Konečně dobré zprávy z Moskvy

Naše zhůvěřilá propagandistická mašinérie nám neustále předkládá jen ruskou bídu, zmar a neštěstí a zcela ignoruje pozitivní vítr z Kremlu. je třeba tomu čelit.

Ruský filosof, myslitel a vizionář světového formátu Alexandr Dugin navrhuje po 100 letech výměnu obyvatele mausolea na Rudém náměstí. Dle něj je nejspíše Vladimír Uljanov již poněkud zteřelý a navíc zabírá místo tomu lepšímu, co širá Rus vyronila.

Je faktem, že údržba mrtvoly zakladatele světového proletariátu v době, kdy je třeba spořit na tanky a šahídy, polyká mnohem více rublů, než by bylo vhodné. Navíc, jak tvrdí informovaní, opakované namáčení vůdce světové revoluce ve formalínu mu prostě nedělá dobře a je třeba tu a tam nějakou tu odpadlou končetinu připojit drátem jako u Pinochia.

Alexandr Dugin navrhuje, aby se uvolněný katafalk připravil k uhostění jiného Imperátora. Současně by Rudé náměstí vyzdobil spálenými Abramsy, F35 a nejspíše i ledničkami a klozety, která statečná vojska Ruské říše za poslední tři roky při obhajobě svobodného světa dobyla na Donbasu a Záporoží, aby byl kolorit úspěchů speciální vojenské operace úplný.

Samozřejmě vyvstává problém, kam s Leninem. Samozřejmě se nabízí možnost výstavby druhého poschodí nad stávajícím ikonostasem, bylo by jen nutné se dohodnout, kdo z nich bude jaksi výše ne postavený, ale uložený. Mohli by se najít šťouralové, kteří by mohli před pádem z okna namítat menší podíl nového nájemce na stávající situaci a jeho lokaci pod soudruhem Leninem. Vždyť v porovnání počtu mrtvých je Lenin stále na špici a i když Putin mohutně finišuje, nejspíše to nedá.

Teď nejen soudruh Dugin, ale i občané Rusi s napětím očekávají, jak se vyjádří stávající hosudar. Může blahosklonně přihmouřit oči a lehce přikývnout, což by způsobilo nadšení obyvatel a zvýšení bojové morálky neválečné armády. Překupníci s lístky na vstup by v Univermagu měli žně. Mohlo by se však stát, že v opačném případě, tedy lehké rotaci Vovkovy hlavy soudruh Dugin vylétne nikoli ke hvězdám, ale jen několik metrů po nastartování automobilu.

Každopádně jde o novátorský počin a celý svět čeká s napětím, jak to dopadne.

Už aby to bylo.