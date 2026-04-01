Rady pro adepty na ministra obrany České republiky
Je tedy nanejvýš zřejmé, že brain trust SPD již kuje zákulisní pikle, komu toto uvolněné místo přidělí. Pokud to nebude pan JUDr. Jindřich Rajchl, který je v SPD dle vlastního vyjádření jakýmsi ministerským universálem a kterého si klub chová pro mnohem vyšší posty, bude hodně záležet na morálním profilu uchazečů, kteří se na toto místo budou hlásit. Jsem si jist, že výběrová komise v SPD, jak je jejím letitým zvykem, bude mít poměrně náročné požadavky. I proto přináším případným zájemcům několik zcela neocenitelných a samozřejmě bezplatných rad.
1. V žádném případě se nesnaž o jakoukoliv vlastní aktivitu, názor, nedejšintó o rozhovor s novinářem předtím, než celou věc probereš s pány Okamurou a Fialou. Příklad ministra Zůny, který nejprve chtěl jet na Ukrajinu, aby si to po pobytu ve zpovědnici rozříkal s Otcem Radimem a jako pokání zůstal doma na dači v týdenní isolaci , kterou trávil povinnou četbou Leninova majstrštyku „Krok vpřed, dva kroky vzad“, je ještě v dobré paměti.
2. Je třeba navázat bilaterální rozhovory s Ruskou federací, kterou ujistíme, že na Ukrajinu nepošleme ani větroň. Jako vhodná dodatečná osobní aktivita se bude hodit příslib účasti dne 9.5.2026 na střeše Leninovy dočasné adresy.
3. Je třeba se naučit anglicky alespoň do úrovně pana Turka, abys mohl přednášet na mezinárodních fórech projev, při němž budou všichni sedět jako uhranutí bleskem a během tvé řeči nikdo neopustí sál. Pokud do projevu přimícháš nějaké to ruské slovíčko typu „amerikanskije zachvatčiki“, případně „ukrajinskaja svoloč“, pochvala od šéfa tě nemine.
4. Musíš samozřejmě neodkladně začít s reorganizací naší armády. Poněvadž dle filosofie SPD nám samozřejmě nic nehrozí, je třeba ihned střeiit Leopardy válkychtivým Polákům, totéž s již – bohužel - zakoupenými F35. Pandury a osobní kvéry jistě koupí nějaká africká despocie. Následné chlubení o úsporách pro české pensisty ale rozhodně nechej na šéfovi, který to následně prodá v prime time u táty Xavera.
5. Pokud budeš pozván na sezení v poslaneckém klubu SPD, rozhodně nikomu neskákej do řeči, protože tam jsou všichni mnohem větší odborníci na armádu, než jsi ty.
Pokud se budeš držet výše uvedených pravidel, tvé akcie letí vzhůru a nejsi vůbec bez šance. Pokud se tam skutečně dostaneš, můžeš mi poslat z ušetřených peněz nějaký ten „buymeacoffee“.
Tomáš Vodvářka
