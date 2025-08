Je čas vydávat opět Der Stürmer

Znalci vědí, že šlo o protižidovský časopis, vydávaný v letech nacismu Juliem Streicherem, zvlášť odporným jedincem.

Zdá se, že pásmo Gaza je pupkem světa. Nemine den, abychom nebyli informováni o tragické situaci v něm, která je popisována jednou jako genocida, podruhé jako hladomor. Řada významných tiskových agentur přejímá jakékoliv zprávy pouze ze zdrojů Hamásu, který se zuby nehty drží u moci s vědomím, že jde o vysoce účinnou taktiku, jak vtáhnout světové mínění do děje a získat zvyklé milióny či spíše miliardy dolarů či eur. Protože jde jen o ně, vlastní občané jsou jen užitečný materiál.

Od doby bestiálního řádění humanoidů z Hamásu v říjnu 2023, o němž již není salonfahig mluvit, uplynou záhy dva roky a světové mínění zcela opustilo princip kausality a zcela nasedlo na princip korelace. Mistrné využívání fake fotografií nemocného dítěte, které je presentováno jako vyhladovělé k smrti (později se ukázalo, že jde o vrozenou těžkou nemoc), popisování vraždění ubohých civilistů u zdrojů jídla (jak se ukazuje, vzhledem k distribuci potravin organizací, na kterou nemá Hamás vliv, jde o útoky Hamásu na vlastní občany) atd. atd. I přes sporadické protesty i některých arabských zemí, kterým už postoj Hamásu leze na nervy, světové mínění se stále více a více obrací zády k Israeli.

Nově řada evropských států vyhlašuje, že uzná Stát Palestina. Což je principiálně zcela vadný postup. Stát musí mít hranice a definované území, na němž se rozkládá, jisté instituce, atd. Už samotný název stát Palestina je nesmyslem, na bližší informace odkazuji na četné dohledatelné geografické zdroje. Pakliže platí výrok, že „Státy se udržují těmi idejemi, ze kterých se zrodily.“, nezbývá nic jiného, než připustit existenci útvaru, jehož raison d´etre je zničení svého souseda. Žádný ze států, které se chystají na podzim podpořit vznik tohoto územního patvaru, by něco podobného u svých hranic nedovolil ani náhodou. Což jim nebrání peskovat Israel, že tomuto kroku svých roztomilých sousedů nepřipustí.

Přitom všechny velmoci v skrytu duše děkují státu Israel, že na nějakou dobu zabránil vzniku další jaderné mocnosti, vedenou psychopatickými geronty, jež by nejspíše neváhala atomovou bombu použít. Žádná velmoc na světě nepřijme ony trpící jedince z pásma Gaza, kteří – jak stále píší – trpí genocidou a hladomorem. I přes stejnou kulturu, jazyk, náboženství etc. se všechny okolní země brání imigraci z pásma, protože mají historickou zkušenost. Opět ani ta však nebrání neustále kydat špínu na zem, která likviduje ty, kteří jí způsobili nejhorší atak od holocaustu. Každou jinou zemi by svět chválil, jak se statečně brání a jak je správné trestat viníky sadistických masakrů. Nikdo by ani nešpitl, že podobné akce dopadají i na běžné obyvatelstvo.

Nastává nejspíše doba rehabilitace Julia Streichera, který byl z tohoto pohledu neprávem oběšen po Norimberském procesu. Protože dnes by za stejné články byl citován všude po světě a nejspíše by měl svou sesli v OSN.