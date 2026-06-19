Karneval pokračuje XVII. Radostná léta s Andrejem
Po čtyřech hubených letech Fialova vládního teroru, který mimo jiné ožebračil české důchodce natolik, že si museli brutálně zkrátit svou dovolenou v Hurghadě či Splitu o několik dní, jsme v říjnu 2025 konečně setřásli jho útlaku a deprese a společně s ANO jsme vykročili vpřed.
Pan Babiš nám ve svém povolebním projevu slíbil, že Česko bude po čtyřech letech jeho vlády nejšťastnějším místem na naší planetě, aniž by předpokládal, že k tomu dojde mnohem dříve. Děje se to již nyní a naše ulice se plní davy rozzářených lidí, kteří kráčí ruku v ruce k zářným zítřkům.
Připravovaný zákon zbaví naši zem odporného Lex Babiš, který znemožnil našemu dobroději plně rozvinout svůj očividný talent a lásku k českému pracujícímu. Tím, že bude dostávat opět dotace jím nevlastněný Agrofert, k němuž nemá samozřejmě absolutně žádnou vazbu, jistě dojde k navýšení doposud žebrácké mzdy třeba v koncernem vlastněných Vodňanských drůbežárnách. Odkaz
Máme přeci zkušenost, jak jsme všichni radostně zamázli těch 100 míčů za inovativní linku Penamu na výrobu čehosi, čemu se nevím proč říká chleba. Nic tak nepotěší českého daňového poplatníka, jako když může žvýkat plastelinu, na kterou si na několik desítek let dopředu sám přispěl ze svých daní, protože hanebná EU odmítla ten pakatel proplatit. Poslankyně Pešarová z SPD, která je předsedkyní organizace, rozdělující dotace zemědělským podnikům, má jasno v tom, že Andrej je vlastně zachránce našeho zemědělství a že je nutno ukončit ty hnusné poslanecké pikle oposice. I pan Jeroným Tejc v televizi prohlašuje, že nebýt Agrofertu, tak se po ulicích českých a moravských měst válejí vychrtlé mrtvoly. Je jasné, že v čele státu konečně stojí lidé, kteří přesně vědí, jak náš blahobyt rozšířit.
Český občan rovněž s ulehčením přijal, že bude zbaven nutnosti platit nechutných a demoralizujících 200,- Kč měsíčně pro zcela zbytečná veřejnoprávní média. Pan ministr Oto Klempíř – krycí jméno Olda – nás všechny ujistil, že z daní to nebude. Je fajn mít takové šamany ve vládě, kteří jsou schopni oněch cca 7 miliard stvořit z kombinace vesmírné substance a tiskárny cenin.
Pan Andrej opakovaně ujistil národ, že změnou financování České televize a rozhlasu absolutně nedojde k žádnému politickému ovlivňování struktury pořadů. Když to prohlásí taková pravdomluvná veličina, není žádných pochybností, že bychom dopadli jako Orbán v Maďarsku. Koneckonců, kdo se chce pořád dívat na Hřiba či Fialu, když jsou zde jiní, vzhledově i myšlenkově zcela odlišní, jako je třeba Denis Doksanský Odkaz či poslankyně Malá, jež je špičková odbornice na králičí diety.
|
Ministryně Malá opisovala i v práci o chovu králíků, ukázaly analýzy
Pravda, jeden mluvka z SPD prohlásil, že je třeba kontrolovat i obsah sdělení oněch médií, ale to je jen přeřeknutí v zápalu slovních přestřelek s protestující oposicí. Jako praví demokraté nebudou nikdy zasahovat do kritických pořadů, které se budou točit pod jejich finančním dohledem.
