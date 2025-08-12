Šaškárna na Aljašce
Poslední dny se nemluví o ničem jiném, než že na vojenskou základnu poblíž města Anchorange přiletí presidenti USA a Ruska. Jistě si lze představit, jako radost budou mít místní hoteliéři, vlastníci pensionů atd. kteří samozřejmě zvednou ceny ubytování tam, kde zrovna moc lidí nechodí s vědomím, že řada televizních štábů a agentur bude chtít být u lizu a ochotně zasolí i nekřesťanské ceny.
Budou nejspíše jediní, co z celé šarády budou profitovat. Představa, že by se splnila slova amerického presidenta D.Trumpa (“ukončím konflikt na Ukrajině za jeden den“) nebere vážně už ani jeho fanatický příznivec, pokud tedy nešlo o jinotaj a Donald Trump zamlčel, který den to bude. Představa, že by Vladimír Putin poklekl před D. Trumpa a odprosil, asi taky není příliš reálná.
Bude to střet poněkud senilního prostoduchého sebestředného egomaniaka a protřelého, rovněž sebestředného, nicméně daleko zkušenějšího vládce největší země na světě, jenž trpí pocitem velikášství a jakýmsi hůře definovatelným mesianským syndromem. Že by z této dvojky vzešlo cosi pozitivního nemůže očekávat ani ten největší optimista.
Důvodů je několik. V dobách ne zas tak dávno minulých Trumpův předchůdce R. Reagan pochopil, jak jednat s Ruskem (tehdy ještě SSSR). Že nějaké smlouvy, pakty, tajné schůzky apod. jsou k ničemu. Že s vládci této chřadnoucí byzantské říše, jež nepoznala demokracii, lze jednat jen tak, že jim bude držet svou nohu na jejich krku a do úst jim vloží hlaveň odjištěného mausera. Teprve v tomto okamžiku tato strana pochopí, že jde o vážnou věc. Ronald Reagan měl štěstí i v tom, že M. Gorbačov pochopil, co je jeho země zač a že expansivní politika je v konečném důsledku kontraproduktivní.
V. Putin dobře ví, že jeho výboje do Ukrajiny jsou fiaskem. Že ať nakonec přinutí Ukrajinu vzdát se části území, které za tři roky brutálním způsobem dobyl, nebude v tomto „Novorusku“ klid. Že Ukrajinci budou na něm dál podnikat partyzánské útoky, že budou do vzduchu létat místní kolaboranti či rafinérie. A že jediným východiskem bude úplné stažení za původní hranice. Koneckonců, situaci v Afghánistánu si pan Putin jistě dobře pamatuje.
D. Trump není R. Reagan, není W. Churchill ani M. Thatcherová. Proto se spokojí s nějakou čudlou, kterou si vyvěsí na svůj štít a bude okecávat, zatímco u Putinů v Kremlu se budou báječně bavit, jak toho oranžového kovboje zase vypekli.
Petros Michopulos na DVTV kdysi řekl, že Donald Trump je produktem KGB ještě z dob Jurije Andropova. Že ani tento velký ruský mág nemohl tušit, jaký úspěch bude jeho organizace mít.
Ukazuje se čím dál víc, že měl bohužel pravdu.
Tomáš Vodvářka
Je čas vydávat opět Der Stürmer
Znalci vědí, že šlo o protižidovský časopis, vydávaný v letech nacismu Juliem Streicherem, zvlášť odporným jedincem.
Tomáš Vodvářka
Svoboda slova versus popírání historických událostí
Demokracie má dobrou vlastnost a tou je svoboda slova. Je ovšem otázka nemá-li mít nějaké mantinely.
Tomáš Vodvářka
Strach jako volební komodita
Blíží se volby a občané čekají na programy stran, aby si je všechny podrobně pročetli a pak uvážlivě zvolili...
Tomáš Vodvářka
Dopis kamarádovi, který vyrazil na poslední vandr
Ahoj Červe, možná mi tenhle dopis čteš přes rameno a směješ se, jaký jsem vůl, že se teď dojímám nad Tvým osudem, o kterém vím s odpuštěním prd
Tomáš Vodvářka
O historické zkušenosti
Známe to všichni. Cosi děláme a nedopadne to dobře. Z negativní zkušenosti si vezmeme ponaučení a příště to uděláme lépe. Říká se tomu historická zkušenost.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Opoziční blok mobilizuje. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ústavní většinu
Hnutí ANO by podle agentury NMS v srpnu získalo 29,8 procenta, SPOLU 18,7. SPD má 14,6 procenta a...
V Sasku se ztratil 13letý chlapec z Česka, pátrá po něm přes sto policistů
V Sasku pátrá více než 100 policistů a záchranářů po chlapci z Česka, naposledy byl spatřen kolem...
Zelenskyj je ochotný vzdát se území, píší v Británii. Situace na frontě je vážná
Sledujeme online Ukrajina je připravena učinit ústupky a ponechat okupované území pod kontrolou Moskvy výměnou za...
Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 1123
- Celková karma 32,01
- Průměrná čtenost 2497x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd