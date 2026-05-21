Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ministerská bída

Po éře nadutých hrabivých jedinců Fialovy vlády máme konečně v čele státu tu správnou squadru, která nám imponuje.

Český občan, jsa po dobu 40 let indoktrinován, že tím nejlepším flekem ve společnosti je být proletářem, se konečně dočkal. Řada vládních představitelů jeví zřetelné známky žádoucí bídy, i když nemusí být nutně ta hmotná.

Ministr obrany pan Zůna je na prvním místě tohoto pomyslného pelotonu chudých. Zatímco jeho resortní kolegové zemí okolo nás navštěvují hojně bránící se Ukrajinu, jemu bylo ve videu kolujícím po sítích SPD, páterem Radimem vlídně doporučeno, aby se tam nevydával. Pan ministr jeho homilii s vážnou tváří promyslel a poté se – samozřejmě z vlastní vůle a rozvahy – do Kyjeva nevydal.

Bohužel nám nebyla poskytnuta makulatura tohoto virálního majstrštyku, kde bychom pana ministra nejspíše přistihli, jak se po vzoru Slánského party učí svou roli.

Nyní mu pan premiér zatrhl náčelníka generálního štábu (dle Babišova ptydepe „engeše“). Odkaz Pan Zůna sice odvážně prohlásil, že měl na mysli kohosi jiného, ale to bylo místo sopečné erupce jen zabublání termálního pramínku a žák Zůna se posadil zpět do lavice.

V jiné zemi by už takto opakovaně ponížený a morálně zbídačelý jedinec volil sebevraždu kulí do hlavy, tak jak se na vojáka sluší, v mírnějším případě hodil zmačkaný ministerský dekret premiérovi pod nohy a odkráčel středem. V našich zemích je viditelně teplý flek nad čest.

Dalším v řadě je pan ministr kultury (už to je v jeho případě jistý protimluv) Ota Klempíř, krycím jménem Olda. Na něj zase ti proklatí šťouralové z novinářské žumpy vytáhli historii práskání přátel estébákům. Dokonce se našel i ten, komu tento pán zničil život. Jeho kolegové od fochu pro něj mají již jen slova hlubokého pohrdání, která ve slušné společnosti nelze doslova interpretovat. Pan Klempíř vstupoval do politiky s tím, že zachová systém plateb veřejnoprávních médií ve stávajícím stavu, aby krátce po inauguraci prohlásil pravý opak. Navíc, jak se zdá, jeho návrh je takovým paskvilem, že to kupodivu chápe i pan Babiš, který se na otázky novinářů kroutí jako kobra v košíku kdesi v New Delhi. Odkaz V tomto případě se však ještě nabízí varianta, že řídící orgán pana premiéra (dříve Šuman, nyní Tunde Bartha) začal blikat varovným červeným světýlkem po zhlédnutí řady protestů ve velkých městech.

Opravu chudá je však další ve frontě. Paní ministryně Mrázová bydlí v obecním bytě v Bílině za cenu, za kterou nedostanete v pronájmu ani sklepní místnost 2x3 metry. V dojemném videu na FB se brání tím, že měla velmi těžký život, ne nepodobný tomu, který v románu Čenkovej deti vylíčil Fraňo Král. Ne, že by hned prodávala své potomstvo, ale nebyla dle vlastních slov jinak schopna jim zajistit aspoň bazální životní úroveň. Oko nezůstalo suché do doby, než opět ta novinářská spodina nesjela její instagram. Tam ti poťouchlíci našli řadu fotografií z destinací typu Japonsko, Srí Lanky či Brazílie. Odkaz My všichni v České republice víme, že v uvedených zemích je podstatně levněji než u nás, takže argument bídného života paní ministryně tímto zásadně vyvrácen nebyl.

Paní ministryně Schillerová v obsáhlém rozhovoru uklidnila náš národ, že slovo dluh není ničím negativním, ale naopak vysoce pozitivním prvkem. Takže na její popud byly vydány dluhopisy, kterými si má stát půjčovat od obyvatel státu na to, aby jim vyplácel jejich důchody a další předvolební sliby z dílny ANO. Což sice nesvědčí pro Biafru ducha paní ministryně, ale o zoufalou snahu posunout kolaps státních financí na dobu, kdy už ti chudí duchem výše uvedení a jejich kumpáni budou za vodou (nejspíše nejen obrazně, ale nejspíše i fakticky třeba v Belize).

Nebuď smutný, milý čtenáři. Jak praví staré přísloví „Vyšel jsem z chudých poměrů, abych se do nich po čase vrátil“. Až budou mít české bankovky několik nul, za něž bude bochník, věz, že to byla tvoje vůle, aby tomu tak bylo. A že ses opět vrátil do žádoucí kategorie proletář.

Autor: Tomáš Vodvářka | čtvrtek 21.5.2026 8:01 | karma článku: 8,96 | přečteno: 72x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Kdo konečně řekne, že císař je nahý?

Demokracie má svá přednosti, ale rovněž své slabiny. Například čtyřletý mandát, jenž je de facto neprůstřelný.

17.5.2026 v 11:20 | Karma: 38,08 | Přečteno: 2435x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Xenofobní koktejl Tomia Okamury

Pokud by žil Václav Havel, byl by to výborný námět na absurdní divadlo. Asiat bdí nad čistotou české rasy

15.5.2026 v 10:15 | Karma: 37,56 | Přečteno: 1724x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Nenažraní lékaři

Reportéři + dne 11.5.2026 v České televizi provedli průzkum ordinací se zaměřením na vybírání peněz „navíc“.

12.5.2026 v 7:59 | Karma: 34,99 | Přečteno: 3137x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Tak jaký to bylo, pane Fico?

Slavnostní přehlídka na Rudém náměstí roku 2026 nejspíše do dějin nevejde. Bez raket a tanků, jen kabriolety a vojáci.

10.5.2026 v 6:51 | Karma: 36,87 | Přečteno: 1728x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Ne mým jménem

Zdánlivě jde o jednoduchou věc, při hlubším zamyšlení je to právě naopak. Svědomí člověka nebo momentální výhoda?

8.5.2026 v 8:57 | Karma: 21,04 | Přečteno: 498x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Škoda Epiq vstupuje na trh: Cena startuje na 779 000 korunách, levnější verze dorazí později

Zavazadelník o objemu 475 litrů patří k tahákům nového epiqu.
21. května 2026

Mluvilo se o tom dlouho a všichni byli zvědaví. Teď už je to skutečnost. Škoda Epiq míří do...

Filmová filharmonie zakončí sezónu velkolepě: Michael Giacchino v Rudolfinu

21. května 2026

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...
21. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:52

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se...

Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce.
21. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1180
  • Celková karma 33,23
  • Průměrná čtenost 2471x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal
  • Tomáš Flaška
  • Jan Ziegler

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.