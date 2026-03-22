Jste odolní vůči sektě?
Není většího omylu. Jsem si jist, že každý člověk na světě není stoprocentně imunní vůči čemusi, co nazýváme trochu zkresleně sektářstvím. Máme pocit, že se nás to vůbec netýká, že to není absolutně náš problém, což je do značné míry podstatný rizikový faktor této někdy děsivé nemoci.
Všichni známe Svědky Jehovovy. Kdysi byla jejich aktivita neskutečně otravná, dokonce zvonívali u dveří bytů na sídlištích, vždy ve dvojici (jeden druhého hlídal) s laskavou nabídkou pohovořit si o „knize“, což bylo samozřejmě Písmo. Laskavostí a vstřícností přesvědčovali, že jen oni mají ten správný recept na život zde i po jeho skončení. Kdo si je pustil do bytu, byl téměř jistě ztracen, protože oni znali odpověď na každou otázku. Jen velmi dobrý znalec Bible jim dokázal čelit a odrazit jejich útok. Představa, že odchytávali „slabé kusy“ (míním tím pejorativně jedince v osobnostní či sociální krizi), není zcela pravdivá. Autor textu měl možnost hovořit s velmi vzdělaným jedincem, který byl „u nich“ více jak 15 let, aby posléze odešel. Jeho příběh je příliš dlouhý a prakticky neuvěřitelný a přesahuje možnost tohoto blogu.
V současné době se projednává případ tzv.“Kutnohorské sekty“, jejíž guru Richard Šiffer byl svou ženou a další společnicí na jeho rozkaz zabit s tím, že jeho tělo do rána zmizí. Pořad o této sektě na Letní filmové škole v Uherském Hradišti v roce 2024 popisoval podrobnosti bizarního charakteru, třeba namátkou tu, že obě ženy spaly do rána v jedné posteli s mrtvolou a teprve, když nezmizela, šly se nahlásit na Policii ČR. Dodávám, že obě měly vysokoškolské vzdělání (zubařka, VŠ pedagožka), nešlo tedy o nějaké nevzdělané hlupačky, jak by se mohlo z popsaného děje zdát. V této sektě se sešli úspěšní podnikatelé, rozhodně ne lůzři, kteří postupně předali veškerý svůj majetek vůdci. Dle posledních zpráv měl Šiffer na kontě 133 miliónů. Členové sekty jsou nyní souzeni za smrt jednoho z členů, který na pokyn vůdce běhal nahý několik sní a nocí po lese v okolí Českého Šternberka a byl tu a tam bit klacky.
Sekta je založena na axiomu neomylnosti vůdce, jemuž je vše podřízeno. Cokoli řekne, udělá, byť jde o sebevětší nesmysl, je správné. Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci sekty, jakýkoliv odklon je tvrdě trestán. Člen sekty je ostatními ujišťován, že je milován, přijímán, že jeho bývalé okolí a rodina se mýlí a je snaha jej zcela oddělit od jeho dosavadního života. Pokud se mu podaří sektu opustit (což bývá heroický výkon), je ostatními zavržen, je pro ně de facto mrtvý. Destrukce vztahů bývalých a nemožnost nalezení nových může pro jedince končit i tragicky.
Existují i soft verze právě napsaného. Existence politické strany, která je založena na vůdcovském principu, není ani u nás výjimečná. Vůdce objasní situaci, jak to vidí on a ovečky jemu podléhající začínají jeho tezi šířit ve virálním prostoru. Co na tom, že jim okolí dokazuje nesmysl vůdcova tvrzení, doloží fakta atd. Oni vědí své (respektive jejich vůdce a ten se nemýlí) a tak třeba placatost Země se stane mantrou. Když ne ta, tak cokoli jiného, protože to bylo vysloveno z úst guru. To, že za nějakou dobu – mnohdy i krátkou – začne tvrdit pravý opak, není pro členy sekty překážkou, protože vše se vyvíjí, že...I nalézání omluv pro guru je součástí přeprogramované mysli do nedávné doby zcela normálního jedince.
Co s tím? Někdy nejde dělat nic. Přesvědčování, dokazování nesmyslnosti podstaty sekty, apelování na rodinu, děti, partnera, nepomůže. Odtržení bývá někdy úplné, jsou přerušeny všechny vazby a jedinec, pohlcený sektou, de facto zmizí. Paní Alexandra Alvarová říká, že jedinou možností okolí je daného jedince neodvrhnout, nepřerušit z vlastní strany kontakt, byť je to samozřejmě velmi pracné. Nechat danému jedinci v mozku jakousi teoretickou možnost návratu. Protože i Písmo zná perikopu o marnotratném synu a jeho návratu, jakkoli se zdál být nemožný.
Tomáš Vodvářka
Karneval pokračuje XVI.
Sice je doba postní, pro některé ramadán, ale Česká republika stále kolotá ve víru latinskoamerické samby, říznuté českým kvapíkem a o nějakém ztišení a rozjímání nemůže být ani řeči.
Tomáš Vodvářka
Umberto Eco: Legie idiotů
Ne, nejedná se o nový román tohoto významného italského spisovatele a filosofa. Jde o jeho vizi, jež došla naplnění v dnešní době.
Tomáš Vodvářka
Kdo hlídá zdravotní pojišťovny?
Chcete mít příjem osm miliónů za rok? Stačí se stát ředitelem zdravotní pojišťovny a máte vystaráno na dlouhá léta
Tomáš Vodvářka
Fridrichovou a Moravce bychom měli, tak ještě Reportéry ČT a je hotovo
Konsolidace poměrů v České televizi běží svým klidným evolučním tempem. Zbývá už jen vytlačit poslední vřed a nastane kýžená selanka.
Tomáš Vodvářka
Karneval pokračuje XV.
Poslanecká sněmovna má za sebou klíčové zasedání tohoto volebního období. Nešlo však o všechny občany ČR, ale jen o dva - pana Babiše a pana Okamuru. A všechno dopadlo dobře.
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Největší akce od povodní. Bílý Kostel dostaví centrum města, byty pronajme
Obec Bílý Kostel nad Nisou dostaví své centrum. Vzniknou tam dva bytové domy s dvanácti byty a...
Poděbrady chtějí studií prověřit využití domů vedle radnice
Poděbrady na Nymbursku si nechají zpracovat studii na využití komplexu budov v sousedství radnice,...
Poděbrady chtějí studií prověřit využití domů vedle radnice
Poděbrady na Nymbursku si nechají zpracovat studii na využití komplexu budov v sousedství radnice,...
Krok k bazénu pro potápěče. Převod pozemků si Dvůr Králové chce ohlídat
O něco blíž ke stavbě unikátního bazénu pro hloubkové potápění za víc než 400 milionů korun má Dvůr...