Pan Andrej se rovněž razantně ujal likvidace drogového podsvětí naší země. Konečně vyhodil nixmochra Béma, který o věci i přes 30 let práce s drogově závislými neví vůbec nic a bude vše řídit sám. Jako první došlo na kratom, který jeho pravá (či spíše levá) ruka Alenka navrhla do vyšší sazby DPH, čímž tento problém zcela vyřeší, protože tím ožebračí případné kupce. Lze očekávat, že v brzku výrobci pervitinu provedou pokání a svůj byznys zlegalizují, aby i oni se podíleli na vyšším příjmu daní do státního rozpočtu. Jsem si jist, že oko Nobelova výboru za ekonomii již zálibně hledí na naši usměvavou a vševědoucí hranolku.
Na ministerstva, kde proběhla tolik nutná deratizace, nastupují konečně odborníci, jako jsou kupříkladu pan A.Šejna a F. Kubásek, kteří dlouhodobým studiem facebookových stránek dosáhli potřebné kvalifikace ministerských úředníků. Lze očekávat, že zúročí pro blaho země všechno, co se za ta léta v tomto prestižním prostoru naučili.
Tuto selanku však zastínil mrak Odkaz
Pan Okamura veřejně prohlásil, že uvažuje o konci své politické dráhy. Nejspíše se vrátí k původní profesi a tak bude opět buď prodávat plyšáky nebo jezdit s Kuka vozem. Jsem si jist, že jde u něj o přechodnou depresivní episodu, danou vyhořením v jeho neutuchající snaze o čistotu české rasy a že důslednou psychoterapií (kupř. MUDr. Prototopová) se vrátí na politickou scénu. Jistě by nám všem chyběla jeho moudrost a nadhled, s nímž navrhuje zkrášlující výzdobu Václavského náměstí.
Naše země vzkétá a bohatne. Práce naší vlády začíná nést své ovoce a nebude to dlouho trvat a konečně doženeme Švýcarsko. Je však třeba zamést s věčnými reptaly a provokatéry, kteří narušují klid k práci stupidními poznámkami a zkorumpovanými otázkami (citace T. Okamura).
Republiku si rozvracet nedáme....
Tomáš Vodvářka
Penzijní reforma v režii ANO v kolotu času
Rád bych položil voličům hnutí ANO poměrně jednoduchou otázku, která se objeví na konci tohoto blogu.
Tomáš Vodvářka
Malé opáčko z terminologie Předního Východu
Jelikož v kolotu informací ztrácejí některé pojmy svůj původní význam, dovoluji si uvést jistá upřesnění
Tomáš Vodvářka
Pásmo Gaza jako symbol pokrytectví
Ten malý kousek země, cca 350 km čtverečních, je symbolem pokrytectví celého světa. A rovněž utopie zvané dvoustátí.
Tomáš Vodvářka
Zápisky zoufalého lékaře - platím léky svým nemocným
Jakkoli se výše napsané zdá neuvěřitelné, je tomu tak. V dnešních dnech dostávají lékaři vyrozumění o překročení nákladů na léky u svých nemocných za rok 2025
Tomáš Vodvářka
O hrdinství
Po přečtení blogu Filipa Vracovského mě opět napadlo téma, které nosím v hlavě už delší čas. O hrdinství v dnešní době
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Divadelní Regiony ukáží temného Macbetha, proměnu otců i pocity stáří
Historické centrum Hradce Králové se od pátečního odpoledne až do 26. června znovu promění v...
Řidič zůstal po čelní srážce uvězněný v autě, hasiči museli odstřihnout střechu
U Nýřan na Plzeňsku se ve čtvrtek odpoledne čelně srazila dvě protijedoucí vozidla. Oba řidiči...
V Hradci Králové začíná divadelní festival Regiony, tématem je dialog
V centru historického Hradce Králové dnes začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu...
Hra z Masarykovy univerzity pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké myšlení u dětí
Výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
- Počet článků 1189
- Celková karma 32,73
- Průměrná čtenost 2463x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd
Oblíbené blogy
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
- Tomáš Flaška
- Jan Ziegler