Rozsudek jménem republiky

Soudce povstal a pronesl onu známou formulku, aby uzavřel další případ a mohl jít v klidu domů na večeři.

„Pane obžalovaný, jste odsouzen tímto soudem ve jménu republiky Farma k dlouhodobému mlčení“, pronesl soudce v taláru a posadil se. Po usednutí si otřel zpocené čelo a nalil si z karafy minerálku.

Čerstvě odsouzený se rovněž posadil s údivem ve tváři. Tohle až tak nečekal. To, že jeho názory tu a tam nerezonovaly s tzv. mainstreamem sice věděl, ale tohle bylo trochu moc.

„Mohl bych slyšet odůvodnění Vaše rozsudku, ctihodnosti?“ zmohl se nakonec slabým hlasem, který přerušil několik desítek vteřin trvající ticho. Soudce se zamračil, nebývalo zvykem v této republice ihned sdělit odsouzenému důvody, proč je odsuzován, většinou se to odbylo rozsudkem, po němž odsouzený beze slov opustil soudní síň, aby ji uvolnil dalšímu procesu.

„Jistě, pokud si to přejete“, pravila ctihodnost otráveným hlasem. „Nazval jste jednoho jedince idiotem, což je proti zákonům republiky Farma. My takového výrazivo netolerujeme a potíráme“, řekl soudce a opět si otřel pleš papírovým ubrouskem.

„Omlouvám se“, řekl odsouzený, „ ale když jsem byl ve škole, paní učitelka nás vždy nabádala, abychom věci pojmenovávali správně bez příkras a přesně. A ten jedinec, mnou takto označený, se skutečně choval jeko idiot.“

„Napomínám vás, pane odsouzený, abyste se tomuto slovu vyhýbal, neboť můžete dostat daleko vyšší trest,“ podráždněně zareagovala ctihodnost.

„Jak mám ale jinak nazvat chování jedince, jež jde zcela proti smyslu lidského konání a jsa upozorněn na svůj idiotský přístup, koná to stále dál? Jak byste vy, vaše ctihodnosti, toto chování označil?“

„Jako idiotské,“ odvětila ctihodnost,“ nicméně zákony naší země toto nedovolují a trestají. Je třeba volit jiné výrazy, které idiotské chování sice popisují, ale patřičným názvoslovím jaksi neutralizují a rozmělňují natolik, aby se předmětný idiot necítil ponížen. Je to koneckonců volič, jehož je si třeba vážit a předcházet si jej ve jménu bezbřehé demokracie. To, že jeho idiotské konání stojí naši republiku Farma neskutečné náklady, je zcela vedlejší. Vy jste, pane odsouzený, tento výraz použil, čímž jste se jmenovaného idiota dotkl a způsobil mu psychické trauma. A navíc jste zatvrzele trval na tom označení, i když vám vyšetřovatel nabídl možnost změny, jež by byla průchozí a neporušovala zákony země Farma. Každý samozřejmě po zjištění okolností musí nazvat předmětného jedince jednoznačně idiotem, avšak jen ve své mysli. Naplno to říci nelze.“

Odsouzený těžce dopadl na sedadlo lavice obžalovaných. Poprvé v životě zalitoval, že si nepřibral k procesu advokáta. Ten by možná nalezl kličku, jak označit idiota idiotem, aniž by porušil společenské klima nehodící se terminologií a nemusel až do změny režimu mlčet.

„Chápu, i když těžce,“ odvětil nakonec. „Mohu se jít na záchod vyčurat?“

Ctihodnost se zachmuřila.

„Opět si hrajete s ohněm, pane odsouzený. I když všichni chodíme na záchod čurat a kakat, je třeba používat předepsané výrazy a terminologii. V současné době zákony země Farma označují předmětné chování jako používání sanitárního zařízení k vyměšení moči či stolice. Čurání a kakání jsou termíny obsolétní a nevhodné. Uděluji vám další přídatný trest. K již zmíněnému mlčení si musíte dvakrát denně kousnout do jazyka.“

Autor: Tomáš Vodvářka | úterý 7.10.2025 16:38 | karma článku: 6,33 | přečteno: 81x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Skončí palestinský humbuk?

Pokud by nešlo o zmařené lidské životy, šlo by o absurdní drama, hodné Eugena Ionesca či Václava Havla.

4.10.2025 v 9:56 | Karma: 8,80 | Přečteno: 63x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Flotila spásy míří do pásma Gaza (doplněno)

Schyluje se k obvyklému scénáři. Velké mediální harašení s nulovou podstatou věci. A jistému vyústění..

2.10.2025 v 6:01 | Karma: 29,35 | Přečteno: 667x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Děkovná řeč Jiřího Mádla v Senátu

Bloger Václav Kříž publikoval na blogu idnes své negativní pocity z projevu Jiřího Mádla při slavnostním předávání stříbrných medailí v Senátu. Poslechl jsem si jej a nestačil se divit.

29.9.2025 v 20:07 | Karma: 43,47 | Přečteno: 12124x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Virtuální násilí na internetu jako fenomén doby.

„Všechny postřílet, pověsit, nasednout na traktory, vzít kalašnikovy a vyjet do Prahy, Židy zplynovat atd.....

27.9.2025 v 8:27 | Karma: 24,26 | Přečteno: 580x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Tak Palestinu bychom měli... a co dál?

Dne 22.9.2025 francouzský president E. Macron slavnostně uznal stát Palestina. A co další? Jsou na řadě?

23.9.2025 v 12:20 | Karma: 41,56 | Přečteno: 2882x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

2. října 2025  11:33

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...

Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády, řekl šéf lidovců Výborný

7. října 2025  17:28

Aktualizujeme Novým šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL je Tom Philipp. Lidovci budou podle šéfa strany Marka...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

7. října 2025  17:20

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž...

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

7. října 2025  16:41,  aktualizováno  17:15

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních...

Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály

7. října 2025  16:59

Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1143
  • Celková karma 33,42
  • Průměrná čtenost 2499x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

  • L.A.Sulovská
  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.