Plivni a pak se omluv
Náměstek ministra školství pan Zdeněk Kettner sdílel na svém facebookovém účtu fotografii jedince, který byl v minulých dnech zatčen pro podezření z trestného činu terorismu. Což by nebylo nic divného, pokud by tento muž nebyl na fotografii v objetí s ThDr. Tomášem Halíkem a Mikulášem Minářem z organizace Milion chvilek pro demokracii.
Foto idnes.
Pokud by poslanec za SPD pan Kettner působil na Ministerstvu školství jako vrátný, případně údržbář, starající se dobrou funkci WC a umyvadel, bylo by to sice smutné, avšak nejspíše by to prošumělo bez většího zájmu. Pan Kettner je však NÁMĚSTKEM ministra školství pana Plagy, tedy jedinec, který má nepochybně dost podstatný vliv na funkci českého školství.
Jsou v zásadě dvě možnosti. Buď to pan Kettner udělal schválně, aby tak nějak „nakrmil“ své straníky zvyklou kaší, kterou jsme koneckonců měli možnost ochutnat před volbami na dolní části Václavského náměstí. Nedělám si iluze, že jistá část těch, kteří jej sledují, to nebrala jako vtip, ale jako doklad o prohnanosti pana Halíka a Mináře, kteří se paktují s jedincem, jehož činnost bude nyní zkoumána orgány činnými v trestním řízení. Druhá možnost je, že pan náměstek jeví značnou dávku stupidity, což dle definice nestora neuropatologie F. Koukolíka není obyčejná hloupost či neznalost, ale absence kritického myšlení při vyhodnocení informace, které se na nás hrnou. Za těchto okolností je přítomnost tohoto muže na vysokém státním postu silně problematická.
Pan Kettner sice danou fotografii ze svého profilu stáhnul, nicméně ta je již sdílena lidmi, jež ho sledují. Zpočátku danou situaci bagatelizoval, v posledních dnech jeví jistou chuť se oběma pánům omluvit.
Naprosto si vystačím s realitou. Omlouvám se všem, které jsem uvedl sdílením fotografie, které nejsem autor, v omyl, a kterých jsem se sdílením dotkl. Díky za pozornost,“ uvedl ve svém prohlášení pan Kettner.
Jak Tomáš Halík, tak i Mikuláš Minář považují za jedinou možnost vedle této omluvy i okamžitou resignaci pana Kettnera, případně jeho odvolání ministrem Plagou. Pan Kettner není soukromá osoba, veselý kumpán v hospodě U vystřelenýho oka kdesi v Zábeštní Lhotě. Je to jedinec, který svým krokem udělal z ministra Plagy jedince, který má ve svém úřadě stupidního člověka nebo jedince, snažící se o rozvrat státu, o skandalizaci jedinců, kteří mu nejsou po chuti. Může kdokoli dát ruku do ohně, že se neobjeví nějaký nový pan Balda, který si to půjde s oběma skandalizovanými osobně „vyjasnit“?
Možná by stálo za dotaz na pana Kettnera, jak by se cítil a co by dělal, kdyby kdokoliv vytvořil pomocí AI fotografii, kde je třeba on sám obnažen a hladící malé dítě. A po jeho protestu by fotku stáhl s omluvou.
Stačila by panu Kettnerovi tato satisfakce, nebo by šel dále?
|
Tomáš Vodvářka
Tomáš Vodvářka
Tomáš Vodvářka
Tomáš Vodvářka
Tomáš Vodvářka
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
