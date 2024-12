Šmejd jménem Gingko biloba

Známe z lékáren a z televizních reklam. Báječný lék, prakticky na všechno. Až na to, že vůbec nefunguje.

Jako pamětník si vzpomínám na devadesátá léta minulého století, kdy se ve Zlíně (čerstvě přejmenovaný z Gottwaldova) konal Československý neurologický sjezd. Na něm vystoupil pan Martin Bojar s přednáškou o zcela novém přípravku, který byl výtažkem z listů Jinanu dvoulaločného (magický list Uctívačů ginga z Rychlých šípů). Ten dle jeho přednášky měl být svým způsobem přelomový v terapii řady závažných neurologických poruch.

V té době mnoho léků ještě nebylo a tak nadšení v auditoriu bylo značné a nefalšované. Vždyť který lékař by neměl radost, že může svým pacientům konečně nabídnout cosi, co je zbaví poruch paměti, závratí, hučení v uších, bude prevencí mozkových mrtvic a já nevím co ještě. Nadšení sdílely i státní orgány a proto v té době byl předmětný preparát plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

V následujícím roce mohutné preskripce se ony zázračné účinky nějak nedostavovaly. Své klinické dojmy jsem konsultoval se svými kolegy, kteří měli na věc stejný pohled. Někteří pacienti sice tvrdili, že jim pomáhá, ale při testech paměti, závratí atd. jsem nikdy nepozoroval ani náznak zlepšení objektivních příznaků. Je třeba uvést, že placebo efekt je u mnoha léků dost silný a očekávání příznivého efektu je faktor, který zlepšuje cílový stav.

Po několika málo letech skepse dorazila i ke zdravotním pojišťovnám, které zprvu snížily úhradu za preparát, aby ji po nějaké době zrušily úplně. Plným právem, protože předpis placeba není ve světě hrazen nikde.

I když samozřejmě nemohu znát všechny možné studie ve světě, nikde jsem nenašel ani jedinou, která by potvrzovala efekt léčby touto látkou. Mám samozřejmě na mysli zcela nezávislé, dvojitě zaslepené studie a nikoli „odborné studie“ nějakého pana profesora z nějaké university, který se za patřičnou odměnu zaprodal jako ona pověstná děvčata z Perlové ulice v Praze.

O to více jsem zděšen, že se v jistých obdobích jako nyní před vánočními svátky objevují v televizi reklamy typu „už nezapomínám“ atd., jež slibují cosi, co prostě nikdy nemohou splnit. Chápu současně pacienty či jejich příbuzné, kteří se chytají každé možnosti jak pomoci při závažných problémech. Reklama je to prostě lživá a zavádějící, firma chce vydělat a slibuje cosi, o čem ví, že fungovat nebude. Navíc cena je okolo 400,- Kč, což taky není zrovna málo.

Gingko biloba /Tanakan, Tebokan atd,/ je nutné zařadit do stejné skupiny, jako byl kdysi pověstný a dnes již pozapomenutý kosmodisk či další „zaručené“ prostředky, vyskakující na internetu a sloužící pouze a jen k obohacení se na důvěřivých a zoufalých lidech.

Psáno pro www.blogosfera, blog idnes, případně server Neviditelný pes a slušné čtenáře