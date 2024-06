Prdím, tedy jsem.

Ne, není to modifikace slavného Descartova výroku „Cogito, ergo sum“. Je to doklad. že daný jedinec žije a to dokonce zdravě. I když, co si budeme vykládat, je to společensky poněkud méně únosné i jako téma k diskusi

Všichni to známe. Kdo tvrdí že ne, kecá. Jste na párty, sedíte v kostele/synagoze, jedete v tramvaji či – nedej přírodo – jste na prvním rande s bytostí, kde chcete podat co nejlepší výkon, zatím samozřejmě ve verbální intelektuální rovině. A pak to přijde. Pozvolna narůstající tlak, napětí, nutnost sevřít svěrač a přitom se tvářit, že se nic neděje. Okolí si možná povšimne, že jste nějak méně řečný, že konversace vázne, oči jsou mírně vypoulené a těkají. Pokud to jde, snažíte se věc trapně okecávat a přítom úporně hledat únikový prostor, pokud možno isolovaný jak prostorově, tak i akusticky, protože jeden nikdy neví..... V době mobilních telefonů je to, pravda, o cosi snažší, „mám důležitý hovor, tak mne omluvte“. „Je tady trochu dusno, musím se jít nadýchat čerstvého vzduchu“ (obzvláště povedené). Výmluv by se dala nalézt celá škála, jsem si jist, že každý z nás má celou řadu svých oblíbených únikových variant. Pravda, jsou mezi námi i ti, kteří podobné věci neřeší a nechávají věcem (tedy těm plynným), jaksi volný průběh či spíše výpusť. To s nadějí, že pokud je v místě natěsnáno, viník bývá jen těžko k nalezení. Výsledkem je, že společnost na nějakou dobu oněmí s vyčítavými pohledy okolo sebe. Toto je však možné jen za předpokladu, že zločin je akusticky nezřetelný, tichý a o to více zákeřný, když dorazí k čichovým buňkám. Z tohoto pohledu je u některých postcovidových obětí se ztrátou čichu možno považovat tento hendikep za přínosný. Z historie víme, že kterýsi řimský císař se od svého řeckého lékaře dozvěděl o blahodárnosti vypouštění flátů a tuto praxi zavedl i na slavnostních hostinách. Jelikož bylo nutné se vládci Říma vždy zavděčit, musela být verbální komunikace hlasitá a nejspíše jen úsečná s holými větami, aby se vše stihlo v pauzách střevního ticha. Pojďme od historie ke žhavé současnosti. V jedné australské nemocnici se tímto jevem začali zabývat lékařské kapacity se zajímavými výsledky. Měli soubor 60 mužů a 60 žen, kterým byly do řitního otvoru zavedeny rourky a sledovala se jednak četnost a jednak složení vypouštěného plynného materiálu. Průměrná denní flatulence (česky prdění), byla u mužů v průměru 12,7 s rozptylem 2-53. (ten poslední nejspíše nestihl dělat nic jiného, dle mého ho tipuji na strážce majáku). Ženy byly na polovičních počtech s průměrem 7,1 s rozptylem 1-32 (ta s tím maximem to asi taky neměla v životě snadné). Vědci se nespokojili jen s počítáním, ale šli jaksi hlouběji s analýzou vypouštěného materiálu. Produkujeme kysličník uhličitý, vodík a metan. V menší míře kyslík a dusík. Některé z nich jsou vysoce výbušným materiálem a je tedy nutné při pracovním nástupu do míst s větším rizikem explozí zavést další kontroly, které se nebudou týkat intelektu ani manuální zručnosti. Ty suspektní pak poslat na terénní úpravy okolí, případně honitbu v blízkém polesí, kde se vše jaksi ztratí a bezpečně rozptýlí. Kdoví, co způsobilo havárii vzducholodi Hindenburg, možná to byly fazole a čočka jako denní menu. Zajímavým aspektem byl i objem jednoho „výstřelu“. Průměrný je u standardního jedince okolo 100 ml na jednu dávku, ale našel se junák, který dával jednorázově 1,6 litru, což – jak uzná i laik – už stojí nejen za povšimnutí, ale i za zběsilý úprk. Jak prdění omezit známo není. Vědci zjistili, že pokud se vyhýbáme vláknině a pivu, naše produkce klesá, avšak nikoli k nule. Jeiikož nám všechny výživové příručky a poradci nutí požívat vlákninu k omezení výskytu střevních nádorů, můžeme se cítit poněkud rozpolceni. Jestli žít zdravě a nuceně vyhledávat samotu, nebo se společensky družit bez popsaného nebezpečí s tím, že půjdeme do penálu o nějaký ten rok dříve. Z popsaného výše pak lze dovodit ještě jeden poznatek. Úsloví, že něco je na prd ještě nemusí nutně znamenat, že je to k úplně k ničemu.