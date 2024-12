Opět ta svoboda slova

Známe z lékáren a z televizních reklam. Báječný lék, prakticky na všechno. Až na to, že vůbec nefunguje.

13 let od odchodu Václava Havla

Zdá se to být neuvěřitelné, ale kyvadlo, měřící náš pozemský čas, je takto neúprosné. Je to už 13 let.