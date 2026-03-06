Karneval pokračuje XV.
V klubu ANO se nenašel naštěstí ani jediný poslanec, jenž by měl smítko pochybnosti o tom, že jeho stranický šéf nemluví pravdu. Protože všichni jako jeden muž a jedna žena považují jeho projev před Čapím hnízdem o tom, že jde o JEHO (rozuměj pana Andreje) nejlepší projekt, protože byl znechucen čekáním před bránou do ZOO jinde. Pan Andrej navíc mluví čistou pravdu o tom, že pokud by nebyl v politice, tak by se o Čapím hnízdu vůbec nemluvilo. Což je pravda pravdoucí, protože obyčejný občan by již dávno vyslechl definitivní verdikt poroty a bylo by vymalováno. Pan Andrej má za sebou špičkový advokátní tým , který dokáže z pověstného lejna uplést ne bič, ale podmořský kabel. On samozřejmě vůbec, ani náhodou neříkal, že Čapí hnízdo věnoval do vlastnictví svým dvěma psychicky nemocným dětem (z nichž jedno o tom vůbec nevědělo a bylo pro sichr odsunuto na Krym a druhé není schopno výslechu vůbec). Všichni víme, že šlo o kampaň.
Pan Andrej může být nyní v klidu a věnovat se s vervou sobě vlastní tvorbě dobra pro naši společnost, zbavenou nutnosti přispívat desítkami či stovkami miliónů dotací do jeho podniků. K tomu všemu pan Andrej přispěl místopřísežným prohlášením, že on je již prakticky bez koruny. Vzhledem k dřívějším sumám máme jako stát naději, že letošní schodek bude tak nízký, že tomu nebude věřit ani paní Alenka a pan Stanujra spáchá před ministerstvem financí seppuku a ČR se stane bílým koněm v EU. Pan Andrej má před sebou skvělou éru, kdy přetvoří naše spáleniště po Fialově apokalypse do nejlepšího místa na planetě Zemi (toto je třeba upřesnit, protože proces vzdělávání v astronomii pana Andreje zatím není ukončen).
Sněmovna nevydala ani pana Okamuru. Je to samozřejmě krok správným směrem, protože on, povahou čistokrevný Slovan, hájí čistotu rasy jako pověstný Blanický rytiř. Zatímco cizokrajci zírali na plakát s mužem tmavé pleti, třímajícího zakrvácený nůž a přemýšleli, co je to za reklamu, on prohlašoval, že nejde o strašení lidí, ale názor. Je třeba ctít názory a respektovat realitu, třeba tu, že tam nebyl vyobrazen pan Balda, příznivec SPD a jeho podporovatel, který v rámci ochrany naší země nakladl na koleje kmeny s nadějí, že vykolejený vlak a pár mrtvých a zraněných bude rovněž konkrétní názor na stávající situaci naší země, která úpí pod jhem EU, NATO a tak se nemůže stát světovým hegemonem, před nímž by na zadek sedl Vovka i Donald.
Pan ministr Červený, který přišel na ministerstvo životního prostřední poněkud později, seznal, že jeho kancl je již obsazen zmocněncem vlády panem Turkem, který byl zmocněn toto učinit. Panu ministrovi bude přidělena vedlejší neklimatizovaná místnost s průhlednou stěnou na pana Turka, skrze níž bude možno sledovat jeho oči a dělat, co v nich vidí. Pan ministr se však nemusí ničeho bát, protože jeho krátkdobý předchůdce ukončil klimatickou krizi, nechal odstanit klimatizační jednotky a ventilátory a tak jeho rezort v podstatě zbavil jeho rasion d´etre. Pan ministr si projede vládním vozem s majáčkem chráněné krajinné oblasti a po zjištění skutkové podstaty jim všem vezme peníze, aby tak náš národ zbavil těch protivných ekoteroristů, hájících chráněné oblasti před těžbou dřeva, lithia a výstavbou špičkových resortů.
Vítejte v české republice 2026
Společenská stupidita na vzestupu
Nestor české neuropatologie František Koukolík definuje stupiditu nikoli jako hloupost či opak inteligence. To by bylo velmi povrchní a venkoncem nesprávné hodnocení
O komunismu, komunistech a jiné zvířeně
Kolegové Petr Burian a Karel Wágner napsali zajímavá sdělení, v nichž se každý svým způsobem vyjadřuje k lidem a době nedávno minulé. Zkusím totéž
Olympiáda (ne)plná kondomů
Zdá se, že vrcholové výkony sportovců přes den nejsou zdaleka jediným vyvrcholením v olympijském klání.
Čtyři roky
Relativita času může mít dvě různé odpovědi. Může to být krátké období v lidském životě. Nebo taky neskutečně dlouhý úsek.
Karneval pokračuje XIV
Zatímco v Rio de Janeiro už skončil. tak v naší zemi vzdor postní době pokračuje s intensitou, o které se těm obnaženým krasavicím na sambodromu může jenom zdát.
