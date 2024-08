My máme SPD, ó my se máme

Nemyslím si, že billboardy politických stran jsou esencí inteligence, hluboké filosofie či faktorem, který by váhajícího nějak zásadně přesvědčil. Ale nejspíše by neměly vysloveně stupidní.

Nová doba od listopadu 1989 přinesla do pouliční kultury nový prvek. Předvolební billboard. Pamatujeme třeba „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny“. Klausovu „Mobilisaci“, či pozdější „ANO, bude líp“ či „Zastavme migraci a Drahoše“. Jistě si každý vzpomene na řadu dalších, kterými je naše zem poseta v období volebního klání. V drtivé většině jsou poměrně jednoduché, přesněji simplexní v odborném jazyku. Hlubokou filosofickou úvahu nikdo neočekává.

Nejsem si jist, jestli někdo provedl nějakou sociologickou studii, jež by ukázala potřebnost těchto plakátů a případně vliv na volební výsledek. Na straně druhé si žádná politická strana nedovolí tuto část propagace ignorovat, nejspíše ve smyslu, že kdo není ve veřejném prostoru vidět, jako by nebyl.

SPD se vytasila vedle muže černé pleti se zakrváceným nožem (prý je to nadsázka dle místopředsedy SPD Fialy), řeší se, jestli to nějakým způsobem neporušuje zákon.

Možná i proto se objevil nový klenot, který si dovoluji zde nabídnout

Občas jsme svědky – zejména na sociálních sítích – tvrzení o hlouposti či naivitě voličů některých stran, přičemž SPD na tom bývá zpravidla nejhůře. Máme demokracii a naštěstí si každý občan ČR může vybrat stranu či hnutí dle svého naturelu bez toho, aby byl pronásledován. Buďme za tuto možnost vděčni.

Nejsem si jist, jestli produkt PR agentury SPD zde uvedený jaksi nehazarduje se svými voliči. Být jím, tak se urazím, že vedení SPD mne považuje za poněkud debilního jedince, kterému je třeba objasnit funkci kliky u dveří či tkaniček u bot.

Pamatuji si, že podobně laděné komiksy se kdysi tiskly pro malé děti, kde se zdůrazňovala potřeba čištění zubů, mytí tukou před jídlem atd. a to ve snaze o co nejmenší následné škody na zdraví. Intelektuální úroveň sdělení byla ušita na míru rozumového chápání žáků 1.-3. třídy, u starších žáků by už vyvolaly záchvaty smíchu či prostý nezájem.

Zdá se, že vedení SPD má o svých případných voličích poměrně nízké mínění, pokud tento plakátek bude vhazovat do schránek či lepit na prostory u supermarketů.

Není to směšné, je to stupidní. Jsem jen zvědav, zda si vedení SPD nechá udělat nějakou interní studii, nakolik jim tato propagace Honzy Espédy zvedla preference. Osobně se myslím, že jejich klesající procenta nezastaví ani tento slaboduchý výtvor úrovně 1. třídy základní školy.

Nebo se pletu?