Právě přistáváte na letišti Donalda J.Trumpa
Jsem pamětník, bohužel. V době, kdy naše zem měla nerozborný svazek se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, byl v čele Varšavského paktu Leonid Iljič Brežněv. Proslavil se jako politruk (zkratka političeskij rukovoditel), tedy ten, který si sice za celou válku příliš nevystřelil, protože jeho úkol byl vzdělávat mužiky ve správné ideologii, ale po skončení v ní stoupal až vystoupal k funkci nikoli generála, ale generálního tajemníka ÚV KSSS SSSR (to je zkratka, což?). Miloval řády, ve své uniformě byl jimi oblepen na obou stranách saka a není jistě, jestli mu z nedostatku místa nevisely i na zádech. Jemu oddaní občané Tatarstánu dokonce změnili název města Naberežnyje čelny na gorod Břežněv. Jeho pohřeb u Kremelské zdi se proslavil, protože se prorvalo dno rakve a soudruh tam žuchnul jak pytel brambor a poté, jak pravil fousatý vtip, zahájil seriál pohřbů generálních tajemníků, kteří hynuli poměrně rychle po sobě. Kolovala řada vtipů, namátkou „Jaké jsou dva nejdůležitější úkoly generálního tajemníka ÚV KSSS? Udržet mír v Evropě a moč“. Případně rozdíl mezi ním a Ronaldem Reaganem: R. Reagan má Spojené státy a L.Brežněv spojené obočí... atd. Bylo jich mnoho. Říkalo se tomu kult osobnosti a mysleli jsme si, že skončil právě tím pádem do hlubin jámy na Rudém náměstí.
Nikoliv.
Na druné straně světa se objevil člověk, který jde v jeho šlépějích snad ještě více razatněji, než bychom si mohli představit. Už převzetí medaile Nobelovy ceny míru od venezuelské opoziční političky Odkaz mu způsobilo nelíčenou radost. Stran metálů pak porkačoval i letos na fotbalovém šampionátu, kdy jej dostal od bafuňářů FIFA. Tím se samozřejmě osvětlila zápasová amnestie pro hráče týmu USA, který měl být dle všech regulí vyloučen z dalšího zápasu Odkaz Zatím se mu nepodařila kohabitace se svým předchůdcem J.F.K. aby spolu jaksi ruku v ruce po sobě pojmenovali Kennedyho centrum ve Washingtonu Odkaz Jeho jméno muselo být na příkaz soudu odstraněno jako černá stavba.
Nic není ztraceno, možností je celá řada. Zatím vyšel majstrštyk s doposud bezejmenným letištěm na Palm Beach International na Floridě, které dostalo již oficiální název Letiště Donalda Trumpa. Odkaz Jak oznámil Český rozhlas, bude přejmenování stát okolo 5 miliónů USD (přepsat cedulky, směrovky, mezinárodní identifikaci, mapy atd.). Donaldovic rodina však nemusí naříkat, budou suvenýry a další serepetičky, které taky cosi hodí. Pocta, která se udělovala zesnulým presidentům USA, je mu tedy pro sichr udělena již za života a to jistě zcela bez jakékoliv intervence z jeho strany.
Pokud by někdo hledal spojitost se dvěma jmenovanými, nemá až tak těžkou práci. Symptomy sebezbožnění, velikášství, egománie a další , které psychiatrie dobře zná a umí je léčit. Podmínkou však je, aby pacient s terapií souhlasil. Což se nepovedlo u Brežněva a nejspíše se to nezdaří ani u Donalda J. Trumpa.
Co je však silně pravděpodobné, je úklid po jeho smrti. Město Březněv, které existovalo jen 8 let a poté se vrátilo zpět ke svým Naberežným čelnám, by presidentu USA měl někdo blízký připomenout. I když – jak je dnes vidět – nikdo z okolí odvahu nenajde.
Protože i tohle je důležitý symptom.
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