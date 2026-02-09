Karneval pokračuje XIV

Dovoluji si čtenářům nabídnout ukázku z epického seriálu nazvaném Pokračování karnevalu. Tanec dostává obrátky a publikum tleská, zírá a nestačí se divit, jaké figury jsou ještě možné. To už není menuet, ani valčík, To je kvapík.

Ministr Boris Šťastný, pro něhož bylo nutné vytvořit v rámci úspor úřad a jemuž se logicky začalo říkat ministr přes kotrmelce (pozor, nezaměňovat za kotrmelce vládních protagonistů, to bychom potřebovali úřední budovu zvící Paláce kultury, ale na ty běžné dělané přes hlavu), se presentoval skutečným prvním státnickým činem.

Ve všech vládních budovách bude vedle výtahu cedule ve formátu A4, která bude nabádat čekající, aby nepoužívali zdviž ve snaze dosíci vrcholových pater, ale aby to dali pěšky. Argumentace zlepšením kardiovaskulární výkonnosti je samozřejmě jen krycí manévr. Pravou podstatou je snaha o uvědomění si, že k vrcholu není snadná cesta a je třeba budovat své postavení postupně, jaksi po stupíncích, kde navíc bude člověk potkávat ty, co už padají dolů, jsouce shledáni nevhodnými pro cokoli, třeba jen proto, že odvážně projevili svůj vlastní názor šmrcnutý zdravým rozumem. Je třeba Borisi Šťastnému pogratulovat ke skvělému ministerskému kroku, jímž jednoznačně vyvrátil klepy o tom, že je úplně zbytečný.

Vláda ústy nejlepší ministryně financí Aleny Schillerové zrušila NERV, tedy Národní ekonomickou radu vlády. Je to naprosto logický krok, protože ti zmetkové jí neustále narušovali jeji ministerskou činnost poukazem, že je třeba dodržovat zákon o rozpočtové odpovědnosti. Navíc, jak známo, paní Alena nepotřebuje žádné poradce (vyjma ty z fotoshopu k úpravě vizáže a fotografa, který se nebojí, že ho klovne páv), na všechno ostatní postačuje její selský rozum, zděděný po předcích z moravské vísky. Takže už nenastanou ty trapné chvíle v Otázkách Václava Moravce, kdy jí členové NERVu argumetačně přiváděli k šílenství, protože na jimi kladené otázky nenalézala odpověď a jak diváci viděli, byly poťouchlé se snahou ji přivést do úzkých, což se dámě jejího kalibru prostě dělat nesmí. Je tedy jisté, že konečně nastane klid a mír. Paní Alenka prohlásila, že má dost vlastních poradců. Vhodný bude PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. z SPD (pozor, nezaměňovat za šlechtické tituly, jde o poctivě získané vzdělanostní stupně z prestižních universit v Dolní Lomné, Zábeštní Lhoty a dokonce Margecan v zahraničí ), který jí může dle získaného vzdělání radit v otázkách filosofie, techniky, vzdělání, řízení a kdovíco ještě. Je však jisté, že vzdělanců se v hnutí ANO najde více, takže o prosperitu země není třeba se bát.

Vítejte v České republice 2026

Autor: Tomáš Vodvářka | pondělí 9.2.2026 14:12 | karma článku: 5,91 | přečteno: 57x

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1148
  • Celková karma 26,89
  • Průměrná čtenost 2493x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

