Má lékařské dobrozdání nějaký význam?
Případ se stal v roce 2024, mladá žena s kočárkem nepřežila náraz auta, v němž seděl nemocný mladý muž, jemuž bylo lékařem sděleno, že v tomto stavu nesmí řídit.
Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil
Dle článku trpěl záchvaty kašle, který mu působil až stav sníženého vědomí. Přesto, že tyto své stavy znal a přesto, že mu lékař kamarád nedoporučil řízení osobního vozu, došlo k tragédii.
Soud mu udělil tříletý podmíněný trest, pětiletý zákaz řízení a čtyřmiliónovou pokutu pro pozůstalé. Jako laikovi v právu se mi „ocenění“ jeho hazardérského počínání jeví jeko velmi laskavé. Nešlo o náhodu, přehlédnutí, které se může stát každému z nás, co řídíme. Šlo o porušení lékařského nařízení, které nebylo samoúčelné a které mělo popsané tragédii zabránit.
Jakožto neurolog jsem tu a tam postaven před podobnou situaci a to v případě epileptického záchvatu. U něj jde o náhlou poruchu vědomí, která nastupuje ve zlomku vteřiny, takže postižený není schopen udělat vůbec nic. Představa nemocného, že bude schopen vůz zastavit, je zcela mylná. Pokud se mu při poruše vědomí „podaří“ sešlápnout plynový pedál, je tragédie nevyhnutelná. Občas čteme, že řidič „z nejasných důvodů vjel do protisměru“ atd....Bohužel, epileptické záchvaty nemají organický podklad, takže v případě úmrtí se pravdu nedozvíme.
Vyhláška, upravující tento stav, je známá, jasná a nekompromisní. Minimálně půl roku až rok zákaz řídit motorové vozidlo. Lékař, který zjistí povahu poruchy vědomí, je povinen toto zjištění nahlásit na příslušný úřad, nyní to jde již elektronicky do centrálního registru.
Z mé zkušenosti existují dva typy řidičů, u nichž se vyskytne epileptický záchvat. Ta menší pokorně přijme úděl, protože si je vědoma, co se může stát. Druhá – větší – začne v ordinaci snášet argumenty, že to tak není. Část z nich začne agresivně vyžadovat potvrzení, že se nic nestalo, že mu tímto svým rozhodnutím ničím živnost. Není smyslem tohoto blogu popisovat, co všechno jsem na svou osobu vyslechl. Vždy argumentuji, že pokud daný jedinec přesvědčí 101 poslanců parlamentu České republiky ke změně vyhlášky, nebude třeba nahlašovat nic. Jde o to, že pokud bych „přivřel oko“, při podobné tragédii jdu do kriminálu já a nikoli pacient. Protože on v případě hrozícího trestu prohlásí, že to lékař a ne on je vinen, protože mu nic neřekl a nepoučil jej, že nesmí řídit. Jinými slovy, mám povinnost, zákonem danou, nikoli voluntaristické pojetí či rozmar nebo sympatie, že jednou to bude ano a podruhé zase ne.
K případu výše uvedenému. Pakliže mladý řidič si byl vědom, že jej kašel přivádí do bezvědomí a lékařem mu bylo sděleno, že řídit nesmí, bylo jeho usednutí za volant naprostým hazardem a porušením lékařského dobrozdání s výsledkem, který jej bude – v případě že má aspoň špetku svědomí – provázet zbylý život.
Nejsem soudce, ale u těchto „mistrů světa“ bych vzal papíry doživotně. I jako precedens pro ty, co jsou v podobné situaci s pocitem, že se jim nic takového nemůže stát. Těch cca 500 mrtvých ročně na našich silnicích je děsivé číslo a podstatná část jde na vrub hazardu, s nímž někteří sedají za volanty svých nabušených vozů.
Otázkou zůstává, jakou hodnotu má lékařský nález pro soudce. V popsaném případě se mi zdá, že nikoli valnou.
Tomáš Vodvářka
Konečně jdu s pravdou ven
Na četné dotazy o mém curruculum vitae jsem se po dlouhém váhání rozhodl provést coming out a rozptýlit všechny pochybnosti.
Tomáš Vodvářka
Rady pro adepty na ministra obrany České republiky
Média již dlouho přinášejí informace, že pan generál Zůna, který je ve vládě za SPD, má pod sebou rozkývanou židli
Tomáš Vodvářka
Plivni a pak se omluv
A nejspíše ti to projde, protože žijeme v České republice, kde jsou podobné manýry už prakticky normativem.
Tomáš Vodvářka
Klaus versus Svěrák
Oba dva netřeba představovat, všichni je znají. Oba dva zanechali už za svého života stopu v českých dějinách. Otázkou je, jakou.
Tomáš Vodvářka
„A nesnáším Židy, abyste věděl“
Z etických i jiných důvodů nedávám nikdy na blog historky z ordinace. Dnes je to první a doufám poslední výjimka.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdila odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem byl zastavený, vlak tam v pondělí...
Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka
V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka,...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí...
Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna
Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
