Konopní parchanti

Není to parafráze na skvělý Tarantinovský majstrštyk. Je to bohužel tvrdá realita v naší české kotlině

Začátkem března roku udělil president státu Petr Pavel milost pěti jedincům, kteří si odpykávali poměrně vysoké tresty.Odkaz

Čtyři z nich byli odsouzeni a již několik let vězněni za pěstování konopí a to poměrně vysokou sazbou. Pokud se začteme do odůvodnění rozsudku, zjistíme, že vyjma jednoho šlo o lidi vyššího věku, kteří si konopí pěstovali výlučně pro svou vlastní potřebu a to s vysokou pravděpodobností ze zdravotních důvodů. Ten mladší si toho pěstoval více, ale nijak produkt nedistribuoval. Trpí onkologickou nemocí a lze rovněž předpokládat, že velkou část „materiálu“ používal pro ulehčení svých somatických potíží.

Česká televize ve svých zprávách posléze zveřejnila krátký šot, kde byl jeden z omilostěných zločinců filmován zezadu, šlo o muže nepochybně již důchodového věku. S patřičně štiplavým komentářem jeho přítele, jenž vtipně hodnotil práci české justice.

V mé profesi se již mnoho let setkávám s nemocnými, kteří konopí používají. Logicky tuto informaci neuvádím v oficiální lékařské zprávě, protože bych mohl dostat jak pacienta, tak i sebe do značných potíží, pokud by si ji přečetl nějaký „inicialtivní“ jedinec. Bývají užívány v drtivé většině případů tehdy, když klasické léky nezabírají, případně mají výrazné vedlejší účinky, pro něž je užívání léků problematické až nemožné. Užívání opioidů – silných léků na bolest, má řadu velmi nepříjemných dopadů. Zpravidla to sebou nese nutnost polykání dalších medikamentů, tedy systém „prášky na prášky“. Aby bylo úplně jasno, žádný lék na světě není zcela prost vedlejších účinků, ten hodně dobrý se pozná podle toho, že jich má málo či jsou tak slabé, že je člověk ani nepostřehne. V klasické medicíně tedy vždy lék cosi dává a cosi bere.

Pokud je možnost užívat cosi, co přináší ulehčení tristního stavu a nemá zásadní vedlejší příznaky, jde o výbornou variantu, dobrou příležitost, jak nemocným pomoci. Mám zpětné informace, že konopí přináší úlevu u silných chronických bolestí, kde je účinek opioidů slabý. Rovněž nemocní s těžkými spasmy (roztroušená sklerosa mozkomíšní, Parkinsonova nemoc), mají při užívání konopí značnou úlevu od svého celodenního trápení.

Napadá mne otázka, proč stát tak tvrdě stíhá jedince, kteří si pomáhají sami, bez nutnosti čerpat od zdravotní pojišťovny jedinou korunu. Může za tím být i ingerence farmaceutických firem, kteří přicházejí o zisk (konopné produkty jsou již v možnostech preskripce – od dubna 2025 i u praktických lékařů), cena za měsíční užívání je však okolo 1300,- Kč v případě kapek (pacient hradí cca 10%, zbytek jde firmě). Je jisté, že z této strany bude vyvíjen velký tlak, aby produkce konopí byla výlučně jen se státním souhlasem. Další možností je samozřejmě produkce konopných látek za účelem nedaněněho zisku (představa, že si někdo při pěstování několika stonků časem koupí ropný vrt v Dubaji, je rovněž mylná). Jistě – pokud Policie ČR najde několik hektarů či skleníků konopí, logiku by to mít mohlo. U balkonových truhlíků jde o špatný vtip.

Závěrem: Moc by mne zajíimalo, jak se cítí soudce, který sice dle litery zákona, ale zcela mimo jeho smysl, pošle onkologicky nemocného, užívajícího konopí výlučně pro své zdravotní potíže, na 6 let do kriminálu. Možná by se měl poradit s kolegou, který podmínečně odsoudí jiného zdravého jedince, který opakovaně sexuálně zneužíval nezletilého, jak se lze dočíst z případů, uvedených na serveru „beztrestu.cz“.

A úplně na závěr: Naší stateční a moudří poslanci budou schvalovat „uvolnění“ konopné zločinnosti, kdy bude povoleno mít na balkoně tři stonky či 50 gramů. Pokud někomu vyroste třeba čtvrtý nebo nebude mít dobře vykalibrovanou váhu, naběhne na něj URNA a časem bude asi opět nutný zásah hlavy státu, která napravuje tyto zjevné justiční zhůvěřilosti.

Nabízí se logická otázka, kdo je tady parchant....