Kde nic není, ani smrt nebere. Vyjma EET
Po období fotografií tu s pávem, tu ve slušivém selském úboru či jako pytlík hranolek, nadešel vrchol vizuálního umění – totiž před Filipojakubskou nocí (vzhledem k její performanci přiléhavě nazvanou noc čarodějnic) se nechala na sociálních sítích zobrazit jako kouzelnice, která potterovskou hůlkou zlepšuje naši ekonomiku – zavedením EET, finanční kobrou atd.
Pomiňme zřetelnou stupiditu těchto sociálních výtrysků, které nejspíše účinkují podprahově na alternativně inteligentní část elektoriátu a nechme se na chvíli unášet tímto skvělým reinkarnovaným nápadem.
Nevím jak vy, milí čtenáři, ale já dnes platím 99% všech plateb buď uhrazením faktury prodejci nebo používám platební kartu. V portmonce mám tak tři stovky, většinou je jedna nadrobená, abych v případě nutnosti imanentní mikce či defekace měl spásnou dvacku, která mi otevře dveře či turniket a tak zabrání katastrofě. Občas za 30,- Kč koupím vnučce zmrzlinu. Zbylé platby řeším kartou, tedy snadno dohledatelným poukázáním peněz prodejci, dodavateli apod.
Přesto se Alena Schillerová nechala rozhodným hlasem slyšet, že opětovným zavedením EET „napraví pokřivené podnilkatelské prostředí, kulturu a přinese do státní kasy 13 miliard korun českých“. Samozřejmě, že dostává tisíce děkovných dopisů, emailů, depeší i slovních díků od šťastných podnikatelů, kteří teprve zavedením EET zažijí to pravé blaho svého „métier“.
Pokud vezmeme výdaje státu v roce 2025 ve výši 2 biliónů 327 miliard korun, jde teoreticky o cca půl procenta příjmů. Ne že by oněch předpokládaných 13 miliard (nutno ještě odpočítat náklady na provoz, kontrolu apod.) bylo k zahození, ale že by to tak nějak při schodku 310 miliard korun letos a nejspíše vyššího v roce 2027 bylo základem na skvělý život v nejlepší zemi na planetě (A. Babiš) vzbuzuje mírné pochybnosti. Jsem si naopak jist, že stávající praxe provedení prací s penězmi „na ruku bez faktury“ nebude nijak narušena, možná paradoxně posílí.
A je jisté, že se nikdy nedozvíme, jak to celé dopadlo a dopadá, protože vše, co dělá hnutí ANO, je samozřejmě dobré a ještě lepší a to na rozdíl od vlády minulé (i když – jak se rýsuje – se vyjma onoho EET nic moc nového od převzetí moci neudálo a neděje).
Jedno je však jisté.... Bude líp.
Tomáš Vodvářka
