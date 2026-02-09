Karneval pokračuje XIV
Ministr Boris Šťastný, pro něhož bylo nutné vytvořit v rámci úspor úřad a jemuž se logicky začalo říkat ministr přes kotrmelce (pozor, nezaměňovat za kotrmelce vládních protagonistů, to bychom potřebovali úřední budovu zvící Paláce kultury, ale na ty běžné dělané přes hlavu), se presentoval skutečným prvním státnickým činem.
Ve všech vládních budovách bude vedle výtahu cedule ve formátu A4, která bude nabádat čekající, aby nepoužívali zdviž ve snaze dosíci vrcholových pater, ale aby to dali pěšky. Argumentace zlepšením kardiovaskulární výkonnosti je samozřejmě jen krycí manévr. Pravou podstatou je snaha o uvědomění si, že k vrcholu není snadná cesta a je třeba budovat své postavení postupně, jaksi po stupíncích, kde navíc bude člověk potkávat ty, co už padají dolů, jsouce shledáni nevhodnými pro cokoli, třeba jen proto, že odvážně projevili svůj vlastní názor šmrcnutý zdravým rozumem. Je třeba Borisi Šťastnému pogratulovat ke skvělému ministerskému kroku, jímž jednoznačně vyvrátil klepy o tom, že je úplně zbytečný.
Vláda ústy nejlepší ministryně financí Aleny Schillerové zrušila NERV, tedy Národní ekonomickou radu vlády. Je to naprosto logický krok, protože ti zmetkové jí neustále narušovali jeji ministerskou činnost poukazem, že je třeba dodržovat zákon o rozpočtové odpovědnosti. Navíc, jak známo, paní Alena nepotřebuje žádné poradce (vyjma ty z fotoshopu k úpravě vizáže a fotografa, který se nebojí, že ho klovne páv), na všechno ostatní postačuje její selský rozum, zděděný po předcích z moravské vísky. Takže už nenastanou ty trapné chvíle v Otázkách Václava Moravce, kdy jí členové NERVu argumetačně přiváděli k šílenství, protože na jimi kladené otázky nenalézala odpověď a jak diváci viděli, byly poťouchlé se snahou ji přivést do úzkých, což se dámě jejího kalibru prostě dělat nesmí. Je tedy jisté, že konečně nastane klid a mír. Paní Alenka prohlásila, že má dost vlastních poradců. Vhodný bude PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. z SPD (pozor, nezaměňovat za šlechtické tituly, jde o poctivě získané vzdělanostní stupně z prestižních universit v Dolní Lomné, Zábeštní Lhoty a dokonce Margecan v zahraničí ), který jí může dle získaného vzdělání radit v otázkách filosofie, techniky, vzdělání, řízení a kdovíco ještě. Je však jisté, že vzdělanců se v hnutí ANO najde více, takže o prosperitu země není třeba se bát.
Statečný boj Íránců proti genocidě
Denní zprávy světových médií začínají už dva měsíce vždy informací z pásma Persie, kde dochází ke genocidě tamních obyvatel.
Tomáš Vodvářka
Hlavní je mít politické zkušenosti
Vždy, když byl kdosi do nějaké funkce instalován proti vůli Václava Klause, objevila se věta, že dotyčný nemá politické zkušenosti.
Tomáš Vodvářka
Otevřený dopis ministrovi kultury Klempířovi
Ahoj Oldo, doufám, že se neurazíš, když tě oslovím jménem, kterým Tě kryla jistá organizace, která jako rakovina prolezla celým společenským systémem v době tzv. normalizace.
Tomáš Vodvářka
27. leden je Dnem památky obětí holocaustu
Zdálo by se, že jde o historické datum, jehož přímí pamětníci se díky běhu času dají spočítat na prstech jedné ruky. Jde však bohužel o syrovou skutečnost, nabírající na síle.
Tomáš Vodvářka
Rozsudek jménem republiky
Soudce povstal a pronesl onu známou formulku, aby uzavřel další případ a mohl jít v klidu domů na večeři.
