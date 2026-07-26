Karneval pokračuje - XVIII
Pomalu utichá ankarský virvál, kam měla jet jen naše elita, ale osudu (či spíše Ústavním soudem) hrou šalebnou byla všechno jinak. Popsáno mnohokrát, ale nikdo zatím nepřišel na samou podstatu. Jelikož pan Andrej vyhlásil, že nikdo nepojede k Turkům na výlet a přítom vzal svou před dvěma lety opuštěnou a nyní připuštěnou paní Moniku, je jasné, že nešlo o bezvýznamný tah, ale o skvělý manévr řidicí jednotky pana premiéra s názvem Tunde Bartha. Jednání mezi paní Monikou a šéfem NATO Ruttem bylo totiž klíčové. Paní Monika ukázala panu Ruttemu řadu krásných fotografií z pláží na celém světě, sadu kabelek a momentek, kde sedí a pije Dom Perignon, takže pan Rutte pochopil, proč je třeba nadále zbrojit a chřestit zbraněmi, aby tuto selanku zachoval. I proto už pan Andrej dostal jen sto dvacet vteřin na pár slov a fotku s high five s Donaldem.
Pravda, musel strpět účast generála Pavla, který – jak všichni vědí – dychtí po všeobecné mobilizaci a Drang nach Osten, aby se zapsal jako třetí vedle Napoleona a Adolfa. A samozřejmě všichni víme, že bere prachy od Strnada za každý brok, takže po skončení mandátu zmizí napakovaný do Belize za Viktorem.
Paní ministryně Mrázová je ráda, že utichl virvál okolo jejich nemovitostí a připravuje několik další dílů z řady Bydlení je hra, kde konečně sdělí, že sehnat kvartýr se 150 m2 v centru města s nájmem za pět tisíc není nic složitého. Jedinou nutnou podmínkou je členství v ANO a fotka pana Andreje na FB profilu.
Pan ministr Oto Klempíř po famózním veřejném úspěchu při vystoupení ve Strážnici usoudil, že není nutné nadále pěstovat kult osobnosti a stáhl se do svých ministerských komnat. Zde bude po dobu příštích 3 let provádět kulturní redukci, aby ukázal, že pravé umění nepotřebuje peníze, ale jen správné ideologické směřování, v čemž jej podpořil pan Boris Šťastný, když – pohrnduv zdviží - prováděl cestou ze schodů obyvklé přemety, jež má nacvičeny z dosavadního krátkého politického života mezi Motoristy.
Pan ministr Juchelka musí statečně odrážet odporné výlevy novinářských hyen, které napadají jeho poradkyni paní Semancovou, která dle vzoru svého guru Andreje řídila resort jako firmu. Absolutně není jasné, co je špatného na tom, že úředník na MPSV současně vlastní firmu, která pomáhá zájemcům získávat dotace z EU. Vždyť je to čisté jako křišťálová studánka a navíc jak jinak by to šlo dělat? Bez podané ruky by si zájemci ani neškrtli. A bruselská klika chce zpět slabých 80 mega, což zaplatí – jak bylo uvedeno – samozřejmě stát. My občané do toho nevrazíme ani vorla. Nicméně, naděje tady stále je. Po pádu paní Semancové (jistě to nebude nijak tvrdé, jen od státního korýtka), nastoupí odborník na rodinné vztahy pan Foldyna. Jeho názory na tradiční rodinné vztahy budou pro hubnoucího ministra Juchelku jistě přínosné
Paní ministryně Alena Schillerová pečlivě hnojí a zalévá svůj fundament a zavede opět milované EET. Je víc než jisté, že jsme tím pádem z nejhoršího venku, protože prodejci vánočních stromků – až na ně naši kleknou – dostatečně vyrovnají deficit financí nejen příští rok, ale i ty další. Navíc – pokud přehlasujeme veto gumy z Hradu, bude státní měšec těžší o dalších pár desítek miliard, což přivítá všech 34% voličů, kteří se chtějí mít nyní dobře, „viď Máňo“? Jen hloupý občan bez ekonomického vzdělání není s to pochopit, že pokud potřebuje více peněz než vydělá, je třeba si je půjčit a doufat, že to za něho zatáhnou jeho děti, až bude prdět do hlíny.
Pan ministr obrany Zůna jako starý skaut drží už více jak půl roku bobříka mlčení, což je i u těch skalních výkon nevídaný. Je téměř jisté, že pokud to vydrží do října, dostane od presidenta řád Sedícího býka. Koneckonců, tento mlčenlivý chlapík vyřídil generála Custera u Little Big Hornu a to byl nějaký pašák – myslím toho amerického generála, to pro ty, co mají jen VŠŽ.
Pan zmocněnec Turek poté, co zachránil svým famózním skluzem na Pavláku celkemi 6 životů, se odebral do ústraní, kde medituje o smyslu života nad knihami Konfucia a Bonnhoefera. Je jisté, že po jeho opětovném návratu do funkce bude naše planeta opět báječným místem pro život, kde se nikdo nebude bát vyjet do pražských ulic svým tuk-tukem. To proto, že pan Turek po sebezpytu už nikdy nepřekročí povolenou padesátku, naopak, předsedlá na koloběžku, čímž zachrání mnoho a mnoho dalších životů.
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