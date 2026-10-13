Karneval pokračuje: hlavně, že je líp
V čele je premiér, jenž jeví ty nejlepší znaky toho pravého vlastenectví. Zná dokonale reálie země, které vládne, vyzná se v astronomii, literatuře i veterinářství. Nikdy nebyl v StB, a pokud ano, tak jen v té hodné, jak pravil před lety v pořadu Jana Krause. Nikdy si žádný zámek ve Francii nekoupil, a když, tak za vlastní peníze, jak prohlásil na předvolebním mítinku. Nikdy nepoužil své děti jako materiál k zamáznutí svého podnikání, které je samozřejmě zcela čisté. Svůj podnik Agrofert svěřil do péče fondů, o nichž nikdo toho moc neví, nejspíše ani on sám, a to vše jen proto, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Jeho projevy jsou zcela koncízní, věcné, gramaticky i obsahově dokonalé. Můžeme být na něj hrdi.
Místopředseda Karel Havlíček poté, co si po diskusi nad důchodovou reformou na Hradě konečně koupil naslouchátka, plně slouží naší zemi. Samozřejmě přesto, že mu zlolajné novinářské hyeny neustále předhazují jeho působení ve firmě s kmenovými buňkami Odkaz případně jeho příklon k Rosatomu či stropování cen benzínu v době krize, je jeho působení v čele naší ekonomiky jednoznačně pozitivní. Vždyť nám zvýšili rating. Jen potměšilci oponují, že je to za zásluhy minulé vlády, aly my občané víme, že tehdy šlo o Fialovu drahotu, zatímco nyní máme Babišovu levnotu.
Paní Schillerová se jako správná moravská selka nedrží při zemi a napálila jeden z nejvyšších deficitů státního rozpočtu. Držet se hloupě střízlivých kroků není vlastnost, kterou požadujeme po naší nejlepší ministryni financí. Kde jsou ty Stanjurovy časy, kterými škrtil naše pracující občany a důchodce, hladovějící před Kauflandem. I hypotéky se vydaly směrem vzhůru, což jistě naši mladí ocení. Její poznatek, že dluh je aktivum, způsobil otřes i v bance Goldman-Sachs, takže je jasné, kam poputuje příští Nobelova cena za ekonomiku.
V čele resortu spravedlnosti je pan Jeroným Tejc. Opět charakterní člověk, který chtěl kdysi svou přítomností na Hradě po volbách zachránit naši zem tím, že odstaví od moci vítěze voleb a svého stranického šéfa Bohuslava Sobotku. Někteří zhovadilci to nazývají Lánským pučem, ale my vlastenci to považujeme za hrdinský čin. Jistě je to správná kvalifikace na ministra, jenž by měl být morální ikonou naší společnosti.
Pan Klempíř, zvaný Olda, pokorně přiznal, že práskal na StB a zničil život svému kamarádovi. Nicméně, provedl očistnou koupel, vykonal pouť do Lourd a denně se po ránu bičuje na tepichu v obýváku. Toto všechno jistě stačí, aby mu bylo odpuštěno a dostal své místo v exekutivě. Kolik je takových Oldů, co jsou schopni se takto veřejně týrat? A přesto se najdou tací, kteří na něj pískají a pokřikují zlá slůvka.
Pan ministr vnitra Metnar sloužil nějaký ten měsíc v pohotovostním pluku v letech 1988 -90. To byli ti správní, kteří dbali na to, aby v naší zemi byl klid na práci a nebyl narušován pochybnými živly zaprodanců a ztroskotanců na pražských náměstích, které rozrušovaly naše občany svými nesmyslnými protesty proti socialistickému zřízení. Je jisté, že tyto zkušenosti pan Metnar jistě dobře úročí i v této době.
Pan ministr Zůna je dalším charakterem v řadě. Důsledně čelí nátlaku pátera Fialy a koná tak, aby naše zem stála pevně po boku dalších členů NATO. V rámci šetření sice nepouští náčelníka generálního štábu armády ČR na důležitá zasedání, necestuje na Ukrajinu, ale peníze takto získané využívá na nákup dalších kvérů, abychom dosáhli soběstačnosti v obraně naší země. Opět člověk na svém místě.
Pan ministr zemědělství Šebestyán je rovněž přínosem pro naši zem. V roce 2019 došel SZIF pod Šebestyánovým vedením k závěru, že předseda hnutí ANO a premiér ČR Andrej Babiš není ve střetu zájmů, což je samozřejmě pravda. Sice to bylo v rozporu s nálezem v auditu provedeném Evropskou komisí, ale my si republiku nějakým bruselským ouřadou z Evropské komise. rozvracet nenecháme. Je jisté, že výše zmíněná kvalifikace je tím nejlepším doporučením pro naši vlast.
Paní ministryně Mrázová poté, co se rozplakala nad svým trudným osudem, ktrý ji nutil přežívat v obrovském kvartýru s osiřelými dětmi za pár šupů, již konečně našla ztracenou rovnováhu a působí jako vyrovnaná žena. Přejeme jí další úspěchy v nákupech pozemků.
Pan Igor Červený, který šéfuje Ministerstvu životního prostředí, rád vyklidil svůj kancl velikánu naší politické scény panu Turkovi, jehož nabízené služby naší zemi tak hanebně brání hradní rozvědčík. Pan Turek nám ukazuje, jak snadno a rychle se dá projet Prahou, když tak nějak kašleme na dopravní značení, které je jen pro blbce. I Policie ČR usoudila, že sundat z cesty sanitku není trestný čin, protože víme, že když jede Turek, všichni musejí uhnout.
Teď jen budeme s napětím čekat, kolik peněz zaplatíme za odporný soudní výrok, který zpochybnil čestné jednání paní Schillerové a Babiše, když před mnoha lety zaklekli na zmrdy z firmy FAU. Všichni víme – z úst pana Babiše – že to bylo mafiánské spiknutí, které naši zem připravilo o miliardy z daní. Jistě koupený soudce (protože u nás lze objednat soudní likvidaci kohokoliv) tak způsobí naši zemi ztrátu. je to vše jen a jen jeho vina, jinak jsme mohli všichni ušetřit.
Dalo by se psát dál a dál. Nicméně už vše zmíněné stačí, abychom každý den po procitnutí pronesli krátkou střelnou modlitbu se začátkem „Andreji náš, jenž jsi...“
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