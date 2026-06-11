Penzijní reforma v režii ANO v kolotu času
V naší zemi je zaveden průběžný důchodový systém. Všeobecně se to ví, i když se stále objevují tu a tam otázky méně „informovaných“, jak je možné, že když tolik platím, mám tak málo. Systém v České republice, zavedený v Prusku před mnoha lety kancléřem Bismarckem, je průběžný, tedy pracující v produktivním věku platí ty, co mají již odpracováno.
Demografické studie jasně ukazují, že snižováním porodnosti, tedy menším počtem pracujících a přispívajících do systému a současně přírůstkem těch, co mají odpracováno, se systém dostává do problémů, neboť příspěvky se tím pádem snižují a požadavky na výplatu pensí se zvyšují.
Omlouvám se všem, kterým je to jasné, ale chci tím předejít jistému spektru diskutujících, kteří se v tomu nemusí orientovat.
Z napsaného je jasné, že reforma pensí, tedy systém příspěvků, výpočet důchodu k výšce průměrného platu apod. je zcela zásadní, v opačném případě by došlo k jeho zhroucení. (bylo to v minulých letech v Řecku, kde vinou státního dluhu šly pense poměrně výrazně dolů. I tam se objevovaly výše uvedené zmatečné argumenty) Odkaz
Je logické, že naše zem se tomu chtěla vyhnout a již od roku 2013 se reforma pensí dostávala na přední místo volebních slibů a programů vlád. V blogu chci stručně popsat vývoj názorů na pensijní systém v hnutí ANO.
Rok 2013 – vládne Petr Nečas, ANO je v oposici. Nicméně se nechává slyšet, že pensijní reformu podpoří.
Rok 2015 – vládne Bohuslav Sobotka, ANO je v koalici, chce zrušit pensijní reformu Nečasovy vlády. ČSSD prosazuje valorizaci pensí, zastropování odchodu do pense a ukončuje II. pilíř důchodového spoření.
Rok 2017 – předvolební slib hnutí ANO, že reforma pensí je priorita.
Rok 2020 – pensijní reforma není prioritou vládnoucího hnutí ANO
Rok 2023 – hnutí ANO je v oposici a slibuje, že má vlastní recept na pensijní reformu, kterou chce prozradit o rok později.
Rok 2024 – schůzka u hlavy státu (ANO v zastoupení tandemu Schillerová-Havlíček), souhlasí s nutnostní reformy pensi ve světle výrazné inflace a v případě stávajícího systému valorizace fakticky k rozvratu státních financí.
Rok 2024 – ( o pět dní později ) – hnutí ANO nesouhlasí s pensijní reformou. Pamatujeme na špatnou akustiku v jednacím sále, nesrozumitelný protokol o jednání a další kratochvíle. Podstatou byla absence předsedy hnutí, jenž byl v té chvíli ponořen do vody na Maledivách a po návratu „umravnil“ své podřízené.
Rok 2024 – Hnutí ANO prohlašuje, že vrátí občanům vše, co jim Fialova vláda vzala, jistě myšlen i stav valorizace pensí před krizí.
Rok 2025 – Selské bouře ve sněmovně, kde poslanci hnutí ANO blokovali provedení pensijní reformy Fialovy vlády. Přísahy, že po uchopení moci se vše vrátí k původní versi valorizace. Podnět k Ústavnímu soudu, který postup hnutí ANO zamítl. Srdceryvné projevy o ožebračování důchodců apod.
Rok 2026 – Ministr Juchelka sděluje, že vláda ponechá versi Fialovy reformy v původní platnosti, tedy zpomalení růstu nových pensí a žádné dorovnávání peněz za minulost. Ministryně financí toto potvrzuje. Nicméně přináší jistou změnu, kterou naši století občané jistě ocení Odkaz
Slibovaná otázka pro voliče ANO.
Nepřipadáte si jako blbci?
P.S. Tento blog je věnován pensijní reformě z pohledu hnutí ANO. Není o ničem jiném. Prosím tedy případné diskutující (zejména ty, kteří volili ANO) o odpověď na položenou otázku. Předem děkuji.
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