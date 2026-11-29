Karneval pokračuje XXI.
Rozhodně se nedá říct, že by byla na našem slepičím dvorečku nuda. Každý den se něco děje a stíhají jen ti přilepení na obrazovky kompů či zhovadilé České televize.
Samozřejmě, že jede naplno naše desinformační scéna, podporovaná jednou americkými plutokraty, sionisty v čele s arcilotrem Sorosem a abych zůstal doma i zblbým letenským davem pod kuratelou Milionu chvilek pro demokracii, vedenou Mikulášem Minářem.
Tak kupříkladu pan premiér. Statečně odmítl ručit za půjčku Ukrajině s odůvodněním, že náš lid přeci potřebuje více dálnice než amonál pro ukroše. Postavil se spolu s dalším hrdinou Ficem proti diktátu EU, z něhož se nám sypou zlaťáčky, ale která – naprosto logicky – nemá co kecat do toho, kam je umístíme. Jen opravdový charakter umí říct silnějšímu ne, ale samozřejmě až poté, co mu naplnil jeho prkenici. Rád by opět přivítal do společné náruče i Británii, protože se koneckonců vedle eura hodí i sem tam nějaká ta libra, což rovněž statečně prohlásil, zatímco ostatní pokrytci mlčí.
Konečně jsme vyřešili zapeklitý problém s linkou Penamu, vyrábějící inovativní voňavý a lahodný toast, jenž nesmí chybět žádnému vlastenci na jeho ranním stole. Tahanice s EU o prachsprostých sto miliónů, které nám nedala, nakonec zaplatíme – a rádi – my, občané České republiky s pocitem, že nám do našeho Agrofertu nemá co kecat bruselský ouřada.
Ministr životního prostředí Červený se stále zabydluje ve svém kamrlíku vedle ministerského kanclu, který připadl díky neústupnosti hradní gumy bouráku Turkovi. To jej stojí tolik času, že mu nezbývá číst návrhy zákonů, které jeho úřad předkládá a poté musí čelit poťouchlému předsedovi senátu Vystrčilovi, který jej veřejně kárá za to, že neví, co vlastně čte. Jestliže ještě někdo pochybuje o nutnosti senátu v našem politickém systému, toto jej jistojistě přesvědčí. Pan ministr je přeci zaneprázdněn výměnami osob, působících v Krnapu, jež po mnoho let prokazovaly svou neschopnost, aby byly nahrazeny odborníkem, jenž pojede na ostrov Martinik studovat strukturu a rozmístění veřejných toalet.
Naše drahá paní Alena samozřejmě nebude zvyšovat žádné daně. Tedy vyjma vyšší spotřební daně z hazardu, nikotinových sáčků, tabáku, kratomu a HHC. Dále pak sektorové daně pro banky, energetiku, zbojní průmysl, pojišťovny, telekomunikace, obchodní řetězce, digitální ekonomiku, dividend, investičnách nemovitostí, slazených nápojů, tichého vína a podzemní vody. Zásadní je nezvyšování daní u potravin a ve zdravotnictví, což vůbec, ani náhodou nesouvisí s tím, že premiér nevlastní SynBiol a už vůbec ne Agrofert, který přeci prodal neznámo komu. I díky tomu ušetří naše školní jídelny na nákladech, protože polotovary a nadopovaná kuřátka zůstanou oblíbeným pokrmem nastupující generace.
JUDr.Jindřich Rajchl se již konečně vyzpovídal kazateli Jednoty bratrské Denisi Doksanskému, který mu objasnil, že hřešit je lidské, odpouštět božské. Oba dva mají bohaté zkušenosti s šestým přikázáním, jenž slove nesesmllníš, které pojali opravdu zgruntu a tak říkajíc do hloubky. Je silně pravděpodobné, že právník Rajchl navrhne Vatikánu jeho zrušení v Desateru. Vždyť znalci písma vědí, s kým Jošua (v křesťanském pojetí Ježíš Kristus) tu a tam večeřel. A víme, kam to dotáhla bývalá prostitutka Máří Magdaléna. Tak proč ty kecy?
Naše vlast důsledně horuje pro mír, takže armáda v čele s ministrem ústupu Zůnou se zásadně neúčastní ničeho, co by zavánělo nějakým bojem, zastarale a neuměle nazývaným obranou vlasti. Nebudeme přeci podporovat válečné štváče v čele s Polskem, které hystericky vyvádí, když jim na jejich území padají neškodné ruské prskavky. Máme bohaté zkušenosti, že okupanti se postupně zabydlí, obsadí nějaký ten lesík a pak dají pokoj. Navíc lze předpokládat, že jejich přítomnost zvýší maloobchodní obrat prakticky ve všem, co se nachází v obchodech, což zase přinese stání kase nějaký ten halíř. Jen dezoláti z pražské kavárny melou cosi o zničeném životním prostředí, které nám tady 35 let po jejich odchodu zůstalo.
Jak je vidět, naše země směřuje konečně k tomu, co bylo kdysi na plakátech demokratického hnutí. ANO, bude líp.
Vítejte v České republice 2026.
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