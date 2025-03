Spas se kdo můžeš, Radovan Krejčíř míří domů

Seznam zprávy uvedl rozhovor s investigativním novinářem panem Jiřím Hynkem, v němž hovořil o tom, že se Radovan Krejčíř nejspíše dostane zpět do vlasti.

Je docela možné, že někteří spíše mladší jedinci toto jméno neznají. Pan Radovan Krejčíř byl typickým produktem tzv. „devadesátek“, kdy se privatizoval společenský majetek a kdy se ti „nejšikovnější“ stali během pár let miliardáři. Jejich činnost nebyla, jak by se někdo mohl mylně domnívat, provázena usilovnou prací na zvelebování majetku takto získaném, ale spíše odstraňováním těch, kteří podobným dravcům stáli v cestě k uchvácení čehokoli, co mělo ještě nějakou hodnotu a tak nějak nechtěli uhnout po dobrém . V lepším případě to přežili, v horším se po nich slehla zem a jsou nejspíše trvale umístění v nějakém betonovém sarkofágu mohutné stavby.

Pan Radovan Krejčíř vešel do dějin novodobé historie únikovým majstrštykem, kdy byl ve své vile v Černošicích zatčen, hlídán kukláčema a přesto vyklouzl, aby se krátce nato objevil na Seychellách jako bohatý soukromník. Jeho život byl dokonce zfilmován pod názvem GansterKa.

Posléze se přemístil do Jihoafrické republiky, kde opět rozvinul svou zvyklou činnost. Když kolem něj opět začali umírat lidé, došla trpělivost policii i takového státu, kde je vražda jedince celkem ordinérním počinem. (dle dostupných informací je tam cca každých 25 minut zavražděn člověk ). Byl zatčen a odsouzen na 35 let. Jak říká pan Hynek v předmětném rozhovoru, je nutné stále jej pečlivě hlídat, protože se snaží neustále utéct. Což stojí samozřejmě peníze a je otázkou jak dlouho budou mít vězeňské orgány s podobným jedincem trpělivost. Údajně již tamní soudy rozhodly o jeho vydání a čeká se jen na pokyn ministra spravedlnosti.

Dovolím si načrtnout několik možných scénářů dalšího postupu:

1. Pan Krejčíř vydán nebude a orgány JAR budou trvat na dokončení trestu, z něhož zbývá už jen slabých 25 let. V tomto případě si oddechne řada bývalých či ještě aktivních politiků v České republice.

2: Pan Krejčíř vydán bude. Pokud dorazí speciální letadlo až na letiště Václava Havla (protože rozhodně nelze vyloučit variantu havárie kdesi nad Středozemním mořem), bude zatčen a umístěn do vazební věznice. Zde bude podroben zdravotní prohlídce a bude zjištěna řada závažných nemocí, které vyloučí další věznění. (vzpomeňme na znalecké posudky Romana Janouška, které jej označily za těžce nemocného vzdor jeho spanilým kristiánkám při lyžování v Alpách). Pan Krejčíř bude během pár dní propuštěn do domácího léčení.

3. V domácím léčení se může přihodit ledasco. Třeba jedna přesně mířená rána při jeho oddychu na zahradě (lze přepokládat, že současný majitel jeho bývalé černošické vily mu ji rád a ochotně prodá/předá a to po jediném rozhovoru s nabídkou, která se nedá odmítnout). Pamatujeme skvělou srdcovou trefu do Františka Mrázka, od níž už uplynula řada let a vše míří k promlčení.

4. Je ovšem možné, že se pan Krejčíř uzavře kdesi v hlídaném prostoru podzemního bunkru, takže bude schopen napsat podrobné paměti svého života a tento spisek vydat. Po jeho zveřejnění nastane v České republice zemětřesení, neboť řada tzv. „bezúhonných“ politiků najde své jméno v nějakém seznamu nedořešených případů „úbytku“ veřejných financí, náhlého zbohatnutí atd. I když je naše společnost již dostatečně inertní vůči těm, kteří cosi podivně nabyli, zdá se být silně pravděpodobné, že by bylo nutné přepsat některé dějinné podivnosti.

5. Pan Krejčíř předstoupí před soudní stolici, která opět otevře jeho případ a najde nepochybně řadu závažných procesních chyb, chybějících razítek či špatného předkladu jednoho listu třeba z polštiny, které povedou k jeho definitivnímu omilostnění a vyplacení tučné náhrady za neoprávněné věznění.

6: Ve finále nelze vyloučit založení nové politické strany – jakési Strany práv občanů – Krejčířovci. Bude bohatě subvencována těmi, jejichž jména v seznamu (viz výše) by být měla, ale budou laskavě opomenuta. Pan Krejčíř pak zasedne v Parlamentu České republiky jako vážený občan. Nelze vyloučit, že by se mohl stát třeba ministrem spravedlnosti.

V nejhorším velvyslancem v Jihoafrické republice. Protože není nikdo povolanější, kdo by znal tamní poměry lépe.