Kde nic není, ani smrt nebere. Vyjma EET

Naše nejlepší ministryně financí všech dob se nechala slyšet, jak pozvedne české hospodářství opět na světovou úroveň

Po období fotografií tu s pávem, tu ve slušivém selském úboru či jako pytlík hranolek, nadešel vrchol vizuálního umění – totiž před Filipojakubskou nocí (vzhledem k její performanci přiléhavě nazvanou noc čarodějnic) se nechala na sociálních sítích zobrazit jako kouzelnice, která potterovskou hůlkou zlepšuje naši ekonomiku – zavedením EET, finanční kobrou atd.

Pomiňme zřetelnou stupiditu těchto sociálních výtrysků, které nejspíše účinkují podprahově na alternativně inteligentní část elektoriátu a nechme se na chvíli unášet tímto skvělým reinkarnovaným nápadem.

Nevím jak vy, milí čtenáři, ale já dnes platím 99% všech plateb buď uhrazením faktury prodejci nebo používám platební kartu. V portmonce mám tak tři stovky, většinou je jedna nadrobená, abych v případě nutnosti imanentní mikce či defekace měl spásnou dvacku, která mi otevře dveře či turniket a tak zabrání katastrofě. Občas za 30,- Kč koupím vnučce zmrzlinu. Zbylé platby řeším kartou, tedy snadno dohledatelným poukázáním peněz prodejci, dodavateli apod.

Přesto se Alena Schillerová nechala rozhodným hlasem slyšet, že opětovným zavedením EET „napraví pokřivené podnilkatelské prostředí, kulturu a přinese do státní kasy 13 miliard korun českých“. Samozřejmě, že dostává tisíce děkovných dopisů, emailů, depeší i slovních díků od šťastných podnikatelů, kteří teprve zavedením EET zažijí to pravé blaho svého „métier“.

Pokud vezmeme výdaje státu v roce 2025 ve výši 2 biliónů 327 miliard korun, jde teoreticky o cca půl procenta příjmů. Ne že by oněch předpokládaných 13 miliard (nutno ještě odpočítat náklady na provoz, kontrolu apod.) bylo k zahození, ale že by to tak nějak při schodku 310 miliard korun letos a nejspíše vyššího v roce 2027 bylo základem na skvělý život v nejlepší zemi na planetě (A. Babiš) vzbuzuje mírné pochybnosti. Jsem si naopak jist, že stávající praxe provedení prací s penězmi „na ruku bez faktury“ nebude nijak narušena, možná paradoxně posílí.

A je jisté, že se nikdy nedozvíme, jak to celé dopadlo a dopadá, protože vše, co dělá hnutí ANO, je samozřejmě dobré a ještě lepší a to na rozdíl od vlády minulé (i když – jak se rýsuje – se vyjma onoho EET nic moc nového od převzetí moci neudálo a neděje).

Jedno je však jisté.... Bude líp.

Autor: Tomáš Vodvářka | pondělí 4.5.2026 16:03 | karma článku: 9,14 | přečteno: 64x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Nesmířený Václav Klaus

Lze očekávat další a další eseje či filipiky proti srazu sudetských Němců v Brně. Pan expresident se již vyjádřil...

29.4.2026 v 7:42 | Karma: 40,49 | Přečteno: 3059x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Counterspeech

Má smysl reagovat na každý nenávistný výpad na sítích? Pojem v nadpisu říká že ano, neboť jen tak lze mírnit jeho dopady.

24.4.2026 v 5:14 | Karma: 30,01 | Přečteno: 1086x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Chucpe

Slovo z jazyka jidiš znamená aroganci, neuvěřitelnou drzost či nehoráznou troufalost. Chování, překračující běžnou mez slušnosti.

19.4.2026 v 7:21 | Karma: 38,28 | Přečteno: 2278x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Doma budeš, presidentskej...

A je rozhodnuto. Na červencový summit NATO v Ankaře poletí trojice toho nejlepšího, co u nás máme. Petr Pavel zůstane na hanbě doma.

16.4.2026 v 12:45 | Karma: 40,68 | Přečteno: 3102x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Sudetské Němce u nás nechceme !

Nic nedokáže vybudit vlastenectví jako výhra na mistrovství světa. Nově se přidává avizovaný sjezd sudetských Němců v Brně.

14.4.2026 v 12:30 | Karma: 39,15 | Přečteno: 2548x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...
4. května 2026  12:22,  aktualizováno  17:03

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást...

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...
4. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele...

Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu

ilustrační snímek
4. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na...

Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře

ilustrační snímek
4. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1174
  • Celková karma 31,47
  • Průměrná čtenost 2475x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

  • L.A.Sulovská
  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.