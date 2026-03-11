Kdo hlídá zdravotní pojišťovny?

Chcete mít příjem osm miliónů za rok? Stačí se stát ředitelem zdravotní pojišťovny a máte vystaráno na dlouhá léta

Média přinesla informaci, že výkonný ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za rok 2025 do výplatního sáčku osm miliónů korun. Odkaz Přitom je „jeho“ pojišťovna ve ztrátě. Co s tím?

Zdravotní pojišťovny byly zřízeny zákonem za účelem racionálního vynakládání vybraných peněz zdravotní daně (nevím proč stále nazývané zdravotním pojištěním) tak, aby byly dostupné služby pro nemocné, zraněné či jinak potřebné nemocné našeho státu. Rovněž bylo stanoveno, že částka na provoz dané pojišťovny může být maximálně 7% z vybraných peněz.

Je třeba jasně říct. Zdravotní pojišťovna (lépe by byl název správce zdravotní daně) je parazitním článkem v systému pacient – lékař. Pacient (případně stát u nevýdělečně činných) platí každý měsíc procento z hrubého příjmu (u nevýdělečně činných pak stát zákonem stanovenou částku). Lékař v terénní praxi (praktický či ambulantní specialista) a lékař v nemocnici a dalších zařízeních je za svou práci honorován dle příslušné vyhlášky. Záměrně neuvádím podrobnosti, nejsou pro toto sdělení důležité.

Každoročně probíhají diskuse o tzv. úhradové vyhlášce, která stanoví u ambulantních specialistů cenu bodu, jimiž jsou oceněny jeho výkony. V minulých letech byla cena bodu dokonce snižována, i když byla inflace a s ní spojené zvýšené výdaje poměrně vysoké. I tento prostý fakt přispívá k tomu, že práce v terénu je pro mladé lékaře málo přitažlivá a z toho pramení dlouhé čekací doby na vyšetření, což je oprávněně kritizováno občany, platící si výše uvedenou zdravotní daň.

Jako lékař, pracující v tomto systému více jak 30 let, vím, co dá práce zdůvodňování, psaní různých potvrzení, telefonátů atd. v případech, kdy pacient (plátce daně) potřebuje kupříkladu dražší pomůcku pro svůj život, případně lázeňský pobyt. Rovněž zdůvodňovat „překročení“ počtu dražších vyšetření (zejména magnetické resonance, kterou nemocní čím dál více vyžadují), případně předepisování drahých léků, jež jsou někdy nezbytné k zachování komfortu pacienta. Jen málokdo ví, že je lékař mnohdy „trestán“ jen za to, že těch vyšetření provedl o cosi více, než v minulém roce a to citelnou finanční srážkou ze své odvedené práce.

Z tohoto pohledu lze hodnotit oněch 8 miliónů ročního příjmu pana ředitele ZP ministerstva vnitra jako nehoráznou zhovadilost, zejména v souvislosti s uvedeným faktem ztrátovosti. Žádný podnikatel na světě by si nenechal vyplácet zcela neadekvátní částky v okamžiku, kdy jeho podnik krachuje. Zdá se však, že zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a její správní rada to vidí zcela jinak. Doposud jsem měl za to, že odměna se vyplácí ze zisku a nikoli ze ztráty.

Jakkoli nemusím současného ministra zdravotnictví pana Vojtěcha, držím mu palce při čištění tohoto Augiášova chlívu.

Autor: Tomáš Vodvářka | středa 11.3.2026 10:38 | karma článku: 6,57 | přečteno: 54x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Fridrichovou a Moravce bychom měli, tak ještě Reportéry ČT a je hotovo

Konsolidace poměrů v České televizi běží svým klidným evolučním tempem. Zbývá už jen vytlačit poslední vřed a nastane kýžená selanka.

9.3.2026 v 7:41 | Karma: 38,72 | Přečteno: 2110x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Karneval pokračuje XV.

Poslanecká sněmovna má za sebou klíčové zasedání tohoto volebního období. Nešlo však o všechny občany ČR, ale jen o dva - pana Babiše a pana Okamuru. A všechno dopadlo dobře.

6.3.2026 v 9:10 | Karma: 35,35 | Přečteno: 1468x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Společenská stupidita na vzestupu

Nestor české neuropatologie František Koukolík definuje stupiditu nikoli jako hloupost či opak inteligence. To by bylo velmi povrchní a venkoncem nesprávné hodnocení

4.3.2026 v 9:27 | Karma: 36,41 | Přečteno: 3024x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

O komunismu, komunistech a jiné zvířeně

Kolegové Petr Burian a Karel Wágner napsali zajímavá sdělení, v nichž se každý svým způsobem vyjadřuje k lidem a době nedávno minulé. Zkusím totéž

27.2.2026 v 7:57 | Karma: 37,77 | Přečteno: 1809x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Olympiáda (ne)plná kondomů

Zdá se, že vrcholové výkony sportovců přes den nejsou zdaleka jediným vyvrcholením v olympijském klání.

25.2.2026 v 8:01 | Karma: 27,82 | Přečteno: 1397x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
11. března 2026  7:25

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
10. března 2026  5:59

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.
8. března 2026

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...
6. března 2026  18:42

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...

Zamkněte zimu a odemkněte jaro. Ve Faunaparku si k tomu můžete vyrobit i Moranu

ilustrační snímek
11. března 2026

Přijďte v neděli do frýdecko-místeckého Faunaparku.

vydáno 11. března 2026  10:59

Na Akademii věd ČR byl zahájen festival Týden mozku. Prezentace nejnovějších objevů výzkumu mozku...

Malá Strana

Malá Strana
vydáno 11. března 2026  10:57

Protest studentů uměleckých škol proti plánovaným škrtům v rozpočtu.

Půlmaraton v Praze 2026 omezí dopravu v centru. Podívejte se, které ulice se uzavřou

POHLED DO DAVU. Závodníci v těsných rozestupech během Pražského půlmaratonu.
11. března 2026  10:53

V centru Prahy se v sobotu 28. března poběží tradiční půlmaraton. Závod přiláká tisíce běžců z...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1159
  • Celková karma 29,61
  • Průměrná čtenost 2482x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

  • L.A.Sulovská
  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.