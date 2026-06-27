Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdo je tady buran?

Pan ministr kultury Oto Klempíř reagoval na pískot diváků při svém vystoupení na Strážnickém festivalu

Ve svém krátkém výstupu sdělil přítomným, že je mu jedno, co si o něm myslí a že jsou ovlivněni tím, co se o něm píše v médiích. Je zřejmé, že považuje ty, kteří s ním nesouhlasí za „burany“. Na sociálních sítích pak sdělil, že pískající byli ovlivněni alkoholem a vedrem Odkaz

Strana Motoristé sobě má vůbec zajímavé mediální výstupy. Kupříkladu pan ministr Macinka sdělil krátce po své inauguraci, že skončila klimatická krize. Nejsem si jist, jestli by se v dnešních vedrech, atypických pro naši geografickou polohu, setkal se souhlasným stanoviskem případných posluchačů. Tentýž pán považuje některé své spoluobčany za méněcenné Odkaz Jsou to samozřejmě ti, kteří nesouhlasí s jeho viděním světa.

Pan Turek zase požaduje deratizaci pracovníků některých státních institucí za správný postup. Je třeba mu připomenout, že tento termín byl velmi často používán před cca 90 lety jako odůvodnění likvidace židovského etnika z árijské společnosti. Odkaz Zdá se, že pan Turek má celkem bohatou knihovnu (s deklarovanými cca 10.000 svazky), kde však některé základní publikace pohříchu scházejí.

Pan ministr Oto Klempíř – krycí jméno Olda – považuje nesouhlas se svou osobou za buranství, projevy sprostoty a zášti. Bylo by dobré se ve smyslu výše uvedeného tak nějak zahledět nejprve do vlastních řad, jestli se náhodou v jeho vládní partě neděje cosi, co by ti, určení k deratizaci, popřípadě ti méněcenní, mohli považovat za cosi více, než buranství, sprostotu a zášť. Navíc tento pán za sebou táhne páchnoucí stopu splupráce s StB a udavačství, což jej diskriminuje z možnosti udělovat morální ponaučení komukoliv a kdykoliv.

Vrcholem pak je vyjádření ministra Borise Šťastného, že by se mohla dotace festivalu ve Strážnici úplně zrušit. Odkaz Tedy celkem jasný vzkaz případným příštím pořadatelům, že pokud nebude projev vládního činitele na pódiu přijat se standing ovations, příští rok bude po ptákách. Nevím, jak popsat tento výhrůžný vzkaz, respektive toho, kdo jej vypustil z úst. Salónní výrazy nestačí.

Otázkou se snadnou odpovědí tedy je: Kdo je tady buran?

Autor: Tomáš Vodvářka | sobota 27.6.2026 16:15 | karma článku: 26,28 | přečteno: 472x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Důrazný protest

Jako všichni naši občané, citliví k jakémukoliv násilí, s rozhořčením sleduji poslední vývoj v Rusku a Ukrajině.

24.6.2026 v 8:03 | Karma: 34,69 | Přečteno: 1835x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Zázraky medicíny

Dějí se. I u nás. Kupříkladu jedinec krátce před smrtí, což bylo znalecky doloženo, vstal z mrtvých a kypí zdravím.

22.6.2026 v 7:59 | Karma: 36,47 | Přečteno: 1380x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Karneval pokračuje XVII. Radostná léta s Andrejem

Po vládě Fialova teroru, který zpustošil naši krásnou vlast, jsme se konečně nadechli a vykročili k zářným zítřkům

19.6.2026 v 7:46 | Karma: 36,96 | Přečteno: 1433x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Penzijní reforma v režii ANO v kolotu času

Rád bych položil voličům hnutí ANO poměrně jednoduchou otázku, která se objeví na konci tohoto blogu.

11.6.2026 v 3:39 | Karma: 26,98 | Přečteno: 570x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Malé opáčko z terminologie Předního Východu

Jelikož v kolotu informací ztrácejí některé pojmy svůj původní význam, dovoluji si uvést jistá upřesnění

5.6.2026 v 5:59 | Karma: 37,09 | Přečteno: 2078x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
26. června 2026  14:53

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
25. června 2026  10:53

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...

Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko
vydáno 25. června 2026

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
26. června 2026  8:18

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi
23. června 2026  10:01

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...

Převrácený nakladač dnes dopoledne vážně zranil muže na Bruntálsku

ilustrační snímek
27. června 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

Převrácený nakladač při sběru sena v Hošťálkovech na Bruntálsku dnes dopoledne vážně zranil...

Na Karlovarsku projel v podvečer vlak návěstidlo, hasiči evakuovali 30 lidí

ilustrační snímek
27. června 2026  20:05,  aktualizováno  20:05

V Nové Roli na Karlovarsku projel dnes v podvečer vlak návěstidlo. Hasiči z něj evakuovali 30 lidí....

Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka

ilustrační snímek
27. června 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka. Zmizení osoby kousek od...

Na Vysočině naměřili nejvíce v Dukovanech, kde bylo 36,9 stupně Celsia

ilustrační snímek
27. června 2026  19:27,  aktualizováno  19:27

Na 13 meteorologických stanicích na Vysočině dnes zaznamenali teplotní rekord. Nejvíce naměřili v...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1192
  • Celková karma 33,23
  • Průměrná čtenost 2461x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal
  • Tomáš Flaška
  • Jan Ziegler

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.