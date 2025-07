K odchodu Jiřího Kobzy

Média přinášejí i zprávy tragické. Tušení se stalo skutečností. Jiří Kobza mizí z politické scény České republiky.

Je jisté, že jde minimálně o zprávu týdne. Poslanec Jiří Kobza, letitý člen SPD, se rozhodl opustit politickou scénu. Znalci zákulisních machinací a temných zákoutí vědí, že příčinou odchodu jednoho z nejvýznamnějších politiků naší země do ústraní je nominace Markéty Šichtařové na první místo kandidátky ne/koalice SPD, Trikolory, Svobodných a kdovícoještě, čímž tohoto kmenového poslance nejprogresivnější strany vykopla ze sedla na nevolitelný post.

Je to škoda, protože je více než jisté že by byl vzhledem ke svým rétorickým schopnostem a širokému rozhledu vykroužkován na první místo a tak nahradil onu příživnici, která se vedrala do politiky jako zcela cizí element filosofického směřování hnutí SPD. Rovněž je zřejmé, že byl po mnohaleté službě svému guru Tomiem Okamurou prodán, vyměněn a jím fakticky zatracen.

Znalec chemtrails a dalších podlých útoků na občany České republiky bude politicky evaporován, čímž umožní, aby tyto pikle byly šířeny dále bez jeho přínosu zveřejňování těchto zhovadilostí. Rovněž se nebudeme moci účastnit měření radioaktivity, která pochází z ukrajinských zdrojů, jak statečně prohlásil po náhodném měření domácí Geigerovým – Mullerovým měřidlem na prahu svého domu.

Jeho odchod znamená nenahraditelnou ztrátu politické debaty v českých médiích a ochuzení názorového spektra, v němž – jak známo – musí být vždy paritní zastoupení inteligenta a blbce.

Lze jen doufat, že po krátkém odpočinku bude jeho bobtnající potenciál natolik silný, že se objeví v jiné politické straně, seskupení, které opět obohatí mediální nudu.