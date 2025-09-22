Nová nemoc - Posedlost z Israele
Velká Británie, Kanada, Austrálie a jistě časem i řada dalších se přidá k uznání státu Palestina. Není sice jasné, kde v okamžiku tohoto aktu se stát nachází, ale zdá se, že to nevadí, jde o prázdnou proklamaci, která má za úkol a/ uklidnit a nejspíše si i naklonit muslimské enklávy v uvedených zemích b/ nepřímo obvinit stát Israel, že v tuto chvíli provádí vojenskou akci v pásmu Gaza.
Zopakujme si pro osvěžení základní fakta. Dne 7. října 2023 vnikla na území svrchovaného státu Israel početná skupina ozbrojenců a to s jediným zadáním. Povraždit všechno, co se hýbe. Nešťastnou shodou okolností to bylo v době hudebního festivalu, kde byly stovky či tisíce mladých, kteří se přišli bavit. Tito humanoidé vraždili celé rodiny, upalovali je zaživa, stínali jim hlavy, bylo prokázáno hromadné znásilňovaní žen.
|
Hamás měl znásilnění jako genocidní strategii, zjistily izraelské expertky
Toto je definice genocidy a nic jiného. Není salonfahig to tak nyní nazývat, média i světové agentury cudně mlčí.
Hamás je ten, který provádí to nejhorší, co si lze v lidské mysli představit. Má základny ve školách, nemocnicích. Šest zavražděných rukojmích bylo nalezeno v tunelu, který měl vchod v dětském pokojíčku. /Eylon Levi, bývalý mluvčí premiéra státu Israel/.
Israel nyní provádí to, čemu se říká prevence. Hledá ty, kteří se na zmíněném masakru podíleli, aby je zlikvidoval. Hledá tunely, které byly vybudovány za peníze, původně určené na humanitární účely. Snaží se o to, aby už nikdy v budoucnu nedošlo k tomu, co se stalo před 2 lety.
Kdyby totéž prováděl kterýkoliv jiný stát na světě, byl by podporován světovým společenstvím. Pamatujeme ještě na koalici, která povstala proti šílencům z Islámského státu, který se vyznačoval podobnou „filosofií“ jako nyní Hamás. Možná mi to nějak uniklo, ale při dobývání Mosulu, centra ISIS, jistě přišlo o život mnoho civilistů a nikde jsem zmínku o genocidě nenašel.
Israel je nyní celosvětově ostrakizován. Odkaz Zbraně pro Israel byly zablokovány v přístavu Ravenna, byly nejspíše z České republiky. Organizátoři Tour de France a Vuelty již nyní prohlašují, že israelský tým Israel Premier Tech nebude moci startovat v příštím ročníku. Odkaz Bojkotem hrozí i Španělsko v příštím mistrovství světa ve fotbale. Odkaz
Kdo chce, snadno nalezne různé zmínky o atakách hostů v restauracích, kdy byli odmítnutí jen pro svůj původ.
Je to posedlost. Antisemitismus je znám po tisíciletí. Vždy na nějakou dobu utichne, aby při první příležitosti opět vyvřel na povrch. Pokud byli Židé v diaspoře, bylo to snažší. Mnoho panovníků v historii je nejprve zvalo na svá území, aby po čase zkonfiskovala jejich majetek a posléze je vyhnala či přímo nařídila jejich likvidaci. Málo se ví, že touto posedlostí trpěla i velebená Marie Terezie, která vyhnala v mrazu v roce 1744 celou pražskou populaci Židů z Prahy. Odkaz
Tato posedlost se dá léčit. Třeba jen tím, že si skutečně seženeme všechna fakta, co se dělo v minulosti a co se děje nyní. Třeba i tím, že stát Israel je jedinou demokracií na Předním východě a to na rozdíl od okolních despocií, kde se lidé vraždí bez jakéhokoliv zájmu světové veřejnosti. Třeba tím, že každá země má právo se bránit a dělat vše pro bezpečí svých občanů.
Uznat neexistující stát a tím se „vykoupit“ z vlastní zbabělosti přiznat pravdu není cesta ven. Je to jen jeden ze symptomů „posedlosti z Israele“.
Tomáš Vodvářka
Tak nám zapíchli Vueltu, paní Müllerová
řekl by Josef Švejk své domácí, pokud by se v hostinci U kalicha podařilo dát na stěnu velkoplošnou obrazovku.
Tomáš Vodvářka
Zápisky zoufalého lékaře - stres v práci.
Řada povolání sebou nese stres. A ruku na srdce - medicína je na předním místě, což nese nepředvídatelné důsledky.
Tomáš Vodvářka
Zkrátíme čekací doby u lékaře
Úderné heslo, které nyní oblepuje naši českou kotlinu a má za účel vhození lístku ANO do urny. A bude líp.
Tomáš Vodvářka
Andreji náš, jenž si na nebesích
Kreativita tvůrců předvolebních kampaní by stála jistě za sociologický rozbor. Někdy to však už přehánějí....
Tomáš Vodvářka
Tak Israel páchá v Gaze genocidu
Neuplyne ani den, abychom nečetli něco o zločinném počínání vojska IDF v pásmu Gaza. Celý svět tak nějak souzní....
Další články autora
