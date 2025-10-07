Rozsudek jménem republiky
„Pane obžalovaný, jste odsouzen tímto soudem ve jménu republiky Farma k dlouhodobému mlčení“, pronesl soudce v taláru a posadil se. Po usednutí si otřel zpocené čelo a nalil si z karafy minerálku.
Čerstvě odsouzený se rovněž posadil s údivem ve tváři. Tohle až tak nečekal. To, že jeho názory tu a tam nerezonovaly s tzv. mainstreamem sice věděl, ale tohle bylo trochu moc.
„Mohl bych slyšet odůvodnění Vaše rozsudku, ctihodnosti?“ zmohl se nakonec slabým hlasem, který přerušil několik desítek vteřin trvající ticho. Soudce se zamračil, nebývalo zvykem v této republice ihned sdělit odsouzenému důvody, proč je odsuzován, většinou se to odbylo rozsudkem, po němž odsouzený beze slov opustil soudní síň, aby ji uvolnil dalšímu procesu.
„Jistě, pokud si to přejete“, pravila ctihodnost otráveným hlasem. „Nazval jste jednoho jedince idiotem, což je proti zákonům republiky Farma. My takového výrazivo netolerujeme a potíráme“, řekl soudce a opět si otřel pleš papírovým ubrouskem.
„Omlouvám se“, řekl odsouzený, „ ale když jsem byl ve škole, paní učitelka nás vždy nabádala, abychom věci pojmenovávali správně bez příkras a přesně. A ten jedinec, mnou takto označený, se skutečně choval jeko idiot.“
„Napomínám vás, pane odsouzený, abyste se tomuto slovu vyhýbal, neboť můžete dostat daleko vyšší trest,“ podráždněně zareagovala ctihodnost.
„Jak mám ale jinak nazvat chování jedince, jež jde zcela proti smyslu lidského konání a jsa upozorněn na svůj idiotský přístup, koná to stále dál? Jak byste vy, vaše ctihodnosti, toto chování označil?“
„Jako idiotské,“ odvětila ctihodnost,“ nicméně zákony naší země toto nedovolují a trestají. Je třeba volit jiné výrazy, které idiotské chování sice popisují, ale patřičným názvoslovím jaksi neutralizují a rozmělňují natolik, aby se předmětný idiot necítil ponížen. Je to koneckonců volič, jehož je si třeba vážit a předcházet si jej ve jménu bezbřehé demokracie. To, že jeho idiotské konání stojí naši republiku Farma neskutečné náklady, je zcela vedlejší. Vy jste, pane odsouzený, tento výraz použil, čímž jste se jmenovaného idiota dotkl a způsobil mu psychické trauma. A navíc jste zatvrzele trval na tom označení, i když vám vyšetřovatel nabídl možnost změny, jež by byla průchozí a neporušovala zákony země Farma. Každý samozřejmě po zjištění okolností musí nazvat předmětného jedince jednoznačně idiotem, avšak jen ve své mysli. Naplno to říci nelze.“
Odsouzený těžce dopadl na sedadlo lavice obžalovaných. Poprvé v životě zalitoval, že si nepřibral k procesu advokáta. Ten by možná nalezl kličku, jak označit idiota idiotem, aniž by porušil společenské klima nehodící se terminologií a nemusel až do změny režimu mlčet.
„Chápu, i když těžce,“ odvětil nakonec. „Mohu se jít na záchod vyčurat?“
Ctihodnost se zachmuřila.
„Opět si hrajete s ohněm, pane odsouzený. I když všichni chodíme na záchod čurat a kakat, je třeba používat předepsané výrazy a terminologii. V současné době zákony země Farma označují předmětné chování jako používání sanitárního zařízení k vyměšení moči či stolice. Čurání a kakání jsou termíny obsolétní a nevhodné. Uděluji vám další přídatný trest. K již zmíněnému mlčení si musíte dvakrát denně kousnout do jazyka.“
Tomáš Vodvářka
Skončí palestinský humbuk?
Pokud by nešlo o zmařené lidské životy, šlo by o absurdní drama, hodné Eugena Ionesca či Václava Havla.
Tomáš Vodvářka
Flotila spásy míří do pásma Gaza (doplněno)
Schyluje se k obvyklému scénáři. Velké mediální harašení s nulovou podstatou věci. A jistému vyústění..
Tomáš Vodvářka
Děkovná řeč Jiřího Mádla v Senátu
Bloger Václav Kříž publikoval na blogu idnes své negativní pocity z projevu Jiřího Mádla při slavnostním předávání stříbrných medailí v Senátu. Poslechl jsem si jej a nestačil se divit.
Tomáš Vodvářka
Virtuální násilí na internetu jako fenomén doby.
„Všechny postřílet, pověsit, nasednout na traktory, vzít kalašnikovy a vyjet do Prahy, Židy zplynovat atd.....
Tomáš Vodvářka
Tak Palestinu bychom měli... a co dál?
Dne 22.9.2025 francouzský president E. Macron slavnostně uznal stát Palestina. A co další? Jsou na řadě?
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády, řekl šéf lidovců Výborný
Aktualizujeme Novým šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL je Tom Philipp. Lidovci budou podle šéfa strany Marka...
Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek
Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž...
Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů
Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních...
Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály
Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda...
- Počet článků 1143
- Celková karma 33,42
- Průměrná čtenost 2499x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd