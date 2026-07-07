Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poděkování Miloši Zemanovi

Občas se stane, že banální a jinak zamýšlený čin spustí proces, který v konečném důsledku způsobí cosi zcela jiného.

I těm, kteří nejsou medicínsky vzdělaní, po zaznění jména MUDr. Jan Cimický vytane na mysli člověk, který je i přes svůj vysoký věk usvědčen a odsouzen ze sexuálních útoků na své pacientky či studentky a adolescentky. Soudní výrok jej zbavuje svobody na 5 let a nařizuje zákaz lékařské činnosti na dobu 10 let. Vzhledem k věku je to pro činnost ve zdravotnictví konečná a nejspíše těch 5 let rovněž nepřispěje k rozvoji osobnosti, protože podobní jedinci jsou ve výkonu trestu často vyhledáváni spoluvězni k jistým „radovánkám“.

Shrňme krátce historická fakta. MUDr. Jan Cimický, autor řady literárních publikací, známý rovněž svým vystupováním v televizních pořadech, byl v roce 1996 odvolán nadřízeným z místa působení v PL Bohnice a to sexuální zneužívání pacientek. Poté si založil vlastní lékařské zařízení s názvem Modrá laguna, kde dále působil jako soukromý psychiatr.

Vše by šlo svým přirozeným tempem, pokud by jej tehdejší president Miloš Zeman v roce 2021 nenavrhl na státní vyznamenání.

Malá vsuvka – měl jsem za to, že jedinec, který má dostat významné ocenění za svou práci, je před tímto aktem podroben pečlivému zkoumání, jestli v jeho CV není nějaká šmouha. Pokud by tedy Vratislav Mynář, kancléř, se více věnoval této činnosti a ne svým pochybným aktivitám, nemuselo dojít k řetězci událostí.

Po zveřejnění jména si dodala odvahy jedna z jeho pacientek a zveřejnila svou zkušenost s MUDr. Cimickým, zejména tu, která se týkala jeho „terapeutické činnosti“. Šlo o pověstný kamínek, který spustil lavinu a konečné číslo čítá několik desítek žen, které se odhodlaly zveřejnit vše, co se dělo v ordinaci. Podrobný popis přinesly nedávno Novinky.cz Odkaz

Je to velmi výživné čtení, spíše pro silné povahy. Není složité diagnostikovat pana doktora Cimického, který nepotřeboval pouze ukojit svůj pohlavní apetýt, ale mít přitom pocit absolutní moci nad ženou, tedy jasná úchylka od normálního vnímání sexuálního aktu. Tragické na tom je, že šlo o pacientky, které za ním přicházely psychicky rozhozené, v depresi či jiných závažných stavech a on místo pomoci prováděl cosi, co je absolutně nepřípustné i v situaci mimo ordinaci lékaře. Je s podivem a pro doktora Cimického svým způsobem štěstí, že ani jedna z nich po jeho „léčbě“ nespáchala sebevraždu či se o ni aspoň nepokusila.

Tato kauza přispěla ke změně vnímání sexuálních predátorů ve společnosti. Řada žen, které prožily podobnou zkušenost a z přirozeného studu toto zatajily, našla odvahu ke zveřejnění svých zážitků bez toho, aby se bály všeobecného opovržení. To proto, že do té doby to často končilo zlehčováním celého činu a projekci na postiženou ve smyslu „kdo ví, jak to bylo a jestli si to tak trochu nezasloužila“.

Miloš Zeman tak přispěl ke státnickému činu tím, že obrazně řečeno „uvolnil stavidla“ zveřejňování podobných činů, i když to jistě původně v úmyslu neměl a mít nemohl. Sexuální predátoři byli, jsou a budou, na tom se toho moc nezmění. Ale od doby Jana Cimického a jeho nezdařeného laudatio vědí, že jim to nemusí tak snadno projít. V tom je přínos bývalé hlavy státu nezpochybnitelný a pro společnost přínosný.

Autor: Tomáš Vodvářka | úterý 7.7.2026 12:48 | karma článku: 12,40 | přečteno: 131x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Kdo je tady buran?

Pan ministr kultury Oto Klempíř reagoval na pískot diváků při svém vystoupení na Strážnickém festivalu

27.6.2026 v 16:15 | Karma: 42,54 | Přečteno: 3660x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Důrazný protest

Jako všichni naši občané, citliví k jakémukoliv násilí, s rozhořčením sleduji poslední vývoj v Rusku a Ukrajině.

24.6.2026 v 8:03 | Karma: 34,95 | Přečteno: 1940x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Zázraky medicíny

Dějí se. I u nás. Kupříkladu jedinec krátce před smrtí, což bylo znalecky doloženo, vstal z mrtvých a kypí zdravím.

22.6.2026 v 7:59 | Karma: 36,75 | Přečteno: 1449x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Karneval pokračuje XVII. Radostná léta s Andrejem

Po vládě Fialova teroru, který zpustošil naši krásnou vlast, jsme se konečně nadechli a vykročili k zářným zítřkům

19.6.2026 v 7:46 | Karma: 37,15 | Přečteno: 1463x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Penzijní reforma v režii ANO v kolotu času

Rád bych položil voličům hnutí ANO poměrně jednoduchou otázku, která se objeví na konci tohoto blogu.

11.6.2026 v 3:39 | Karma: 27,32 | Přečteno: 584x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.
29. června 2026  11:25,  aktualizováno  18:13

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...

Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6
29. června 2026  14:50

Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...

Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov

Pohled od dnešní stanice metra Kačerov směrem k depu
30. června 2026  5:42

Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí....

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus
3. července 2026  9:25

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...

Rychvald a Dolní Lutyně na Karvinsku podpoří domov pro seniory v Bohumíně

ilustrační snímek
7. července 2026  12:21,  aktualizováno  12:21

Obce Rychvald a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně na Karvinsku. V...

Příští stanice Horní Počernice. Obce chtějí metro za Černý Most, samy ho ale neprosadí

Metro by mělo začít jezdit asi za šest let buď v úseku mezi Pankrácí a Novými...
7. července 2026

Městské části a obce na východním okraji hlavního města udělaly první krok k tomu, aby se linka...

Jihlavská protialkoholní stanice má za sebou rekordní červen, přijala 153 lidí

ilustrační snímek
7. července 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí, letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za...

Studie: Pro vysoké tropické stromy není jejich výška v období sucha problém

ilustrační snímek
7. července 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Nejvyšší tropické stromy světa, které rostou na ostrově Borneo a měří až 100 metrů, si i přes svoji...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1193
  • Celková karma 33,03
  • Průměrná čtenost 2462x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal
  • Tomáš Flaška
  • Jan Ziegler

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.