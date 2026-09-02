Kluci a holky z ANO. Netruchlete, dáme to.
Nevím, jak vás, kluci a holky z ANO, ale mně trochu zneklidnila zpráva agentury Kantar, která zaznamenala asi 4% pokles našich volebních preferencí. Rád bych znal motivy těch krys, jež opouštějí loď v době, která je pro naši zem obtížná. Navíc, jak se zdá, přeběhli ke STAN, což – jak všichni víme – je banda dozimetrická, bitcoinová, kampeličková a já nevím co ještě. Na druhé straně to známe z naší historie, protože už Augustin Husák pravil „nech odpadne, čo je shnilé, nech odpadne, čo je oportunistické“. Netřeba slzet za zrádci naší společné věci.
Navíc, zkorumpovaná justice odsoudila paní Nagyovou za Čapák a to pokutou a třemi lety, naštěstí v podmínce, takže pytlíky se lepit nebudou. Jak prozíravé bylo nevydání našeho Andreje sněmovnou k trestnímu stíhání, protože bychom měli odsouzeného premiéra, což by zase využila novinářská žumpa v čele se Zdišou k útokům na našeho šéfa a EU by jej upozadila ze zásadních jednání, kde je hlas našeho Andreje zcela zásadní. Naopak nezkorumpovaná justice smetla ze stolu žalobu na SPD za předvolební plakáty s černouškem a zkrvaveným nožem. Zdá se, že se blýská na lepší justiční časy.
Ale dost smutnění, přejděme k lepším zprávám. Pan Andrej vyklusal na Lysou horu, kde si na vrcholu zatančil svůj vítězný tanec s pokřikem, že on je the best one. S ním tam vyfuněl i obézní Juchelka, jehož křestní jméno si už pan Andrej konečně pamatuje. Je jen otázkou času, kdy na Lysé umístíme pamětní desku o této události, sbírka na její pořízení se již chystá.
Pan Juchelka (Aleš, pro sichr) oznámil rasantní snížení podpory v nezaměstanosti, takže všichni ti nemakačenkové půjdou obrazně řečeno z kaváren do továren. Samozřejmě tím dosáhneme i dalšího efektu, že všichni tito radostně nahradí posty Ukáček v LDN, nemocnicích, domovech pro přestárlé a dalších pomocných profesích, případně podavače cihel na stavbách, což jsou džoby, po nichž dychtí každý správný vlastenec. Koaliční partner a moudrý poloviční Valach Tomio Okamura tím získá nijak jím zasloužené politické body, což umožní v budoucnu silnější koalici, neboť chce naši zem rasově čistou, bez přítomnosti cizáckého hnusu. On sám do toho samozřejmě nepatří.
Nejlepší ministryně financí v dějinách našeho státu připravila skvělý rozpočet, který umožní raketový vzestup splnění povolebního slibu pana Andreje, že naše zem bude nejlepší místo na planetě. To, že zatím jsou ceny benzínu asi o 10 korun vyšší, než bylo paní Alenkou slibováno, stejně jako opačný směr plánovaného pohybu výšky hypoték, jsou jen a jen přechodné fáze, po nichž vlétneme do zářných zítřků. Pravda, výška důchodů, jež dle našich vrcholných představitelů tehdy ještě v opozici, měla být nyní o zhruba tisícovku vyšší a nakonec to budou usmolené tři stovky, je rovněž je krátká a přechodná fáze. My, co držíme s Andym partu, se umíme uskrovnit, jako tomu bylo třeba při zaplácnutí linky Penamu a vyčkat, že bude líp.
Nějaký šťoura se může samozřejmě ptát, jak je to možné, když nám na letošní rok přibude sekera necelých 400 miliard korun, ale my víme, že naši představitelé mají plán, jak být best out of Covid. Současná vláda jen napravuje ten hnus, co tady zbyl po Kalouskovi, Fialovi, Stanjurovi, Jurečkovi a celé té zkorumpované bandě a to dá samozřejmě makačku. Jak to Andrej psal na bilborady? „Nekecáme, makáme“.
Je třeba přilnout ještě více k dubisku ANO. Pan Andrej má zkušenosti, jak převzít Petrimex, Kostelecké uzeniny a řadu dalších podniků a veškerý zisk pak jako Juro Jánošík rozdat nám, chudým.
Milí kluci a holky z ANO, nenechte se zmást ztroskotanci a zaprodanci, kteří doposud nechápou geniální myšlenku paní Alenky, že dluh je aktivum a ne pasivum, jak jste byli doposud zvyklí slýchat. Už se blíží časy, že když vaše firma zkrachuje pro předlužení, bude to ve vašem životě pozitivní událost, kterou bude třeba oslavit v nějaké high restauraci s celou širokou rodinou, samozřejmě na dluh, na něž vám pan majitel vystaví kvitanci, o níž dopředu ví, že nebude nikdy zaplacena, ale je to i pro něj pozitivní krok.
Nevím, jak vy, ale já naši budoucnost vidím skvěle.
Tomáš Vodvářka
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Pevnost ANO
Průzkumy veřejného mínění potvrzují, že volební preference ANO jsou trvale vysoké a v čase se nemění.
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