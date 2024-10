Šéf OSN si třese rukou s Putinem

Je to pořád stejné. Čím větší země, tím větší logika. Člověk, který by měl mít tu nejvyšší morální autoritu, se skloní před vrahem

Ne, že bych OSN považoval za cosi, co by se mělo brát jako oltářní svátost. Možná kdysi, při jejím zakládání, byla na stole užitečná myšlenka, že by bylo fajn dříve, než vyjedou tanky a vyletí letadla, si sednout ke společnému stolu a zkusit se domluvit. Nebo když někdo už s tím arzenálem vyrazí a začne masakrovat civilní obyvatele, tak jej vyloučit ze společnosti slušných států a nebavit se s ním, neobchodovat atd. a takto jej donutit, aby toho nechal.

Když v roce 1939 SSSR napadlo Finsko v tzv. „zimní válce“, tak se tak skutečně stalo. Nikdo neskočil na Stalinovy řeči o tom, jak malý severský stát ohrožuje komunistický kolos. Tehdy masového vraha v čele státu podporovali jen diplomaté z Německa, kde rovněž vládlo jeho alter ego. Lze se jen domnívat, kam by se kolo dějin pohlo, pokud by Hitler nechal ruského obra na pokoji. Kolik států by zůstalo v Evropě?

Kdeže loňské sněhy jsou. Stálými členy Rady bezpečnosti OSN jsou mimo jiné Čína a právě Rusko. Čína stále hrozí Tchajwanu „láskyplným“ přivinutím do společné náruče. Jistě, víme jak dopadl Hongkong (kterému samozřejmě slovně zaručila všechny jeho demokratické výdobytky). Rusko se už s ničím takovým nepárá a kus země si prostě bere bez ohledu na počty mrtvých, na mínění světové veřejnosti i na to, jak jej budou obyvatelé dobytých území po další generace nenávidět (samozřejmě v případě, že tam nějací původní ještě zbudou).

A OSN? Slovně od pultíku odsoudí tuto agresi trvající už 3 roky se svými již jistě statisíci mrtvými, zničenou ekonomikou, rozkolísáním světa. A pak se pan předseda OSN sejde kdesi v Ruské Kazani, aby před celým světem stiskl ruku tomu, kdo tohle všechno způsobil. Jistě mnozí namítnou, že je třeba jednat. Skutečně by mne zajímalo, jakou morální ťafku uštědřil pan Gutteres jedinci, který vidí svět jen jako bojiště, odkud si silou může vzít cokoli, co začne považovat za užitečné.

Podání ruky je totiž symbol. Ten prapůvodní byl v tom, že v ní není pazourek, kterým toho druhého při přiblížení praštím a seberu mu samici nebo zbytek stejku z mamuta. Dneska už to neplatí a ruka se podává i těm nejhorším jedincům, co jich dějiny tvoří. I když je stále možnost tohoto gesta využít a těmto lidem prostě ruku nenabídnout a takto dát najevo, že toho druhého nepovažuji za sobě rovného a že jím pohrdám.

Pan Gutteres propásl šanci dát veřejně najevo svůj zásadový postoj. Otázkou zní, jestli vůbec nějaké zásady jemu a OSN ještě zůstaly.

Psáno pro www.blogosfera.cz