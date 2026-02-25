Olympiáda (ne)plná kondomů
Média uvedla, že na právě skončené olympiádě v Miláně a Cortině došly volně dostupné kondomy již třetí den her. Odkaz
Bližší data uvádějí, že v rámci snahy o co nejúspornější hry bylo distribuováno necelých 10.000 kusů. Při počtu cca 3500 sportovců to vychází na necelé tři kousky na hlavu. /no, na hlavu tak úplně ne/.
Zkusme trochu počítat. Pakliže byly muži a ženy v paritním zastoupení, snižuje se potřebný počet na polovinu, neboť lze očekávat, že jednomu páru stačí jeden. Úmyslně neberu v potaz případný lesbický sex, protože tam dámám jaksi onen kousek Durexu není potřeba. Skutečnost, že kondomy byly vyčerpány již za tři dny tedy poukazuje na vyšší výkonnost párů/24 hod. Jelikož sportovci v drtivé většině nemají sebou zákonný protějšek, musí být namlouvací rituál velmi krátký, spíše v řádu minut než hodin, protože sportovec v době kdy nezávodí jistě i trénuje.
Jak známo, při sexu je výdej energie poměrně značný, stoupá výrazně činnost kardiovaskulárního aparátu, zurčí dopamin a další hormony štěstí. Při zcela náhodné „rychlovce“ je v popředí i adrenalin, protože čas startu závodu jeho disciplíny se neúprosně blíží a prošvihnout postup do semifinále jen proto, že na druhé straně ještě není jaksi „hotovo“, může zvyšovat jedincovo napětí.
Kardinální otázkou zůstává, zda-li abundantní sexuální aktivita je ku prospěchu či naopak. Pro Český olympijský výbor by to vzhledem k 16. místu na letošních hrách mělo být středem pozornosti. (ne že by 16. místo bylo špatné, ale pořád je co zlepšovat). Na prvním místě v počtu úspěchů bylo letos Norsko. A v jejich týmu Nor Klaebo, který se ukázal jako neporazitelný jak ve sprintu, tak i v maratonu, což obojí může být ve studované oblasti poměrně zásadní dotaz. Naopak, kupříkladu Kypr si ani neškrtl. Je tedy otázkou, co se děje na ubytovnách či jiných prostorách norské a kyperské výpravy. Kde byla ona pověstná Sodoma-Gomora? Je pověst o „chladných“ seveřanech a „žhavých“ jižanech překonaný mýtus? Nebo lze božský orgasmus zhmotnit do patřičného odrazu na lyžařském můstku nebo čtverného Axela?
Na straně druhé zřejmě následky onoho kritického nedostatku potřebného strategického materiálu nejspíše nebudou mít nějaké zásadní dopady. A to na rozdíl od dávnějších klání v našich zemích, kdy po spartakiádě začaly ve větším prakticky ihned po jejím skončení zasedat potratové komise a po devíti měsících se objevila kratičká špička porodnosti.
Proto by měl Mezinárodní olympijský výbor vyvodit z letošního skandálu důsledky. Zatímco v Paříži 2024 jich bylo distribuováno na 300.000, Italové zřetelně spořili na nesprávném místě. Příští olympiáda bude v USA a jak známe současného presidenta, je jisté, že bude chtít překonat všechny dosavadní mety. Kondomy české provenience značky Primeros (založeno 1909), mají svou nepopiratelnou kvalitu a vzhledem k současnému 10% clu je třeba kout železo, dokud je jaksi žhavé na oněch snesitelných 10%, což se může dle nálady hlavy USA rychle změnit. Je jisté, že pan Karel toto ví a deficit rozpočtu může být razatně snížen.
Pokud vše dobře dopadne, ČOV po skončení studie vydá před olympiádou v LA tajný oběžník s doporučením, zda ano či ne. A byl by v tom čert, abychom neposkočili v počtu metálů výše. A za 4 roky nechali toho Nora brutálně pozadu.
Tomáš Vodvářka
|Další články autora
