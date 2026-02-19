Karneval pokračuje XIV
V České republice skončila těžba uhlí. Horníci se sešli ve Stonavě k jakési panychidě za 250 let činnosti pod zemí i za řadu těch, kteří při dobývání černého zlata už nevyfárali. Mnozí z nich byli samozřejmě poněkud rozladěni, protože nebude snadné si najít novou práci.
Shromáždění se zúčastnil i odborový předák Josef Středula, osoba nejpovolanější, protože po několikaměsíčním vzorku manuální práce zbylých 40 let strávil v kancelářích a občas i na náměstích, takže má samozřejmě tolik potřebný nadhled. Rozumně tedy nezasáhl do pískotu, když bylo čteno poděkování hlavy státu. Protože nemá cenu obtěžovat davy nějakou zbytečnou informací, že to bylo v roce 2017, kdy rozhodla vláda Andreje Babiše o ukončení těžby černého uhlí na Ostravsku. Co na tom, že v té době byl v čele státu jistý Miloš Zeman, co na tom, že Petr Pavel byl ve stejném období předsedou vojenského výboru NATO daleko od revíru OKD. Co na tom, že president státu má na toto rozhodnutí stejný vliv jako strejda Lorenc z Horních Tupes. Je třeba to vidět především politicky, soudruzi. Takže se našel ten pravý viník - president - a bylo vymalováno. Pepa Středula je prostě muž na svém místě.
Nezahálí ani paní Alenka. Je dobré připomenout jednu episodu z roku 2017, kdy navštívila Českou národní banku, aby tak nějak poučila panáky z bankovní rady o správném vedení české ekonomiky. Údajně z této návštěvy neexistuje zápis a to z jediného důvodu, že se všichni zúčastnění vyjma paní Alenky při jejím projevu popadali smíchem za břicho a nebyli schopni udržet pero či ťukat do klávesnice. Její projev připomínal projev kvintána na mezinárodním fóru gynekologů, kde sděluje od řečnického pultu slovutnému auditoru své zkušenosti, jak napodruhé úspěšně defloroval spolužačku. Paní Alenka totiž poprvé použila tzv. „narativ Schillerové“, když předsedovi ČNB Jiřímu Rusnokovi objasnila, že se vláda, v níž sedí, nezadlužuje, ale že si jen půjčuje. Což samozřejmě všichni známe, když si jdeme půjčit peníze do banky či bereme hypotéku. Všechny banky vždy s porozuměním vyslechnou naše potřeby a poté nám na stůl vyklopí požadovanou sumičku s přáním, že až na to budeme mít, tak to třeba někdy v budoucnu máme přinést vrátit. O dalším narativu Schillerové třeba zde
Paní Alenka navíc resuscitovala své dítě zvané EET. A to v době, kdy už i její voliči používají platební karty prakticky na všechno, vyjma koupě zmrzliny pro vnoučka na Matějské pouti, případně použijí kovovou dvacku do TOIky. Připadá mi to stejné, jako bychom po kompletní elektrifikaci naší železnice nasadili zpět staré dýmající lokomotivy a počítali škopky uhlí v tendru. Její představa o cca 15 miliardách lepšího výběru daní opět spadá do linie jejího projevu v ČNB viz výše. Nicméně všichni známe její pravdomluvnost a zarputilost a tak se těšíme, až nám koncem roku 2027 radostně mrkaje sdělí, jak jsme na tom díky EET dobře a že poměr náklady versus výběr byl pozitivní o 16,50 Kč.
Pan Macinka s panem Turkem konečně vzdali boj s tím zabejčeným frajtrem na Hradě. Jak prohlásili, moudřejší ustoupí. Opět došlo u pana Macinky k jisté korekci jeho postojů (žádný deficit veřejných financí, ponechat veřejnoprávní média tak jak jsou), když prohlašoval že bez Turka do vlády nikdy. Jako produkt Institutu Václava Klause již celkem svižně uplatňuje jeho pověstnou „nevýhru“. Přejme panu Macinkovi řadu dalších změn postojů a to nejen u nás, ale i na mezinárodním poli. Protože někteří potřebují těch kopanců do pozadí přeci jen poněkud více, aby pochopili, kdo vlastně jsou.
Na závěr přeci jen cosi pozitivního. Moudří poslanci z imunitního výboru po dlouhých a jistě bezesných nocích a vyčerpávajícím studiu všech materiálů rozhodli, že pana Okamuru a Babiše nevydají trestnímu stíhání. Oni přece vědí mnohem lépe než naše zkorumpovaná justice, že jsou oba kandidáty na vatikánské blahořečení či aspoň jako rezerva pro panáky, kteří každou hodinu kouknou z orloje na užaslé Číňany dole. Vystavit je justiční mašinérii a tak tratit jejich drahocenný čas, který by třeba pan Okamura věnoval svěšování vlajek, by bylo nehorázností.
Vítejte v České republice 2026
Tomáš Vodvářka
Od popela ke květům a ještě kousek dál
Popeleční středou to začíná a nedělním ránem to končí. Mezi tím je prostor ke ztišení a úvahám o podstatě naší existence
Tomáš Vodvářka
Tak Urválka jsme konečně odsoudili. A co Kléma?
Policie dle médií uzavřela případ Josefa Urválka, státního zástupce, který se vědomě podílel na vraždě Milady Horákové. Půjde se dále?
Tomáš Vodvářka
Antivaxeři všech zemí - spojte se
Světem obchází strašidlo - strašidlo očkování. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojili přední intelektuálové sociálních sítí, samovzdělanci a přední myslitelé novodobých dějin
Tomáš Vodvářka
Karneval pokračuje XIV
Dovoluji si čtenářům nabídnout ukázku z epického seriálu nazvaném Pokračování karnevalu. Tanec dostává obrátky a publikum tleská, zírá a nestačí se divit, jaké figury jsou ještě možné. To už není menuet, ani valčík, To je kvapík.
Tomáš Vodvářka
Statečný boj Íránců proti genocidě
Denní zprávy světových médií začínají už dva měsíce vždy informací z pásma Persie, kde dochází ke genocidě tamních obyvatel.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Matějská pouť 2026: Ceny jsou stejné jako loni, komplikací je rekonstrukce parkovišť
Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
Zámek v Bílovci bude mít nové lákadlo, dosud nepřístupné podzemí
Další etapu obnovy letos čeká renesanční zámek v Bílovci. Stavbaři začnou asi v polovině roku...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Prodej pozemku pro bydlení 1100 m2, Mariánské Lázně, Chotěnov
Mariánské Lázně, okres Cheb
2 896 000 Kč
- Počet článků 1152
- Celková karma 26,43
- Průměrná čtenost 2488x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd