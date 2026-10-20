Konečně vyšla pravda najevo
Naše zparchantělá Česká televize, o níž víme, že je prolezlá zaujatými jedinci, jež brojí proti jediné opravdové východní demokracii, nás již více jak 4 roky zásobuje zkreslenými informacemi o tom, co se skutečně děje na Ukrajině.
Nová velvyslankyně Ruské federace Ponomarjovová vše uvedla v sídle jediné demokratické strany v naší zemi (všichni samozřejmě vědí, že jde o KSČM) na pravou míru.
Jak řekla doslova: „Rusko vlastně nikdy nemělo za úkol a neválčí s ukrajinským lidem. Tím se vlastně vysvětluje velice specifický charakter této války, řekněme, ano, tímto se vysvětluje i ten její název, který byl od samého začátku zvolený, že to není válka, je to speciální vojenská operace. Na Ukrajině Rusko od samého začátku postupovalo velice opatrně s přihlédnutím k obyvatelům této země.“
Zatímco Česká televize prakticky denně vysílá záběry z rozbořených měst a vesnic na Ukrajině, které jsou nepochybně vytvořeny umělou inteligencí za souhlasného hýkání představitelů většiny evropských zemí, skutečnost je dle této paní zcela jiná. Ruská armáda ve stylu svých bojových tradic, získaných ještě pod hlavičkou armády Rudé, nehledí na vlastní ztráty a velmi šetrně postupuje dobytou krajinou. Osvobození obyvatelé je vítají rozzářenými úsměvy, číškou vodky, chlebem a solí. Vše je bohužel tu a tam rušeno hejny dronů, jež na ně posílají banderovské bandy bez ohledu na to, kdo právě tančí kozáčka, takže mrtví obyvatelé jsou jednoznačně obětmi zvrhlosti kyjevského režimu.
Ruští vojáci odvážejí děti z těchto území do bezpečí za Ural a pokud potkají osoby ženského pohlaví, chovají se k nim jako praví gentlemani. Osočování z harrasmentu či jiných nechutností patří ke zvyklé výbavě západních ideodiversních centrál.
Pravdu měl expresident Václav Klaus, který správně poukázal na to, že se na Ukrajině žádná válka nevede a že případné záběry mrtvol z ulic Buče a Irpině jsou nakašírovaní herci, kteří se po vypnutí kamer vztyčí a dostanou svůj jidášský grošík od nacistů z Kyjeva.
Je jen dobře, že konečně někdo vyjasnil tu skutečnou a nefalšovanou pravdu a nikoli nějaké zkazky. Náš přední politik Josef Skála, kterému výše uvedená zparchantělá Česká televize neposkytuje ani kousek svého vysílacího času, se k k této akci přidal, aby jí tak dodal vážnosti. Je smutnou skutečností, že tito praví demokraté, kteří se nebojí vyslovovat nepopulární pravdu, byli odpornými manipulacemi vyloučeni z parlamentních lavic a musí svá prohlášení a postoje vyjadřovat mimo mainstream.
Paní velvyslankyně navrhla, aby do naší země přijeli vojenští experti Ruské federace. Při podobné akci v padesátých letech minulého století pomohli naší zemi z nejhoršího, totiž nalézáním zaprodanců a ztroskotanců, kteří se vetřeli do vysokých funkcí socialistického státu. Jen díky jim bylo po spravedlivých procesech pověšeno několik desítek individuí, kteří škodili rodícímu se blahobytu.
Projev paní velvyslankyně by měl být zveřejněn v médiích jak tištěných tak i těch elektronických, aby se český občan, tolik dychtící po pravdě a spravedlnosti, konečně nasytil.
Tomáš Vodvářka
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