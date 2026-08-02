Když zpěvák zpívá falešně
Pan Klus není jediný, kdo používá v souvislosti s děním v pásmu Gaza termín genocida. Jako ostatní, kteří rychleji mluví a píšou než myslí, se pan Klus dopouští – věřím, že ne úmyslně – hlubokého omylu. Aby byla možná diskuse na toto téma, zkusme nejprve přesnou definici pojmu.
Co píše kupříkladu Wikipedie?
Genocida (latinsky genocidium) je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské, nebo národnostní skupiny“,[1] ačkoliv co znamená „část“ je předmětem debaty právníků.[2] Příčinami mohou být např. náboženská zatvrzelost, primitivní ideologie, ignorace vědeckých argumentů nebo jejich zkreslování, ale také touha po moci. Genocidu definuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN.
Z historie známe řadu událostí, jež se takto daly bez pochyb označit. Genocida Arménů Turky ( kdy i dnes jakákoliv zmínka o ní přivádí Turky k zuřivosti ), genocida ve Rwandě ( kde byli Tutsiové vražděni příslušníky kmene Hutů ), nebo v Kambodži, kde maostická skupina Rudých Khmérů vybíjela vlastní obyvatele. V neposlední řadě samozřejmě i genocida Židů v rámci nacistické ideologie o podřadnosti této rasy, jež měla být dle plánů zcela vyhubena. Což se jim, bohužel, do značné míry podařilo.
V popsaných případech skutečně šlo o likvidaci celého národa či etnika a to bez ohledu na to, šlo-li o válečný či jiný konflikt. Zabíjeni byli všichni, od starců po novorozence. Jediným důvodem jejich smrti byla příslušnost k rase či národu. Nic víc a nic míň.
Ve světle právě uvedeného pak popis dění v pásmu Gaza jako genocidy musí nutně narazit na fakta, která pan Klus neví či o nich nechce mluvit. Israel je definován jako židovský stát, v němž však vedle Židů žijí zhruba 2 milióny Arabů, kteří zastávají vysoké státní a armádní funkce. Pokud by tedy Israel prováděl „genocidu“ (rozuměj hubení arabského etnika), měl by nejspíše hodně práce u sebe doma.
V pásmu Gaza žije něco přes 2 miliony Arabů. Dne 7.10.2023 vyrazila řada z nich, ozbrojena střelnými zbraněmi a noži, na území státu Israel a vraždila bestiálním způsobem všechny, co jim přišli před hlavně či sekery. Není účelem tohoto blogu popisovat bestiality. Jde o to, že ten den byli zabíjeni nejen Židé, ale i Arabové a třeba i Thajci. Jediným důvodem jejich smrti bylo to, že byli považováni za Israelce a jen z tohoto důvodu byli zabíjeni. Termín genocida – v porovnání s výše uvedenými fakty – by zde odpovídal realitě mnohem přesněji. Pokud by stát Israel prováděl skutečnou genocidu, bylo by dávno hotovo. Nebo pan Klus zná nějaký konflikt, kde by v rámci genocidního chování jedné strany byly nepříteli posílány kamiony s potravinami?
Pan Klus popisuje se smutkem smrt malých dětí při následné – a samozřejmě Araby očekávané – israelské odvetě. Smrt nevinných malých dětí je tragická, ať je to kdekoliv na světě, o tom není sporu. Kdekoliv na světě však při konfliktech stát evakuuje děti mimo bojovou zónu, mimo místa, kde je možné očekávat násilné akce. To, že děti byly ponechány ( a zabíjeny) v místech střetů jako živé štíty, genocidou není. Spíše by to bylo možné nazvat odporným přístupem zhovadilců z Hamásu, kteří s jejich smrtí počítali jako s devizou pro veřejná média, kde vždy pohled na mrtvé dítě zabere a způsobí všeobecné zděšení a vlnu odporu proti původci. Je vždy dobré se předem ptát, co tuto smrt způsobilo, protože ne vždy je to kulka z druhé strany.
Pan Klus evidentně fandí Arabům v pásmu Gaza a kritizuje stát Israel. To je v pořádku, každý máme svůj vlastní pohled na svět a své priority. Je však férové při hodnocení popisovaného stavu uvádět všechna fakta a nikoli jen útržky, které navíc pocházejí pouze ze zdrojů Hamásu, což – jak se ukázalo již mnohokrát – jsou bezcenná či nakašírovaná data.
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