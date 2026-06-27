Kdo je tady buran?
Ve svém krátkém výstupu sdělil přítomným, že je mu jedno, co si o něm myslí a že jsou ovlivněni tím, co se o něm píše v médiích. Je zřejmé, že považuje ty, kteří s ním nesouhlasí za „burany“. Na sociálních sítích pak sdělil, že pískající byli ovlivněni alkoholem a vedrem Odkaz
Strana Motoristé sobě má vůbec zajímavé mediální výstupy. Kupříkladu pan ministr Macinka sdělil krátce po své inauguraci, že skončila klimatická krize. Nejsem si jist, jestli by se v dnešních vedrech, atypických pro naši geografickou polohu, setkal se souhlasným stanoviskem případných posluchačů. Tentýž pán považuje některé své spoluobčany za méněcenné Odkaz Jsou to samozřejmě ti, kteří nesouhlasí s jeho viděním světa.
Pan Turek zase požaduje deratizaci pracovníků některých státních institucí za správný postup. Je třeba mu připomenout, že tento termín byl velmi často používán před cca 90 lety jako odůvodnění likvidace židovského etnika z árijské společnosti. Odkaz Zdá se, že pan Turek má celkem bohatou knihovnu (s deklarovanými cca 10.000 svazky), kde však některé základní publikace pohříchu scházejí.
Pan ministr Oto Klempíř – krycí jméno Olda – považuje nesouhlas se svou osobou za buranství, projevy sprostoty a zášti. Bylo by dobré se ve smyslu výše uvedeného tak nějak zahledět nejprve do vlastních řad, jestli se náhodou v jeho vládní partě neděje cosi, co by ti, určení k deratizaci, popřípadě ti méněcenní, mohli považovat za cosi více, než buranství, sprostotu a zášť. Navíc tento pán za sebou táhne páchnoucí stopu splupráce s StB a udavačství, což jej diskriminuje z možnosti udělovat morální ponaučení komukoliv a kdykoliv.
Vrcholem pak je vyjádření ministra Borise Šťastného, že by se mohla dotace festivalu ve Strážnici úplně zrušit. Odkaz Tedy celkem jasný vzkaz případným příštím pořadatelům, že pokud nebude projev vládního činitele na pódiu přijat se standing ovations, příští rok bude po ptákách. Nevím, jak popsat tento výhrůžný vzkaz, respektive toho, kdo jej vypustil z úst. Salónní výrazy nestačí.
Otázkou se snadnou odpovědí tedy je: Kdo je tady buran?
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