rukách a proto je mu třeba hodit hlas. Kdo by nechtěl v ráji, vedeném odborníky z SPD žít navíc dvě léta? Popisuje, že v rukách soukromníků je již u nás prakticky polovina zdravotní péče. On sám pamatuje socialistické zdravotnictví, kde tomu tak nebylo a v rámci stranické nostalgie chce zřejmě hodit zpátečku. Centrálně řízené zdravotnictví bude tím, co vyléčí všechny neduhy. Přidává se k němu i psychiatr Ivan David, který má vizi „státního výrobce léků“. Tedy nejspíše halu o rozloze letiště v Bangkoku, kde pojedou linky na cca tisíc různých léčiv, které jsou v současnosti v distribuci. Možná bychom měli začít vyvíjet i naše vlastní, nějakých 60-70 miliard dolarů, co stojí vývoj nové molekuly, není zase tam moc. Ale je třeba stát při zemi a pro začátek stačí ta hala.
Samozřejmě je v novinách i slovo předsedy, který ve shodě s Mistrem Janem Husem „Neodvolá“. Všichni víme, jak je zásadový. Že ten plakát s černochem, který třímá nůž, byl ve stejném stylu, jakým psal Mistr Jan své filipiky proti zhýralé církvi. A za pravdu je připraven položit i svůj život. Tohle přeci musí přesvědčit i ty váhající, že je tady konečně někdo pevný jako skála, o níž je možné se opřít. Kostnické plameny jej neodradí. Mučedníky už SPD má, pana Popelku, který statečně trhá ukrajinský hadr z muzea a sem tam napadne policistu.
Je tam toho ještě více, například, že každá rodina se dočká svého levného bydlení, stačí opravdu jen ten hlas pro SPD a jsme za vodou. Odborník na ekonomii pan Jan Hrnčíř z SPD (PhDr.Ing.Mgr.MBA, LLM) má jistě v rukávu plán, jak všem těm mladým rodinám šmahem přidělit 3+1, aby mohli konečně spokojeně pracovata množit se ve svém.
To, že tam není ani slůvko, kde na to vezmeme, je celkem v pořádku. Proč zneklidňovat občana, že toto všechno by bylo možné provést jen za drastického zvýšení daní, případně stejně drastického zadlužení příští generace. Poslední možností je to, že celý spisek je skutečně myšlen jako již zmíněný Dikobraz k pobavení, o němž všichni vědí že je to pouhý vtip, který autor nemyslí vážně.
Hledal jsem, jak jsem mohl, ale to rozkošné zvířátko s bodlinami jsem v celém spisku nenašel.....
Zdroj: Noviny SPD „Na vlastní oči“ č. 12/Letní vydání 2025
Tomáš Vodvářka
Ambulantní specialista na odpis
Nejsem masochista a nesleduji příliš politické debaty. Otázky VM dne 31.8.2025 mne však tématem zaujaly a vyděsily.
Tomáš Vodvářka
Israel dělá svět bezpečnější
V době mediálního šílenství a rostoucího antisemitismu je třeba mluvit o nepochybném přínosu tohoto státu pro světové společenství.
Tomáš Vodvářka
Ráno 4.října 2025 začne nový život
Probudil jsem se zimou, venku byla ještě tma. Pomalu jsem z plesnivého spacáku vysunul ruce a zapálil svíčku...
Svět podle Vidláka
Svět podle Vidláka
Kdysi pravil Jan Werich, že si občas něco přečte a má pocit, že je mu osm. Slova pravdivá a silně universální.
Tomáš Vodvářka
Cirkus jménem Gazawood
Že jste o něm zatím neslyšeli? Ale to se mýlíte, dnes a denně vidíte v médiích, co se děje v šapitó. Pojďme ale do maringotek..
