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První z posledních Camino do Santiaga de Compostela

Tomáš Vodvářka VIP
Jít. Dívat se. Přemýšlet a nebo nechat mysl, aby plavala ve zdánlivém nekonečnu a naslouchala tichu.

„Už zase?“ posmutněla moje žena, když na mém stole uviděla vytištěnou letenku do Asturie. Moji čtenáři vědí, že jsem loni předčasně ukončil svou cestu do Santiaga a to po cca 500 kilometrech podél Biskajského zálivu, kdy mne zradilo koleno. Moje ego dostalo tehdy pořádně po papuli, protože jsem si myslel, že to bude – jako vždy – celkem pohodová pouť s báglem a že to dám jako vždy.

Jsem zvyklý, že některé věci se mají dokončit, takže jsem vyrazil v dobré kondici psychické i fysické z Ovieda znovu. Tentokrát jen slabých 300 kliometrů, avšak relativně opuštěnou krajinou. Pohoří Hospitales poskytuje osamocenému poutníkovi spoustu času k přemýšlení, meditaci a úvahám, co v životě neudělal správně a co z toho lze ještě napravit. A taky co chce ještě v životě stihnout, než se vydá na svůj poslední nekonečný vandr.

Měl jsem štěstí. Koneckonců – jako vždy. Po celou dobu mne Ha šem obdarovával krásným počasím a svou pomocí v situacích, které hrozily potížemi. A také večerním setkáváním s dalšími poutníky, kteří jsou bez výjimky vždy zajímaví svými motivacemi, svou životní historií i postojem k světu. U společných večeří není nuda, právě naopak. A smích. Protože tady nejsou zlí lidé, ti se na podobné poutě nevydávají.

Prostor a čas, ty Einsteinem popsané entity, se zde zhmotňují do nevídané koncentrace. Prostor je neuvěřitelný a čas – byť plyne – není důležitý. Jednu část cesty jsem přemýšlel, který je den. Vycházel jsem ještě za tmy, abych zachytil východ slunce, abych večer usedl před albergue se sklenkou výborné Riojy a dýmkou, jejíž vůni a chuť si dopřávám jen výjimečně.

Ti, co šli, vědí, že zachytit zde cosi do fotografie je sice možné, ale hrozí to zkreslením, oploštěním a jistou bagatelizací. S vědomím, že je to pravda, přesto nacházím odvahu sem dát pár fotek.

Tak pojďte....

Tohle je to, proč jsem vstával ještě za tmy. Pohled, jehož se nejde nabažit

A čekat, až se mlha začne okolo poledne rozpouštět

Chvilku to potrvá, ale to poutníkovi nevadí.

Cesta ho však zavede někdy zpátky do mlžného oparu

Kde se z něj vynoří jediné živé bytosti široko daleko.

Tak raději zpět ke světlu

kterého je tady vskutku na rozdávání

takže nelze přehlédnout okamžik překročení hranice

Ještě chvilku na horách, než sejdeme definitivně dolů

Cesta se kroutí, vine, stoupá či klesá. Je pořád na co koukat

A ani živáčka

Jedna z nejstarších ubytoven na trase. Jen pro drsňáky.

Úplně pusto tu není, začíná se stmívat a je dobré najít asyl.

Colours of Camino primitivo

A ještě jedna fotka, tentokrát z města Lugo.

Jediná možnost, jak si vychutnat Santiago, je noc. Přes den je to jeden velký Babylon mnoha lidí a jazyků. V noci je klid a ticho.

Jak říkám...

Do třetice.

Tohle asi nikdy neomrzí.

Tak Buen camino, peregrinos.....

Autor: Tomáš Vodvářka | neděle 18.10.2026 13:16 | karma článku: 0 | přečteno: 49x
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Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

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