Na Předním východě se bojuje za svět

Je to parafráze na kdysi úderné heslo, že „U Madridu se bojuje za Prahu“. Až na to, že tentokrát je to skutečnost.

Bez ohledu na masové demonstrace v zemích Beneluxu i jinde ve světě, kde desítky tisíc občanů pochodují s vlajkami neexistujícího palestinského státu, bez ohledu na vyvěšování těchto vlajek na domech občanů Pyrenejského poloostrova, bez ohledu na ostrakizaci státu Israel řadou evropských zemí, jde o nepopiratelnou skutečnost.

Israel svým útokem na Írán a jeho jaderná a vojenská zařízení snižuje nebezpečí, že se hrstka stárnoucích šílenců s naprogramovaným mozkem nenávisti vůči „sionistické entitě“ rozhodne shodit atomovou bombu na malé území Israele, kterým by dosáhli svého cíle a to vymazání této země z povrchu zemského. Co na tom, že by pak šlo o prostor, na němž by se nějaký čase nedalo vůbec žít, co na tom, že by zahynuly i milióny Arabů jak v Israeli, tak i přilehlých zemích. Co na tom, že by Israel reagoval stejně a proměnil by minimálně velkou část Íránu v radiací zamořenou poušť s desítkami miliónů mrtvých Peršanů? Nenávist je silnější než logika.

Řada arabských zemí, které mají plné zuby expandující nové perské říše, sice navenek odsuzuje současný konflikt, ale doma za dveřmi si nepochybně pochvalují, že tu špinavou práci někdo udělal za ně. Znalci vědí o staletími prověřené a nehynoucí lásce mezi šííty a sunity, která má nejspíše stejnou intensitu, jako režim ajatoláhů k Židům.

Pokrytectví současného světa je nabíledni. V dobách válek 20. století prováděly země, které byly válkou zasaženy, naprosto totéž. Bombardování měst s vědomím, že zahynou tisíce civilistů. Namátkou Coventry ale i Drážďany nebo Berlín. Nikdo nikoho neobviňuje z genocidy té doby, ačkoliv by se dala její definice snadno aplikovat a nebylo by to daleko od pravdy. V současné době se ve světě děje prakticky totéž, možná více skrytě, ale totéž. Každý je schopen ihned vyjmenovat řadu příkladů.

Střizlivé odhady tvrdí, že mezi cca 50 tisíci mrtvými v pásmu Gaza je každý druhý terorista, ozbrojenec, toužící po smrti Židů. Existuje či existoval v dějinách konflikt, kde by byl tento poměr? Ať si každý odpoví sám a upřímně. Občané pásma Gaza dobrovolně zvolili v roce 2006 vládu Hamásu, o němž museli vědět, co je zač. Stejně jako třeba Němci v roce 1933 Hitlerovu NSDAP. Odpovědnost za mrtvé padá i na jejich hlavy, takže stížnosti a nářky jsou do značné míry chucpe.

Nicméně jen Israel je ostrakizován, vláčen, napadán a obviňován. Tisíciletý v genech zažraný antisemitismus opět vyvřel na povrch a jako mor se šíří světem, který pokrytecky opakuje do zblbnutí informace, poskytované teroristy z Hamásu jako jedinou pravdu, zatímco před mnohem horší skutečností kdekoliv jinde zavírá oči.

Greta Thunbergová odmítla zhlédnout 45 minut trvající film, natočený po masakru Židů v jižním Israeli. Jsem si jist, že by měla řadu následovníků, kteří by tvrdili, že jde o falzum, že přeci toto by nikdy člověk jinému neudělal. Přitom sami Židé mají problém tu hrůzu zveřejnit a to jedině z důvodu piety k těm umučeným, mezi nimiž byli i ti, kteří se snažili ulehčit život obyvatelům pásmu Gaza. Prohlédli by současní protestující, pokud by se film dostal na veřejnost a přestali by přinejmenším poskakovat po náměstích s megafony a hlavou ovázanou kefijou? Myslím tím ne importované arabské jedince, ale echtovní Holanďany, Belgičany, Španěly atd.? Něco mi říká, že nejspíše nikoliv. Je snadnější povykovat a demonstrovat za cosi jednoduše sděleného, přehledného a Pallywoodem nakašírovaného, než se zamyslet nad pravou podstatou. A nedojít k závěru, že dnes to jsou Židé, ale za nějakou dobu to bude celý v jejich očích degenerovaný Západ, Evropa, od které sice rádi přijmou peníze, ale jinak je považují za nevěřící psy, s nimiž by se nepárali?

Současný svět připomíná sud napěchovaný střelným prachem. Kdo si myslí, že vzdálený konflikt se jej netýká, žije v hlubokém omylu. Stačí jedna shozená jaderná bomba, jeden magor, který zmáčkne červené tlačítko a spory o výši pensí, kolísání akciových trhů či klimatické alarmismy se stanou bezvýznamnými tématy.

Israel svým útokem na Írán tento scénář aspoň na nějakou dobu oddaluje. Zaslouží si naši podporu a úctu a nikoliv protesty a pohrdání.

To by ale svět musel odhodit svou pokryteckou masku.