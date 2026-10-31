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Malé Putinovo vítězství

Tomáš Vodvářka VIP
Takže Rusové jsou zpět v hokejových šampionátech. Stáli na hanbě jen 4 roky. V Kremlu už bouchá šampaňské.

Důsledek rozhodnutí Mezinárodní arbitrážní komise o návratu ruských hokejistů je fackou nejen Ukrajině, ale i celému hokejovému světu. Jakkoli mnozí komentátoři verdikt okecávají, výsledek je jasný. Rusko může nastoupit na šampionát a to ve všech možných kategoriích.

Alois Hadamczik, šéf českého hokejové svazu, s rozhodnutím nesouhlasí, podobné stanovisko zaujaly i skandinávské země. Rusové mohou teoreticky nastoupit už do příštího mistrovství světa.

Otázka právní je tedy vyřešena. Egypťan, Brit a Ital – jistě skvělí znalci v sportu nazvaném lední hokej - byli jednomyslní.

Existuje cosi více, než je lesk mediaile, chvíle slávy, jakkoli je slastná v okamžiku vítězství a následného křepčení mezi fanoušky na náměstích. A to více je mnoihem důležitější.

To více má název morálka a etika. Je možné nastupovat proti státní reprezentaci kohosi, kdo vede vyhlazovací válku vůči jiné zemi? Kdo během posledních 4 let pozabíjel stovky sportovců dobývané země? Kdo onu zem nepovažuje vůbec za suverénní ústy presidenta agresora? A může se stát, že los svede dohromady právě Rusko a Ukrajinu. Jak bude onen zápas vypadat? Bude to jen sportovní zápolení nebo lítý boj, kde sportovní výsledek půjde stranou?

Co diváci? V hledišti budou vlát vlajky státu, jenž vyhrožuje celému světu a nejvíce Evropě, že na ně pošle jaderné bomby. Státu, který třeba naši zemi vede v seznamu „nepřátelských“ entit. Zabrání pořadatelé na stadionech výbuchům nacionálních vášní Ruska? Co když se do sebe nakonec diváci pustí? Bude stačit ochranka nebo naběhnou kukláči?

Pokud by si nakonec IHF pustila do kalhot, stačilo by jediné. Aby žádná země na šampionátu proti Rusku nenastoupila. Žádná. Nechat Rusko projít šampionát kontumačními výhrami, dát jim okolo krku zlaté medaile a vyprovodit je mlčky domů. A poté důstojně a s nadšením spustit oslavy stříbrné a bronzové medaile. A přizvat na ledovou plochu všechny týmy šampionátu a poděkovat. Protože by to byla šance ukázat světu, že existuje cosi více, než jen sportovní výhra nad soupeřem.

Že vyhrát se dá i jinak, i když to nebude zrovna s plackou na krku.

Autor: Tomáš Vodvářka | sobota 31.10.2026 16:30 | karma článku: 16,04 | přečteno: 145x
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Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

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